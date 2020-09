Actuellement dans une position difficile sur le marché US, TikTok se voit talonner de tous les côtés, principalement par les grands réseaux sociaux. Après Reels, lancé par Instagram en août dernier, c’est au tour de YouTube de lancer lundi "Shorts" afin de concurrencer TikTok. Shorts permettra aux gens de réaliser des vidéos de 15 secondes qui pourront être mises en musique, qui sera disponible à travers une “fonction de sélection musicale intégrée au produit”. La société a lancé une version bêta précoce en Inde. Qui de Reels ou de Shorts sera vraiment de taille contre TikTok ?Il a fallu au plus deux ans à TikTok pour devenir un véritable phénomène de société. Le succès du réseau social chinois a révélé la portée des vidéos courtes, que ce soit dans la publicité ou dans d’autres domaines. Facebook a été le premier à profiter de la situation actuelle de TikTok en lançant il y a un mois son produit Reels, une copie conforme de TikTok, en tant qu’une fonctionnalité de la plateforme Instagram. Après une phase de tests en France, au Brésil et en Allemagne, Reels est maintenant disponible dans une cinquantaine d’autres pays.YouTube Shorts, lancé en bêta précoce lundi en Inde, veut non seulement faire de l’ombre à TikTok , mais aussi à Instagram Reels. Selon Chris Jaffe, vice-président de la gestion des produits chez YouTube, Shorts n’est pas seulement une nouvelle manière de créer de courtes vidéos, mais il est aussi une nouvelle façon de regarder et de créer sur YouTube. À l’instar de TikTok, Shorts permettra aux gens de réaliser des vidéos de 15 secondes qui pourront être mises en musique. Cette dernière est disponible via une “fonction de sélection musicale intégrée au produit”.« Nous travaillons avec des artistes, des labels et des éditeurs de musique afin de rendre leur contenu plus accessible et de continuer à développer notre catalogue », a expliqué un porte-parole de YouTube. Par la suite, ces vidéos apparaîtront sur la page d'accueil dans une rangée consacrée aux courts métrages. La nouvelle fonctionnalité est accessible via une icône “créer” qui est mise en évidence dans l’application. L'icône “créer” a été déployée avec la bêta de Shorts sur Android, et il est prévu de l'intégrer plus tard sur les appareils iOS.En outre, selon le porte-parole, il n'y a actuellement aucune estimation de la date où YouTube Shorts sera déployé dans les autres pays, y compris les États-Unis. Néanmoins, YouTube travaille à amener un grand nombre de personnes à utiliser Shorts, en mettant en avant les atouts du réseau social. L'un des facteurs que le message d'annonce de YouTube tente de mettre en avant pour les créateurs est l'opportunité que YouTube offre. Le site compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui dépasse le nombre d’utilisateurs actifs mensuels d’Instagram et TikTok réunis.« Notre objectif est de permettre à la prochaine génération de créateurs mobiles de développer également une communauté sur YouTube avec des courts métrages », a déclaré le porte-parole. De son côté, Susan Wojcicki, PDG de YouTube, rappelle le grand succès rencontré par les “stories” que le réseau social a introduit il y a quelques années. « Nous avons introduit les “stories” sur YouTube et nous avons vu nos créateurs s'engager réellement dans ces stories », a-t-elle déclaré à Dylan Byers de NBC News dans un épisode de son podcast.« Cela sera un exemple de contenu vraiment court. Nous allons donc continuer à innover dans tous les formats, y compris la vidéo de format vraiment court », a-t-elle ajouté. L'équipe d'Instagram semblait avoir des objectifs similaires avec Reels, mais la réaction immédiate autour de la fonctionnalité n'a pas été très positive. Selon des analystes, beaucoup des vidéos qui apparaissent dans Reels (provenant d'influenceurs et de marques non partenaires) sont des rechargements directs d'autres vidéos TikTok , ce qui n’est pas vraiment le but de Facebook.Par ailleurs, l’autre chose qui n’a pas du tout joué en la faveur de Reels est qu’Instagram n’a jamais été une plateforme pour le divertissement vidéo. Par contre, YouTube l'est. La société espère que, comme les gens viennent déjà sur YouTube pour des courts métrages de divertissement vidéo, les très courtes vidéos seront un autre moyen de garder les gens sur le site plus longtemps et d'inciter les créateurs actuels et nouveaux à continuer à télécharger. Alors, Shorts est-il le concurrent idéal de TikTok ?Source : YouTube Qu'en pensez-vous ?