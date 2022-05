Plus tôt cette année, le conseil d'administration de Twitter accepte « à l'unanimité » l'accord de rachat d'Elon Musk pour 44 Mds $. Twitter a annoncé que la société de médias sociaux serait vendue à Elon Musk pour environ 44 milliards de dollars. Musk paiera 54,20 $ en cash par action pour la plateforme basée à San Francisco, qui sera désormais privatisée après des jours d'intenses négociations entre l'entrepreneur et le conseil d'administration. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter, devrait normalement être finalisée en 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Twitter, de l'obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.Bret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».La nouvelle déclaration du conseil d'administration intervient alors que Musk semble manœuvrer pour abandonner ou renégocier son offre. La semaine dernière, Musk a déclaré que l'opération était « en suspens » jusqu'à ce qu'il obtienne davantage d'informations, notamment la preuve par Twitter que les « robots spammeurs » représentent moins de 5 % de ses utilisateurs.Lundi, Musk a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait chercher à renégocier le rachat, en déclarant lors d'une conférence technologique à Miami qu'un accord viable à un prix inférieur ne serait pas « hors de question ». Le milliardaire Musk, l’un des hommes les plus riches du monde, si ce n’est le plus riche, a tweeté que l'une de ses principales priorités serait de supprimer les « spambots » de la plateforme. Certains analystes estiment que cela pourrait être une stratégie d'Elon Musk pour revenir sur le montant qu'il est prêt à payer pour acquérir la plateforme. Le milliardaire de la tech se dit toujours engagé à racheter Twitter.Twitter a déclaré qu'il était déterminé à conclure la vente. Les actions, qui avaient chuté pendant sept jours de bourse consécutifs, ont clôturé mardi en hausse de 2,5 % à 38,32 dollars, ce qui reste bien inférieur au prix de l'offre. « Nous avons l'intention de conclure la transaction et d'appliquer l'accord de fusion », a déclaré le conseil d'administration. Twitter a déclaré qu'il était déterminé à conclure la vente. Les actions, qui avaient chuté pendant sept jours de bourse consécutifs, ont clôturé mardi en hausse de 2,5 % à 38,32 dollars, ce qui reste bien inférieur au prix de l'offre.Lundi, le PDG de la société, Parag Agrawal, a pris la parole sur Twitter pour tenter de réfuter l'affirmation de Musk selon laquelle le site de médias sociaux a laissé libre cours au spam et aux comptes robots. Le spam « nuit à l'expérience des personnes réelles sur Twitter, a-t-il écrit, et la société est fortement motivée pour détecter et supprimer autant de spams que possible, chaque jour. Quiconque suggère le contraire se trompe tout simplement. »Musk n'a pas semblé impressionné et a commenté : « Alors comment les annonceurs savent-ils ce qu'ils obtiennent pour leur argent ? C'est fondamental pour la santé financière de Twitter ». La société a admis dans des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission qu'environ 5 % de ses 300 millions d'utilisateurs sont faux. Musk a demandé à Agrawal de montrer des preuves.Selon une analyse de SparkToro et Followerwonk, 19,42 % des comptes Twitter actifs seraient des faux , soit près de quatre fois l'estimation de Twitter. Pour le vérifier, SparkToro et Followerwonk ont mené une analyse conjointe rigoureuse de 44 058 comptes Twitter publics actifs au cours des 90 derniers jours. Ces comptes ont été sélectionnés au hasard, par machine, à partir d'un ensemble de plus de 130 millions de profils publics actifs. Néanmoins, Agrawal affirme que moins de 5 % de l'ensemble des « utilisateurs actifs quotidiens monétisables de Twitter sont des spams. » Il aurait refusé de révéler comment l'entreprise est parvenue au chiffre de 5 % appartenant aux « utilisateurs actifs quotidiens monétisables ».Au cours du week-end, Musk a tweeté que l'équipe juridique de Twitter l'a accusé de violer un accord de non-divulgation en révélant que la taille de l'échantillon pour les contrôles de la plateforme de médias sociaux sur les utilisateurs automatisés était juste de 100 comptes. « Le service juridique de Twitter vient d'appeler pour se plaindre que j'ai violé leur accord de confidentialité en révélant que la taille de l'échantillon pour la vérification des robots est de 100 ! »Le 13 mai, Musk a annoncé comment son équipe allait évaluer l'estimation. « Pour le savoir, mon équipe fera un échantillon aléatoire de 100 followers de @twitter », a déclaré Musk dans un tweet, faisant référence au propre compte de la plateforme, qui compte plus de 61 millions d'adeptes. « J'invite les autres à répéter le même processus et à voir ce qu'ils découvrent. »Que pensez-vous de cette contre-attaque de l'administration de Twitter ?Quel est votre commentaire sur l'attitude de Musk ?