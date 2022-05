Starlink aide l'Ukraine à combattre la Russie

Coopération de Starlink avec l'armée américaine

SpaceX monopolise des ressources stratégiques dans l'espace

Un article récent dans le journal officiel des forces armées chinoises a suggéré que la communauté internationale devrait être en état d'alerte maximale pour les risques associés au système Internet par satellite Starlink, car l'armée américaine pourrait potentiellement l'utiliser pour dominer l'espace extra-atmosphérique. L'article est intervenu un jour avant le lancement par SpaceX de la fusée Falcon 9 qui a décollé le 6 mai du Launch Complex 39A au Kennedy Space Center, transportant 53 satellites Internet Starlink vers l'orbite terrestre basse (LEO).L'article sur China Military Online, le site d'information officiel affilié à la Commission militaire centrale (CMC), la plus haute organisation de défense nationale chinoise dirigée par le président Xi Jinping lui-même, note le rôle de SpaceX Starlink pendant la guerre russo-ukrainienne, où Elon Musk a fourni des terminaux Starlink pour rétablir les communications dans les parties du pays où la connexion Internet ou téléphonique avait cessé suite au bombardement par les troupes russes.« Starlink était le seul système de communication non russe qui fonctionnait encore dans certaines parties de l'Ukraine à la suite de l'invasion », a déclaré le fondateur de SpaceX, Elon Musk. Cependant, il y a également eu des rapports selon lesquels Starlink aurait aidé les forces armées ukrainiennes à effectuer des frappes de précision contre des chars et des positions russes, ce qui n'a pas échappé aux observateurs militaires chinois :« Pendant le conflit russo-ukrainien, SpaceX a fourni des services Internet haut débit à l'Ukraine en lui offrant des tonnes d'appareils de communication par satellite. En plus de soutenir la communication, Starlink, comme l'ont estimé les experts, pourrait également interagir avec les drones et, en utilisant les mégadonnées et la technologie de reconnaissance faciale, aurait peut-être déjà joué un rôle dans les opérations militaires de l'Ukraine contre la Russie.« SpaceX a décidé d'augmenter le nombre de satellites Starlink de 12 000 à 42 000 - l'expansion incontrôlée du programme et l'ambition de l'entreprise de l'utiliser à des fins militaires devraient mettre la communauté internationale en état d'alerte ».L'unité de reconnaissance aérienne ukrainienne Aerorozvidka a utilisé Starlink pour surveiller et coordonner les drones permettant aux soldats de tirer des armes antichars avec une précision ciblée. Seuls les débits de données élevés du système peuvent fournir la communication stable requise. « Nous utilisons l'équipement Starlink et connectons l'équipe de drones à notre équipe d'artillerie », a déclaré au Times un officier de l'unité ukrainienne de reconnaissance aérienne, Aerorozvidka. « Si nous utilisons un drone à vision thermique la nuit, le drone doit se connecter via Starlink au gars de l'artillerie et créer une acquisition de cible », a déclaré l'officier.Un autre événement remarquable a été la réponse rapide de SpaceX à un effort de brouillage russe visant son service satellite Starlink , qui a été apprécié par le directeur de la guerre électromagnétique du Pentagone. Elon Musk avait affirmé que la Russie avait bloqué les terminaux Starlink en Ukraine pendant des heures d'affilée, après quoi il a également déclaré que suite à une mise à jour logicielle, Starlink fonctionnait normalement.« Et soudain, cette [attaque de brouillage russe] n'était plus efficace. Du point de vue du technologue, c'est fantastique… et la façon dont ils ont fait ça m'a fait pleurer », a déclaré Dave Tremper, directeur de la guerre électronique pour le bureau du secrétaire à la Défense, en réponse aux affirmations de Musk.L'article de China Military Online a énuméré les nombreux cas depuis 2019 où Starlink a coopéré avec l'armée américaine, qui comprenait également le test de transmission de données réussi mené par l'US Air Force (USAF) le 31 mars :« Alors que Starlink prétend être un programme civil qui fournit des services Internet à haut débit, il a une solide expérience militaire, comme en témoigne le fait que certains des sites de lancement sont construits au sein de la base aérienne de Vandenberg et l'interconnexion cryptée entre les satellites et les chasseurs de l'Air Force ont été inclus dans leurs tests de vérification technique.« En fait, Starlink a coopéré à plusieurs reprises avec l'armée américaine. En 2019, SpaceX a reçu des fonds de l'US Air Force pour tester la capacité des satellites Starlink à se connecter aux avions militaires sous cryptage ; en mai 2020, l'armée américaine a signé un accord avec SpaceX sur l'utilisation du haut débit de Starlink pour transmettre des données sur les réseaux militaires ; en octobre 2020, SpaceX a remporté un contrat de 150 millions de dollars pour développer des satellites à usage militaire ; en mars 2021, il a annoncé son intention de travailler avec l'US Air Force pour tester davantage l'Internet Starlink.« Une fois terminés, les satellites Starlink peuvent être montés avec des dispositifs de reconnaissance, de navigation et météorologiques pour améliorer encore la capacité de combat de l'armée américaine dans des domaines tels que la télédétection de reconnaissance, le relais de communication, la navigation et le positionnement, l'attaque et la collision, et l'abri spatial.« De toute évidence, les applications militaires du programme Starlink donneront à l'armée américaine une longueur d'avance sur le futur champ de bataille et deviendront un "complice" des États-Unis pour continuer à dominer l'espace ».Les tests visaient à évaluer et à explorer les communications à haut débit à l'appui des opérations du F-35A dans des endroits éloignés ou austères et l'USAF a déclaré avoir observé des vitesses de connexion environ 30 fois plus rapides que les systèmes de satellites militaires actuels, ce que l'article n'a pas oublié de mentionner :« Le 31 mars, l'armée de l'air des États-Unis a publié un article de presse sur son site Web officiel indiquant que ses avions de combat F-35A avaient effectué une transmission de données réussie à l'aide de satellites Startlink pendant le test d'une semaine, à des vitesses allant jusqu'à 160 m/s, soit une connexion 30 fois plus rapide que les connexions traditionnelles ».Il a également évoqué la possibilité, citant à nouveau des experts anonymes, que Starlink pourrait former un deuxième Internet indépendant qui menacerait la souveraineté du cyberespace des États :« Selon les experts, un ailier sans pilote équipé d'un dispositif Starlink peut servir de plateforme de relais tactique pour transmettre des données aux avions de chasse, ce qui signifie qu'un opérateur peut commander un grand nombre de drones pour effectuer des tâches en même temps.« Le programme Starlink est un mégaprojet qui tisse un nouveau filet sur la terre. Défiant les restrictions géographiques et topographiques, il fournit des services d'accès Internet haut débit sans fil à des cibles dans les airs - aussi bien qu'au sol, au large, en haute montagne, dans le désert ou dans des zones reculées, avec la possibilité de refaire le paysage Internet mondial.« Certains experts ont déclaré que si SpaceX installe quelques serveurs racine dans l'espace, cela peut faire de Starlink le deuxième Internet mondial indépendant, ce qui posera un sérieux défi à tous les pays pour défendre leur souveraineté dans le cyberespace et protéger la sécurité de leurs informations ».Une autre préoccupation des analystes militaires chinois a été la rareté des bandes de fréquences et des créneaux orbitaux pour le fonctionnement des satellites, qui, selon eux, sont rapidement acquis par d'autres pays :« La position orbitale et la fréquence sont des ressources stratégiques rares dans l'espace. À l'heure actuelle, l'orbite géosynchrone est presque entièrement occupée et la ruée vers les positions de l'orbite terrestre basse et de l'orbite terrestre moyenne est devenue plus intense. Le LEO est capable d'accueillir environ 50 000 satellites, dont plus de 80% seraient pris par Starlink si le programme devait lancer 42 000 satellites comme il l'a prévu. SpaceX entreprend un mouvement d'enclos dans l'espace pour prendre une position avantageuse et monopoliser les ressources stratégiques.« SpaceX est déjà devenu un "mastodonte" spatial contrôlant toute une chaîne industrielle indépendante intégrant la fabrication de satellites, la construction de stations au sol, le lancement et la récupération de fusées, ainsi que l'exploitation et les services de satellites. Si et lorsqu'il est profondément lié à la conduite sans pilote, à l'IdO, aux données cloud et à la ville intelligente, il se développera dans une toute nouvelle industrie et chaîne de valeur, donnera naissance à une gigantesque biosphère Starlink et monopolisera le futur marché des applications spatiales. Le monopole et l'hégémonie sont des sœurs jumelles. Il y a de fortes chances que Starlink soit exploité par les États-Unis obsédés par l'hégémonie pour plonger le monde dans un autre chaos ou calamité ».Les observateurs militaires chinois ont déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis avaient une longueur d'avance dans l'espace - considéré comme un futur champ de bataille par les militaires du monde entier - en se précipitant pour établir le réseau de communications militaires de nouvelle génération basé sur la capacité Internet par satellite.Cela dit, ce n'est pas la première fois que la Chine s'inquiète de Starlink. En décembre 2021, la Chine s'est plainte au Comité spatial des Nations Unies que sa station spatiale Tiangong avait eu deux quasi-accidents avec des satellites Starlink.En outre, il y a eu un autre article publié en janvier par China Military Online, qui a averti que « Starlink, malgré sa cape civile, constitue une menace élevée ». « L'espace est une ressource commune partagée par toute l'humanité, et son exploration et son utilisation concernent les intérêts communs de l'humanité. Aucun pays ne doit s'en accaparer et l'espace orbital est encore moins le privilège exclusif de l'Amérique », indique l'article.Sources : China Military Online Que pensez-vous des préoccupations chinoises ? Vous semblent-elles légitimes ?Partagez-vous la conjecture militaire développée par China Military sur l'usage de Starlink par l'armée américaine ?