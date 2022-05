échantillon aléatoire de Followerwonk (44 058 comptes) : Followerwonk a actuellement 1,047 milliard de profils Twitter indexés, mis à jour dans un cycle continu qui prend environ 30 jours. Tout compte qui a été supprimé (par l'utilisateur ou par Twitter) est supprimé et n'est pas inclus dans le compte. Parmi ceux-ci, 130 millions sont « récemment actifs » selon la définition de Followerwonk, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des tweets au cours des 9 dernières semaines, et sont publics ;

Followerwonk a actuellement 1,047 milliard de profils Twitter indexés, mis à jour dans un cycle continu qui prend environ 30 jours. Tout compte qui a été supprimé (par l'utilisateur ou par Twitter) est supprimé et n'est pas inclus dans le compte. Parmi ceux-ci, 130 millions sont « récemment actifs » selon la définition de Followerwonk, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des tweets au cours des 9 dernières semaines, et sont publics ; moyenne agrégée de l'outil Fake Followers avec environ 500 000 profils scannés : au cours des 3,5 dernières années de fonctionnement, l'outil Fake Followers de SparkToro a été exécuté sur 501 532 comptes uniques, et a analysé des milliers de followers pour chacun d'entre eux, totalisant plus d'un milliard de profils (bien que ceux-ci ne soient pas nécessairement uniques, et il ne garde pas trace des profils qui ont été analysés dans le cadre de ce processus) ;

au cours des 3,5 dernières années de fonctionnement, l'outil Fake Followers de SparkToro a été exécuté sur 501 532 comptes uniques, et a analysé des milliers de followers pour chacun d'entre eux, totalisant plus d'un milliard de profils (bien que ceux-ci ne soient pas nécessairement uniques, et il ne garde pas trace des profils qui ont été analysés dans le cadre de ce processus) ; tous les suiveurs de @ElonMusk sur Twitter (93,4 millions de comptes) : étant donné l'intérêt particulier que suscite le compte de Musk et le rôle central qu'il a joué dans le déclenchement de ce rapport, il a semblé judicieux d'inclure une analyse complète des quelque cent millions de comptes qui suivent @ElonMusk. Cet ensemble de données comprend des profils plus anciens qui n'ont pas tweeté au cours des 90 derniers jours (et qui ne correspondent pas à la définition des « utilisateurs actifs quotidiens monétisables » de Twitter) ;

étant donné l'intérêt particulier que suscite le compte de Musk et le rôle central qu'il a joué dans le déclenchement de ce rapport, il a semblé judicieux d'inclure une analyse complète des quelque cent millions de comptes qui suivent @ElonMusk. Cet ensemble de données comprend des profils plus anciens qui n'ont pas tweeté au cours des 90 derniers jours (et qui ne correspondent pas à la définition des « utilisateurs actifs quotidiens monétisables » de Twitter) ; suiveurs actifs de @ElonMusk sur Twitter (26,8 millions de comptes) : une évaluation plus juste des suiveurs de Musk sur Twitter ne comprendrait que les comptes qui ont tweeté au cours des 90 derniers jours. Afin de respecter la méthodologie utilisée dans notre analyse Followerwonk, nous avons sélectionné uniquement les 26 878 729 comptes correspondant à ce critère et les avons répartis dans le graphique ci-dessus.

Au cours du mois dernier, de nombreux médias et autres curieux ont utilisé Fake Followers, un outil gratuit, pour analyser les followers d'Elon Musk, l'acheteur potentiel de Twitter. Musk a annoncé le mois dernier qu'il avait l'intention d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars . Il a tweeté que l'une de ses principales priorités serait de supprimer les « spambots » de la plateforme. Elon Musk a annoncé que son accord sur Twitter est suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux.Le milliardaire de la tech se dit toujours engagé à racheter Twitter. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter, devrait être finalisée en 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Twitter, de l'obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. La société a confirmé que Musk, dont la fortune est estimée à 259 milliards de dollars, avait obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt et fournissait 21 milliards de dollars d'engagement en fonds propres.Bret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».« Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains », a-t-il indiqué. Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».SparkToro est une toute petite équipe de trois personnes, et Fake Followers est destiné à des recherches informelles et gratuites (notre activité réelle est un logiciel de recherche d'audience). Cependant, à la lumière de l'intérêt significatif du public, SparkToro c’est associé aux responsables de l'outil de recherche sur Twitter, Followerwonk pour mener une analyse rigoureuse. Selon SparkToro, un spam ou un faux compte Twitter sont ceux qui n'ont pas régulièrement un être humain composant personnellement le contenu de leurs tweets, consommant l'activité sur leur timeline, ou s'engageant dans l'écosystème Twitter.SparkToro trouve que, de nombreux « faux comptes » selon cette définition ne sont ni malfaisants ni problématiques. Par exemple, de nombreux utilisateurs trouvent un intérêt à suivre un robot comme @newsycombinator (qui partage automatiquement les articles de la page d'accueil du site Hacker News) ou @_restaurant_bot (qui tweete des photos et des liens de restaurants découverts au hasard sur Google Maps). « On peut dire que ces comptes font de Twitter un meilleur endroit, déclare SparkToro Ils n'ont simplement pas d'être humain derrière un appareil, qui s'engage personnellement dans l'écosystème Twitter.Pour obtenir la réponse la plus complète possible, SparkToro a appliqué un processus d'analyse des faux comptes à cinq ensembles de données uniques. Ceux-ci sont visualisés dans le graphique ci-dessous. Les ensembles de données représentés ci-dessus sont :Échantillon aléatoire de 100 utilisateurs suivant le compte @Twitter (100 comptes) : dans un suivi de son tweet du vendredi 13 mai, Musk a déclaré que « mon équipe va procéder à un échantillonnage aléatoire de 100 suiveurs de @twitter ; j'invite les autres à répéter le même processus et à voir ce qu'ils découvrent. » Pour certains analystes, ce processus ne constitue pas un ensemble d'échantillons rigoureux et statistiquement significatif, nous l'avons néanmoins inclus à des fins de comparaison. En effet, de nombreux comptes récents, en particulier à la lumière des activités de Musk, pourraient biaiser l'échantillon.En octobre 2018, SparkToro a analysé les 54 788 369 followers du président américain de l'époque, Donald Trump, sur Twitter. Il a reproduit ce processus pour ce rapport, en analysant l'ensemble des 93 452 093 followers du profil d'Elon Musk (au 14 mai 2022).« Lorsque nous lançons un rapport sur les faux followers via notre outil public, nous analysons un échantillon (plusieurs milliers) des followers d'un utilisateur de Twitter. Lorsqu'un compte a un très grand nombre de followers, cette méthodologie peut s'écarter de ce que montre une analyse complète de chaque follower », déclare SparkToro. Le samedi 14 mai et le dimanche 15 mai, Casey Henry de SparkToro a réalisé cette analyse complète pour le compte de Musk, afin de fournir le nombre le plus précis possible.« Le samedi 14 mai, nous avons pris manuellement un échantillon aléatoire de comptes à partir de la page des followers de @Twitter. Afin d'obtenir l'échantillon le moins biaisé possible, nous n'avons inclus que les comptes publics, que ceux qui ont envoyé des tweets au cours des 90 derniers jours (après le 12 février 2022) et que les comptes créés avant mai 2021, c'est-à-dire qu'ils sont sur Twitter depuis plus d'un an », déclare SparkToro.Le rapport sur les bénéfices de Twitter, cité par Musk dans son récent tweet révèle que < 5 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables, définis dans le rapport 2019 sont faux. SparkToro a inclus cette estimation dans le graphique à des fins de comparaison, et note que la méthodologie n'est pas divulguée. Sans aucun doute, d'autres estimations seront faites par d'autres chercheurs, avec, espérons-le, des ensembles de données tout aussi importants et rigoureux. Compte tenu des limites des données publiques de Twitter, SparkToro pense que l'estimation la plus précise est la suivante : « 19,42 % des comptes publics ayant envoyé un tweet au cours des 90 derniers jours sont des faux ou des spams. »Followerwonk a sélectionné un échantillon aléatoire parmi les comptes pour lesquels des tweets publics ont été publiés sur leur profil au cours des 90 derniers jours, ce qui constitue une indication claire d'"activité". En outre, Followerwonk met régulièrement à jour sa base de données de profils (tous les 30 jours) afin de supprimer tout compte protégé ou supprimé. Pour échantillon est à la fois suffisamment important pour être statistiquement significatif et qu'il a été sélectionné pour ressembler le plus possible à ce que Twitter pourrait considérer comme un utilisateur actif quotidien monétisable (mDAU). L'analyse des Fake Followers de SparkToro considère qu'un compte est faux s'il déclenche de nombreux signaux que SparkToro montre dans son outil Fake Followers :Source : SparkToro Quel est votre avis sur le sujet ?