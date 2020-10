Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, pense que les réseaux sociaux sont des « amplificateurs pour des idiots » Et s'insurge contre les actions en justice à l'endroit de Google 17PARTAGES 10 0 L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a déclaré que les « excès » des médias sociaux devraient entraîner une réglementation accrue des plateformes Internet dans les années à venir.



Schmidt, qui a quitté le conseil d'administration de la société mère de Google Alphabet Inc. en 2019 mais est toujours l'un de ses plus gros actionnaires, a déclaré que le procès antitrust intenté mardi par le gouvernement américain contre l'entreprise était déplacé, mais que davantage de réglementation pourrait être nécessaire pour les réseaux sociaux en général.



« Le contexte des réseaux sociaux servant d'amplificateurs pour les idiots et les fous n'est pas ce que nous voulions », a déclaré Schmidt lors d'une conférence virtuelle organisée par le Wall Street Journal mercredi. « À moins que l'industrie ne réagisse de manière vraiment intelligente, il y aura une réglementation. »



Sans savoir à qui « nous » fait référence, vous pourriez penser qu'il parle de la façon dont l'ensemble de l'industrie technologique n'a pas réussi à empêcher des sites comme Facebook et Twitter de créer des chambres d'écho et de polariser la politique dans le monde.



Il est certainement un membre de l'élite technologique, auquel de nombreux autres PDG ont prêté attention.



Vous vous souvenez peut-être que Schmidt a également personnellement contrôlé l'un des plus grands réseaux sociaux pendant de nombreuses années : YouTube. Il a présidé le rachat de 1,65 milliard de dollars en 2006. Il est ensuite resté PDG de Google jusqu'en 2011 et a été président exécutif d'Alphabet jusqu'au début de 2018.



Cette année, YouTube a finalement révélé qu'il gagnait 15 milliards de dollars par an, alors peut-être que l'achat était désormais justifié en termes purement financiers. Sur le plan social, cependant, on dirait plutôt qu'il s'excuse que l'âge d'or de YouTube est révolu. Ce n’est « pas ce que nous voulions ».



YouTube de Google a tenté de réduire la propagation de la désinformation et des mensonges sur Covid-19 et la politique américaine au cours de l'année dernière, avec des résultats mitigés. Facebook Inc. et Twitter Inc. ont également été critiqués ces dernières années pour avoir permis la diffusion de messages racistes et discriminatoires qui se sont vus très diffusés en ligne.



Schmidt a également fait valoir que l'énorme activité de recherche de Google, la cible de la poursuite antitrust du ministère de la Justice des États-Unis, continue de connaître un tel succès parce que les gens la choisissent plutôt que ses concurrents, et non parce qu'elle utilise sa taille pour bloquer ses petits concurrents.



« Je ferais attention à ces arguments de dominance. Je ne suis tout simplement pas d’accord avec eux », a déclaré Schmidt. « La part de marché de Google n'est pas de 100 %. »





Un avis (sans surprise) partagé par Kent Walker, directeur juridique de l'entreprise, qui a déclaré dans un billet de blog : « Les gens utilisent Google parce qu'ils choisissent de le faire et non parce qu'ils y sont contraints ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'alternatives ». Walker a déclaré que le procès ne ferait « rien pour aider les consommateurs. Au contraire, cela favoriserait artificiellement des alternatives de recherche de qualité inférieure, augmenterait les prix des téléphones et rendrait plus difficile pour les utilisateurs d'obtenir les services de recherche qu'ils souhaitent utiliser. »



Il faut noter que le ministère américain de la Justice a intenté mardi une action antitrust en justice contre Alphabet Inc., la maison-mère de Google, affirmant que la société utilise son pouvoir de marché pour évincer ses rivaux. Le ministère a déclaré que rien n'était hors de propos, y compris une dissolution de la société de recherche et de publicité sur Internet.



« Aujourd'hui, des millions d'Américains dépendent d'Internet et des plateformes en ligne pour leur vie quotidienne », a déclaré le procureur général William Barr dans un communiqué. « La concurrence dans ce secteur est d'une importance vitale, c'est pourquoi la poursuite d'aujourd'hui contre Google pour violation des lois antitrust est une affaire de la plus haute importance à la fois pour le ministère de la Justice et pour le peuple américain ».



« Au cours des 16 derniers mois, la division antitrust a recueilli des preuves convaincantes que Google ne fait plus de concurrence uniquement sur le fond, mais utilise à la place son pouvoir de monopole - et des milliards de profit de monopole - pour verrouiller les voies clés de recherche sur les téléphones mobiles et les navigateurs ainsi que les appareils de nouvelle génération, privant les concurrents de la distribution et de l'évolutivité », a-t-il ajouté.



« Le résultat final est que personne ne peut contester la domination de Google en matière de recherches et de publicité relatives aux recherches ».



Le ministère de la Justice a aussi accusé Google de conclure des accords avec des grandes enseignes comme Apple et d'étouffer la concurrence par le biais de contrats et d'accords commerciaux exclusifs. Les accords de Google avec Apple, les opérateurs de téléphonie mobile et d'autres fabricants de téléphones pour faire de son moteur de recherche l'option par défaut pour les utilisateurs représentaient la majeure partie de sa part de marché dominante dans la recherche, a déclaré le ministère, avançant un chiffre estimé à environ 80 %.



À ce propos, Google a fait valoir qu'il n'y avait rien de mal dans ses accords avec Apple ainsi que d'autres fabricants de smartphones, en les comparant aux marques de céréales payant pour un placement de premier plan dans les rayons des magasins. L'entreprise a également déclaré qu'il n'était pas difficile pour les consommateurs de changer les paramètres par défaut de Google vers un autre moteur de recherche.



Et d'expliquer « qu'Apple propose Google Search dans son navigateur Safari, car ils déclarent que Google est "le meilleur". Cet arrangement n'est pas exclusif - nos concurrents Bing et Yahoo! payent pour figurer en bonne place, et d'autres services concurrents apparaissent également. »



