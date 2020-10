Hacktoberfest 2020 : comment une vidéo sur YouTube a gâché un évènement annuel qui célèbre l'open source. L'organisateur s'excuse et prend des mesures pour limiter les dégâts 29PARTAGES 3 0 Hacktoberfest est un événement annuel qui a lieu chaque octobre (d'où le Hacktober pour october). Il est organisé par Digital Ocean et encourage les développeurs à soumettre des Pull Requests aux référentiels Open Source et en récompense, vous obtenez un T-shirt. Il n'y a presque pas de limites, donc si votre demande est fusionnée (merge) dans un référentiel Open Source, vous êtes admissible.





Mais l'édition de cette année est particulière. Au début du mois d'octobre, plusieurs mainteneurs populaires de référentiels open source ont pris d'assaut Twitter pour se plaindre des Pull Request de mauvaise qualité à la limite du SPAM. L'initiative a d'ailleurs été lancée par un compte spécialement créé pour l'occasion : @shitoberfest.









Ce flot de spam Pull Request de mauvaise qualité semble provenir entre autres de CodeWithHarry, un YouTubeur avec une audience de plus de 680 000 personnes qui a montré dans une de ses vidéos à quel point il est facile de faire une Pull Request à un repo. Dans sa démonstration, il s'est servi d'une Pull Request de mauvaise qualité, plaçant ainsi la barre assez basse pour ses téléspectateurs qui ont ensuite copié exactement ce qu'il avait fait.



Même Digital Ocean semble l'avoir rendu responsable de la situation, indiquant :



« Depuis le début du Hacktoberfest 2020, les responsables de l'open source ont connu une augmentation notable des Pull Request de spam provenant des participants au Hacktoberfest. À 14 h 00 (heure du Pacifique) le 1er octobre, au moins 4% des Pull Request des participants au Hacktoberfest ont été marquées comme étant "non valides" ou "spam".



« Nous avons retracé la majorité des contributions de spam de cette année à un participant avec une large audience en ligne qui a ouvertement encouragé sa communauté à participer à des activités de spam, y compris en diffusant des idées sur la façon de se jouer du système. Cependant, nous savons que les problèmes de spam vont au-delà de cet exemple. C'est un aspect du Hacktoberfest que nous nous efforçons d'améliorer depuis que nous avons lancé le programme il y a sept ans.



« Nous nous excusons de l'impact de ce spam sur la communauté. Nous parlons souvent d'intention par opposition à impact et c'est un exemple classique. Hacktoberfest vise à célébrer l'open source avec un engagement positif entre les contributeurs et les mainteneurs. Malheureusement, les actions de certains participants ont eu des conséquences imprévues pour tous. Ils ont submergé les mainteneurs et ont écrasés d’autres participants dans le but de recevoir un t-shirt qu’ils n’avaient pas vraiment gagné.



« Malgré cela, nous sommes convaincus qu'avec votre aide, nous pouvons améliorer les choses. Nous avons déjà commencé à apporter des modifications au programme pour aider à réduire le spam et il y a beaucoup plus de travail prévu dans les jours à venir ».



La réponse de CodeWithHarry



Dans sa réponse à ces accusations, le YouTubeur ne s'est pas excusé et, à la place, il a indiqué de nombreux cas où il évite la responsabilité en établissant un lien vers des zones de la vidéo où il encourage des Pull Request de qualité :



« Mon humble demande à tout le monde est de ne pas ouvrir les Pull Request de spam sur les référentiels GitHub ! Certaines personnes pensent que je nuis à la communauté open source. Le but de cette vidéo était d'encourager la participation aux événements encourageant la participation open source et d'enseigner aux gens ce qu'est une pull request et comment fonctionne une pull request!



« Les personnes qui comprennent l'hindi peuvent regarder la vidéo, mais pour les personnes qui ne parlent pas l'hindi et qui, pour une raison quelconque, pensent que je demande aux gens d'ouvrir des Pull Request de spam, tout ce que j'ai dit tout au long de la vidéo est de faire des contributions légitimes à l'open source. Je n'ai dit nulle part dans la vidéo d'ouvrir des Pull Request de spam. Je l'ai dit clairement dans la vidéo à plusieurs reprises (par exemple dans la vidéo à 00:55 - que vous devez le gagner en faisant des contributions qui comptent, 07:51 - Faites des contributions légitimes, 10:58, 11:10, etc. ). Aussi à 05:33 - J'ai évité un projet activement maintenu et à la place j'ai ouvert une pull request sur un projet qui n'était pas maintenu juste pour montrer comment la contribution à un référentiel open source fonctionne réellement.



« Je n'ai pas encouragé les Pull Request de spam en masse! Je suis également d'accord avec le fait que des événements tels que le hacktoberfest peuvent être améliorés en ne faisant compter que les pull requests fusionnées légitimes. Mais cela a été un sujet de débat depuis des années lorsque le hacktoberfest a été lancé. Je voudrais également mentionner que de nombreuses personnes ont ouvert leur compte GitHub, ont appris à faire des pull requests et ont également apporté des contributions légitimes étonnantes à l'open source! Je suis fier d'eux et souhaite que toute la communauté des développeurs agisse de manière responsable.



« Merci, Harry »



Ce qui a fait penser aux observateurs que c'est la vidéo en question de ce YouTubeur qui a provoqué ce déferlement de spam c'est la ressemblance entre ces différents Pull Request et le Pull Request dans sa vidéo. Par exemple, voici une capture d'écran de quelques Pull Request du référentiel micromtn.





Chaque demande ressemble à ceci:





Cela ressemble remarquablement au PR qui a été présenté dans la vidéo. Une recherche de « improve docs » affiche 319 251 Issues (les Issues vous aident à identifier, assigner et assurer le suivi de tâches dans votre équipe. Vous pouvez ouvrir une Issue pour suivre un bug, discuter d'une idée avec un @mention, ou encore répartir le travail).





Une recherche sur « Amazing project » affiche 21 177 Issues.





Les décisions de Digital Ocean



Dans un premier temps, Digital Ocean s'est adressé à certaines entités, notamment :

Les mainteneurs : « Nous sommes désolés que ces conséquences imprévues du Hacktoberfest aient occasionné plus de travail pour beaucoup d’entre vous. Nous savons qu'il reste du travail à faire, c'est pourquoi nous vous demandons de vous joindre à nous pour une table ronde communautaire où nous promettons d'écouter et de prendre des mesures en fonction de vos idées. »

« Nous sommes désolés que ces conséquences imprévues du Hacktoberfest aient occasionné plus de travail pour beaucoup d’entre vous. Nous savons qu'il reste du travail à faire, c'est pourquoi nous vous demandons de vous joindre à nous pour une table ronde communautaire où nous promettons d'écouter et de prendre des mesures en fonction de vos idées. » Les organisateurs de l'événement et les participants : « Nous nous engageons dans la mission initiale d'impliquer positivement les gens dans l'open source. Pour toutes les personnes qui ont déjà participé, nous vous remercions pour votre soutien et vos contributions à la communauté. »

« Nous nous engageons dans la mission initiale d'impliquer positivement les gens dans l'open source. Pour toutes les personnes qui ont déjà participé, nous vous remercions pour votre soutien et vos contributions à la communauté. » Les contributeurs : « nous savons que Hacktoberfest a été une expérience enrichissante pour beaucoup d’entre vous et nous ne voulons pas perdre de vue cela. Nous vous demandons de vous abstenir de faire des contributions de spam qui portent atteinte aux règles et aux valeurs de Hacktoberfest. Nous savons que la majorité de nos participants sont ici pour apprendre et grandir grâce à des contributions de qualité. Continuez à nous aider à avoir un impact positif sur la communauté en lisant les ressources, en vous connectant avec d'autres personnes sur DEV ou en rejoignant une session d'assistance. »

Puis les décisions suivantes ont été implémentées :



« Ces dernières années, nous avons essayé de qualifier les Issues de "non valide" et de "spam" pour dissuader les participants de spammer les référentiels. Malheureusement, cela n'a pas eu autant d'impact que nous l'avions espéré. Par conséquent, nous ajoutons de nouvelles façons de dissuader les participants de spammer :

Pour les mainteneurs, nous nous appuyons sur une idée existante et nous doublons une liste de référentiels exclus pour Hacktoberfest. Si vous ne souhaitez pas que les Pull Request vers vos référentiels soient comptabilisées dans Hacktoberfest, envoyez-nous les informations dans un e-mail à hacktoberfestmaintainers@digitalocean.com.

Nous mettons également en œuvre un système d'interdiction qui examine et interdit les utilisateurs avec trop de PR signalés. Cela peut entraîner l'exclusion de tous les futurs Hacktoberfests, pas seulement de celui-ci.

Cette année, nous étendons également la période de validation d'une semaine à 14 jours. Cela donnera aux mainteneurs plus de temps pour examiner les Pull Request avant que les contributeurs ne gagnent leurs chemises.

« Pour les participants au Hacktoberfest, la première étape est toujours le processus d'intégration consistant à connecter leur compte GitHub, à partager leur courrier électronique et à accepter les règles du programme. Étant donné que nous savons que de nombreux participants sautent cette étape importante, nous créons un processus d'intégration obligatoire exigeant que chaque nouveau participant apprenne les règles et certaines choses à faire et à ne pas faire. Nous partagerons également ces informations avec les près de 100 000 participants déjà inscrits.



« À l'avenir, chaque participant aura une page de profil entièrement repensée pour mettre en évidence quelques informations clés. Nous voulons éduquer les utilisateurs afin qu'ils puissent fournir des contributions de qualité. Cependant, nous allons également inclure des moyens pour eux de gagner plus facilement une chemise afin qu'ils n'aient pas besoin de recourir au spam.



« Nous savons également que la communication est essentielle et que nous ne pouvons pas résoudre ce problème tout seuls. Nous prévoyons de parler aux mainteneurs de la communauté afin que nous puissions en savoir plus sur leur expérience avec Hacktoberfest et proposer des solutions ensemble. Nous organisons 20 tables rondes de maintenance au cours de la semaine prochaine dans tous les fuseaux horaires mondiaux pour recueillir des commentaires et des idées.



« Enfin, nous travaillons en étroite collaboration avec nos sponsors pour trouver de plus en plus de moyens de réduire la quantité de spam. Le nouvel ajout de limites d’interaction de GitHub, ainsi que l’équipe de DEV qui a mis au point un guide d’étiquette du contributeur, en est un bon exemple. »



Sources : Digital Ocean



Et vous ?



Connaissiez-vous Hacktoberfest ? Que pensez-vous du concept ?

Que pensez-vous des évènements visant à célébrer l'open source ? Le(s)quel(s) préférez-vous ?

Que pensez-vous de la sortie de CodeWithHarry qui se dédouane en indiquant qu'il n'a pas demandé aux internautes de reprendre son Pull Request ?

Que pensez-vous de la réaction de Digital Ocean ?

