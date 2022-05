Ilya Brown, un vice-président de la gestion des produits, Katrina Lane, vice-présidente du service Twitter et Max Schmeiser, responsable de la science des données, quittent tous l'entreprise. Tous trois ont choisi de se retirer de leur propre chef, selon des mémos internes, comme le rapporte Bloomberg qui a été le premier à faire état de ces départs. Un porte-parole de Twitter a déclaré que les trois personnes quittaient l'entreprise pour de nouvelles opportunités. C'est une grande partie des voix les plus importantes de l'entreprise qui s'en vont maintenant ; et ce n'est peut-être pas fini, car l'accord de rachat de Musk est maintenant dans un nouvel état de flux, ce qui va faire monter la pression encore plus, en augmentant une atmosphère interne déjà tendue.Pour récapituler, Musk a déclaré ce week-end que son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars était effectivement "en attente" parce qu'il ne croyait pas le rapport officiel de Twitter à la SEC selon lequel moins de 5 % de son nombre d'utilisateurs actifs étaient constitués de faux profils. Musk a fait grand cas de la nécessité pour Twitter de s'attaquer aux bots et aux faux, car selon son expérience personnelle, de nombreux comptes ne représentent pas de vraies personnes, un problème qu'il a promis de résoudre lorsqu'il en sera le propriétaire.L'actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal, a répondu publiquement aux critiques de Musk, expliquant le processus d'évaluation du nombre de faux utilisateurs. Mais aujourd'hui, Musk a une fois de plus réaffirmé qu'il ne conclura pas l'accord avec Twitter si la plateforme n'est pas en mesure de prouver définitivement ses affirmations sur les faux utilisateurs. Ce que Twitter pourrait avoir du mal à faire ; bien que la sortie de l'accord ne soit pas si simple pour Musk non plus, qui a renoncé à diverses mesures de diligence raisonnable dans sa proposition de rachat de Twitter, afin de faire passer la vente plus rapidement.Mais là encore, quelle que soit l'issue, Twitter a déjà été irrémédiablement transformé. Le départ de nombreux dirigeants, par choix ou par décision de l'entreprise, modifiera inévitablement la trajectoire de l'entreprise et fera de Agrawal un dirigeant plus endurci, solidement installé à sa place, si Musk se retire de la transaction. Ou bien l'entreprise changera complètement de toute façon, avec Musk aux commandes.Ces départs interviennent après que Kayvon Beykpour, responsable des consommateurs, et Bruce Falck, responsable des produits de revenus, ont annoncé leur départ. Dans une série de tweets, Beykpour a déclaré que ce n'était pas sa décision de quitter Twitter. La société de médias sociaux a également déclaré qu'elle suspendait la plupart des embauches et réduisait les coûts non salariaux.Le 25 avril dernier, Twitter a accepté l'offre de Musk de racheter la société pour 54,20 dollars par action. Musk a déclaré aux banques, lors de la levée de fonds pour l'opération, qu'il réduirait les salaires des dirigeants et des membres du conseil d'administration et qu'il pousserait l'entreprise à réduire d'autres coûts.Quel est votre avis sur le sujet ?