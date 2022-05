Donald Trump, reviendra, reviendra pas ?

Musk a échangé avec Jack Dorsey sur les suspensions définitives

Musk « contre une censure qui va bien au-delà de la loi »

Le conseil d'administration de Twitter a annoncé ce 25 avril 2022 avoir accepté une offre du milliardaire Elon Musk qui a proposé de racheter la société de médias sociaux et de la privatiser, a annoncé la société lundi. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans TwitterBret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».Quand Elon Musk a annoncé son offre d'achat de Twitter le mois dernier, il a dit qu'il voulait faire du réseau social un phare pour la liberté d'expression : « La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité », a déclaré Musk. « Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spambots et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme - j'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer ».Comme pour souligner son accord avec le crédo de la liberté d'expression qu'il a annoncé suivre, Elon Musk a déclaré que la décision de Twitter de bannir Donald Trump était « moralement répréhensible » et qu'il annulerait le bannissement s'il venait à finaliser son acquisition en cours de Twitter ».Le journaliste du Financial Times, Peter Campbell, a demandé à Musk s'il annulerait le bannissement de Trump lors d'une session liminaire lors d'une conférence du FT mardi : Campbell a demandé dans une interview qui, par ailleurs, se concentrait principalement sur l'industrie automobile : « envisagez-vous de laisser Donald Trump revenir ? »« La réponse est que j'annulerais les suspensions définitives », a déclaré Musk, ajoutant qu'il n'était pas garanti que son accord pour acheter Twitter soit conclu. « Je pense que c'était une décision moralement mauvaise, pour être clair, et stupide à l'extrême », a également déclaré Musk. Campbell a rappelé que Trump avait été banni pour incitation à la violence. « Même après avoir encouragé la foule qui s'est rendue au Capitole des États-Unis, certains d'entre eux portant des nœuds coulants, vous pensez toujours que c'était une erreur de supprimer son compte ? » a demandé Campbell.Musk a répondu: « S'il y a des tweets qui sont faux, ceux-ci doivent être soit supprimés, soit rendus invisibles, et une suspension temporaire est appropriée, mais pas une suspension permanente ». Notant que Trump « a publiquement déclaré qu'il ne reviendrait pas sur Twitter et qu'il ne serait que sur Truth Social », Musk a déclaré que « bannir Trump de Twitter n'a pas mis fin à la voix de Trump ».Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a également déclaré avoir parlé avec le co-fondateur de Twitter et ancien PDG Jack Dorsey des suspensions permanentes :« J'en ai parlé à Jack Dorsey et lui et moi sommes du même avis, à savoir que les suspensions permanentes devraient être extrêmement rares et vraiment réservées aux comptes qui sont des robots ou des spams, des comptes frauduleux, où il n'y a aucune légitimité au compte du tout. Je pense qu'il n'était pas correct de bannir Donald Trump.« Je pense que c'était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n'a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre. Il va maintenant être sur Truth Social comme le fera une grande partie de la droite aux États-Unis, et donc je pense que cela pourrait finir par être franchement pire que d'avoir un forum unique où tout le monde peut débattre ».Mais Truth Social ne parvient pas à décoller.L'application Truth Social qui ressemble énormément à Twitter, s'est trouvée pendant un certain temps en tête des téléchargements de l'App Store. Mais le fait que l'application ne fonctionne que sur iOS, en plus de n'être disponible qu'aux États-Unis et d'avoir fait face à un certain nombre de problèmes techniques ont très vite stoppé son élan. L'application n'était pas opérationnelle sur navigateur web, ce qui aurait permis aux utilisateurs de smartphones Android de s'y rendre.En outre, lors de son lancement, l'application avait rencontré un certain nombre de soucis techniques. En a résulté une longue liste d'attente pour s'y inscrire. Cette dernière ne semble aujourd'hui pas avoir évolué, comptant au moins un million et demi de personnes. Certains estiment que le plus grand problème de Truth Social est toutefois l’absence de sa star. Donald Trump n’y a toujours rien publié. Les autres grandes figures du trumpisme se contentent, elles, d’y recopier leurs messages Twitter. Dans ces conditions, difficile de convaincre leurs partisans de migrer sur un autre réseau, aussi « libre » soit-il.Musk a déclaré que son opposition aux suspensions permanentes ne signifie pas que Twitter sous sa propriété n'émettra jamais de suspensions ou ne supprimera jamais de tweets : « Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent », a déclaré Musk. « S'ils disent quelque chose qui est illégal ou simplement destructeur pour le monde, il devrait peut-être y avoir un délai d'attente, une suspension temporaire, ou ce tweet particulier devrait être rendu invisible ou avoir une traction très limitée. Mais je pense que les suspensions permanentes sapent fondamentalement la confiance sur Twitter comme une place publique où chacun peut exprimer son opinion ».Lorsque Twitter a banni Trump en janvier 2021, la société a déclaré : « nous avons définitivement suspendu le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence ». Twitter a expliqué que les élus et les dirigeants mondiaux ont une certaine latitude, mais « ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres ».Jack Dorsey, avait estimé à l'époque que la mise à l'écart de Donald Trump était « la bonne » décision, mais constituait néanmoins un « échec » et « (établissait) un précédent » qui lui semblait « dangereux » par rapport au pouvoir détenu par les grandes entreprises :« Je ne célèbre ni ne suis fier de devoir bannir Donald Trump de Twitter, ou la façon dont nous en sommes arrivés à cette situation. Après un avertissement clair que nous allions prendre cette mesure, nous avons pris une décision avec les meilleures informations dont nous disposions sur la base des menaces à la sécurité physique à la fois sur et en dehors de Twitter. Était-ce correct*? Je pense que c'était la bonne décision pour Twitter. Nous avons fait face à une circonstance extraordinaire et intenable, nous obligeant à concentrer toutes nos actions sur la sécurité publique. Les dommages hors ligne résultant du discours en ligne sont manifestement réels, et ce qui motive avant tout notre politique et son application.« Cela dit, devoir bannir un compte a des ramifications réelles et importantes. Bien qu'il existe des exceptions claires et évidentes, je pense qu'une interdiction est un échec de notre part pour promouvoir une conversation saine. Et un temps pour nous de réfléchir à nos opérations et à l'environnement qui nous entoure. Le fait de devoir prendre ces mesures fragmente la conversation publique. Ils nous divisent. Ils limitent le potentiel de clarification, de rédemption et d'apprentissage. Et crée un précédent qui me semble dangereux : le pouvoir qu'un individu ou une entreprise a sur une partie de la conversation publique mondiale.« Le contrôle et la responsabilité de ce pouvoir ont toujours été le fait qu'un service comme Twitter n'est qu'une petite partie de la conversation publique plus large qui se déroule sur Internet. Si les gens ne sont pas d'accord avec nos règles et notre application, ils peuvent simplement se rendre sur un autre service Internet. Ce concept a été remis en question la semaine dernière lorsqu'un certain nombre de fournisseurs d'outils Internet fondamentaux ont également décidé de ne pas héberger ce qu'ils trouvaient dangereux. Je ne crois pas que cela ait été coordonné. Plus probablement : les entreprises sont arrivées à leurs propres conclusions ou ont été enhardies par les actions des autres.« Ce moment dans le temps pourrait nécessiter cette dynamique, mais à long terme, elle sera destructrice pour le noble objectif et les idéaux de l'internet ouvert. Une entreprise qui prend la décision commerciale de se modérer est différente d'un gouvernement qui supprime l'accès, mais peut ressentir à peu près la même chose. Oui, nous devons tous porter un regard critique sur les incohérences de notre politique et de son application. Oui, nous devons examiner comment notre service pourrait inciter à la distraction et au mal. Oui, nous avons besoin de plus de transparence dans nos opérations de modération. Tout cela ne peut pas éroder un Internet mondial libre et ouvert. La raison pour laquelle j'ai tant de passion pour Bitcoin est en grande partie à cause du modèle qu'il démontre*: une technologie Internet fondamentale qui n'est contrôlée ou influencée par aucun individu ou entité. C'est ce qu'Internet veut être, et avec le temps, il le sera davantage ».Musk a déclaré qu'il achetait Twitter pour protéger la liberté d'expression sur la plateforme. La définition de Musk de la liberté d'expression suggère qu'il est prêt à se conformer à toutes les restrictions d'expression imposées par le gouvernement, mais qu'il ne supprimerait aucun contenu à moins qu'il ne soit spécifiquement interdit par la loi.« Par "liberté d'expression", j'entends simplement ce qui correspond à la loi », a écrit Musk le 26 avril. « Je suis contre la censure qui va bien au-delà de la loi. Si les gens veulent moins de liberté d'expression, ils demanderont au gouvernement d'adopter des lois pour Par conséquent, aller au-delà de la loi est contraire à la volonté du peuple.Twitter a historiquement interdit ou suspendu des comptes et supprimé des tweets pour violation des règles de l'entreprise, en s'appuyant sur son propre droit du premier amendement de modérer la plateforme. Vendredi, un juge fédéral de Californie a rejeté la plainte de Trump dans laquelle l'ancien président contestait sa suspension définitive de Twitter.Sources : Financial Times Future of the Car, Jack Dorsey Que pensez-vous de la perspective d'Elon Musk ?