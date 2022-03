Le 5 mars, dans une série de tweets, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que la société se concentrait sur la cyberdéfense et surmontait le brouillage des signaux dans le cadre de l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie : « Certains terminaux Starlink à proximité des zones de conflit étaient bloqués pendant plusieurs heures d’affilée », a déclaré Musk.Cela est survenu après que le service à large bande de la société a été invité par certains gouvernements à bloquer les sources d’information russes.Ces mesures interviennent une semaine après que Musk a répondu à une demande du vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique du pays, de fournir le service Starlink dans le pays pour garantir l'accès si la Russie coupait d'autres lignes de communication. Musk a déclaré le 26 février que le service Starlink avait été activé dans le pays et, deux jours plus tard, une première cargaison d'au moins plusieurs dizaines de terminaux Starlink était arrivée en Ukraine.Ni SpaceX ni les responsables du gouvernement ukrainien n'ont révélé le nombre de terminaux Starlink actifs dans le pays. Musk a tweeté le 3 mars que SpaceX avait apporté d'autres modifications logicielles pour réduire la consommation d'énergie du terminal, lui permettant d'être alimenté par un allume-cigare dans une voiture et de permettre l'itinérance sur les véhicules en mouvement.Musk a également affirmé que Starlink « est le seul système de communication non russe qui fonctionne encore dans certaines parties de l'Ukraine, donc la probabilité d'être ciblé est élevée ». Aussi, Musk a demandé aux utilisateurs « d’activer Starlink uniquement lorsque cela est nécessaire et de placer l’antenne aussi loin que possible des personnes » et de « placer un camouflage léger sur l’antenne pour éviter la détection visuelle ».Alors que certains experts ont averti que les terminaux Starlink pourraient être ciblés par les forces russes, on ne sait pas s'ils l'ont été. De plus, dans une grande partie de l'Ukraine, la connectivité mobile terrestre continue de fonctionner, tout comme les services par satellite tels qu'Inmarsat et Iridium.Cependant, le satellite géostationnaire à large bande KA-SAT de Viasat, qui fournit des services à l'Ukraine et à d'autres parties de l'Europe, a subi des interruptions de service depuis le début de l'invasion le 24 février, que la société a imputées à un « événement cybernétique ».L'accent mis sur la cybersécurité et les mises à niveau anti-brouillage se fait au détriment d'autres initiatives de l'entreprise. «*SpaceX a redonné la priorité à la cyberdéfense et a surmonté le brouillage des signaux. Cela provoquera de légers retards dans Starship & Starlink V2 », a écrit Musk. Il n'a pas précisé la nature des retards.Starlink V2 est la deuxième génération du service Starlink, avec ses satellites conçus pour être lancés sur des véhicules Starship. SpaceX a publié peu de détails sur les capacités de ces satellites. SpaceX a développé des véhicules Starship sur son site de test de Boca Chica, au Texas, appelé Starbase, mais ne peut pas tenter un lancement orbital du véhicule tant qu'il n'a pas reçu une licence de la Federal Aviation Administration. Cette licence, à son tour, dépend de l'achèvement d'une évaluation environnementale qui, selon la FAA, sera effectuée le 28 mars, une date qui a déjà été modifiée à deux reprises.Ce changement de ressources, cependant, ne semble pas affecter les autres initiatives de SpaceX, y compris le lancement de satellites Starlink supplémentaires de la génération actuelle. SpaceX a lancé un ensemble de 47 satellites Starlink le 3 mars depuis le Kennedy Space Center, le troisième lancement de ce type au cours des deux dernières semaines. Un autre lancement de satellites Starlink par Falcon 9 est prévu au plus tôt le 8 mars depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral.En réponse aux utilisateurs de Twitter soulignant que les médias russes sont de la propagande, Musk a répondu qu’il pensait que toutes les sources d’information faisaient de la propagande dans une certaine mesure, et certaines le faisaient plus que d’autres. Aussi, Musk a déclaré que Starlink ne bloquerait pas les sources d'information russes de son réseau « sauf sous la menace d'une arme », en ajoutant : « Désolé d'être un absolutiste de la liberté d'expression ». L'Union européenne a cherché à empêcher les radiodiffuseurs contrôlés par l'État russe, tels que Russia Today et Sputnik, d'opérer dans ses pays. Cette interdiction s'étend aux fournisseurs de services Internet ainsi qu'aux sociétés de télévision par câble et par satellite.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il avait parlé au directeur général de SpaceX, Elon Musk, et annoncé que le pays recevrait davantage de ses terminaux Internet par satellite Starlink au courant de cette semaine :« J'ai parlé à Elon Musk. Je lui suis reconnaissant d'avoir soutenu l'Ukraine en paroles et en actes. La semaine prochaine, nous recevrons un autre lot de systèmes Starlink pour les villes détruites. Nous avons discuté de projets spatiaux possibles. Mais j'en parlerai après la guerre ».Sources : Elon Musk Que pensez-vous des décisions prises par Elon Musk ?