L'invasion russe en Ukraine a provoqué quelques problèmes de connectivité Internet pour cette dernière. Pour aider l'Ukraine à surmonter ces problèmes, et permettre à ses troupes de continuer à communiquer pendant le temps que durera encore le conflit, SpaceX a procédé à l’envoi de dizaines de terminaux Starlink en Ukraine selon une image partagée sur Twitter par le ministre ukrainien chargé du numérique. Ainsi, les équipes de drones ukrainiennes, parfois dans des zones rurales mal connectées, peuvent utiliser Starlink pour se connecter à leurs cibles et aux renseignements contenus dans leur base de données du champ de bataille.Selon des informations relayées par les autorités ukrainiennes la semaine dernière sur les réseaux sociaux, l'utilisation de Starlink dans la défense du pays leur a donné certains avantages, notamment en facilitant la destruction des chars russes. Dans un message sur Twitter datant du 6 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky remerciait Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, de son soutien et l'a invité à visiter l'Ukraine après le conflit. « J'ai parlé à Musk. Je lui suis reconnaissant de soutenir l'Ukraine en paroles et en actes. La semaine prochaine, nous recevrons un autre lot de systèmes Starlink pour les villes détruites », écrivait alors Zelensky.Le système Starlink de SpaceX permet aux équipes de drones de l'Ukraine, réunie au sein de l'unité Aerorozvidka (reconnaissance aérienne), d'ordonner aux drones de larguer des munitions antichars, parfois en volant silencieusement vers les forces russes la nuit, alors qu'elles dorment dans leurs véhicules. L'unité Aerorozvidka fait également appel à des véhicules aériens sans pilote PD-1 équipés de capteurs infrarouges. D'une envergure de 3 mètres, ces véhicules sont utilisés pour recueillir des informations essentielles sur les mouvements des troupes russes. Le Kremlin a réagi avec fureur à l'implication de Starlink en Ukraine.Dmitry Rogozin, directeur général de Roscosmos, l'agence spatiale russe, a déclaré : « c'est l'Occident auquel nous ne devrions jamais faire confiance. Lorsque la Russie met en œuvre ses intérêts nationaux les plus élevés sur le territoire de l'Ukraine, Elon Musk apparaît avec son Starlink qui était auparavant déclaré comme purement civil. J'avais prévenu, mais nos "muskophiles" disaient qu'il était la lumière de la cosmonautique mondiale. Là, regardez, il a choisi son camp ». Selon les informations sur le sujet, Aerorozvidka utilise un système sophistiqué appelé "Delta" qui a été construit ces dernières années avec l'aide de conseillers occidentaux.Delta serait accessible à partir d'ordinateurs portables de base. Il est doté d'un logiciel de "connaissance de la situation" qui crée une carte interactive, incorporant des images de drones, de satellites, de capteurs et de renseignements humains, afin de pouvoir traquer l'ennemi. Delta serait compatible avec les systèmes de l'OTAN et aurait été testé lors de l'exercice militaire "Sea Breeze" en mer Noire l'année dernière, auquel ont participé les États-Unis, l'Ukraine et 30 autres pays. Il a bénéficié d'équipements fournis par les pays occidentaux, notamment des communications radio qui ont dépassé la technologie de l'ère soviétique.Les États-Unis auraient également investi des millions de dollars pour se protéger contre le piratage russe, le brouillage des signaux et les tentatives d'usurpation de la technologie GPS. Pour en revenir à Starlink, plus de 2 000 satellites ont été lancés à ce jour, et il est prévu d'en lancer environ 12 000 au total. Dans les 48 heures qui ont suivi la mise en service de Starlink en Ukraine, des camions sont arrivés avec des terminaux Starlink comprenant une antenne parabolique. Des adaptateurs leur permettant d'être alimentés en se connectant aux allume-cigares des véhicules ou à des batteries ont également été fournis.SpaceX a également ajouté une fonction d'itinérance pour la connectivité en déplacement. En outre, Starlink est devenue l'application la plus téléchargée en Ukraine, et plus de 100 000 personnes dans le pays utilisent la connexion, qui peut gérer les appels vidéo et d'autres fonctions de "données élevées". Selon plusieurs sources, si l'Internet ukrainien devait s'effondrer en grande partie, les "drones guerriers" d'Aerorozvidka seraient toujours en mesure de communiquer avec leurs bases en envoyant des signaux depuis des terminaux mobiles Starlink et en utilisant des stations terrestres dans les pays voisins, notamment en Pologne.L'unité Aerorozvidka aurait été formée par un groupe de civils amateurs d'aéromodélisme et de personnes ayant une formation d'ingénieur en 2014, à la suite de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Le groupe a aidé à construire des drones et des capteurs pour les militaires afin de surveiller la frontière, et a contribué à adapter des drones disponibles dans le commerce pour recueillir des renseignements et même larguer des explosifs artisanaux. Ils auraient commencé à fabriquer leurs propres missiles. Une campagne de crowdfunding aurait également été lancée pour aider à construire un grand drone d'attaque.Au cours des premières années, deux membres de l'unité ont été tués, dont le cofondateur Kochetkov-Sukach Vladimir Vyacheslavovich. Au fur et à mesure de son succès, l'unité a été intégrée dans la structure organisationnelle des forces armées ukrainiennes, ce qui lui a permis de partager des renseignements avec l'armée de terre et l'armée de l'air, d'interagir avec des conseillers militaires étrangers et d'être formée par eux. Cependant, les escouades de drones seraient désormais confrontées à un danger croissant, car les Russes tentent de les suivre à la trace, et elles doivent se déplacer fréquemment.À en croire certains médias, les drones s'avèrent si efficaces que le Pentagone estime qu'il n'est pas nécessaire de fournir des avions à l'Ukraine. À la place, il envoie maintenant des Switchblades plus meurtriers - des drones dits "kamikazes" - qui ont été conçus pour les forces spéciales américaines, peuvent être transportés dans un sac à dos et peuvent détruire un char. L'Internet ukrainien étant inévitablement dégradé, Starlink sera une alternative.À ce propos, le général James Dickinson, commandant du commandement spatial américain, a déclaré à la commission des services armés du Sénat : « ce que nous voyons avec Elon Musk et les capacités de Starlink nous montre vraiment ce qu'une mégaconstellation (ou une architecture proliférante) peut fournir en matière de redondance et de capacité ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du soutien d'Elon Musk à l'Ukraine ?Pensez-vous que le milliardaire a détourné Starlink de son cas d'utilisation initial ?Que pensez-vous de l'accusation russe selon laquelle Starlink a été conçu dès le départ pour un usage militaire ?