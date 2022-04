Dave Tremper, directeur de la guerre électronique au sein du bureau du secrétaire à la défense, a souligné la capacité de SpaceX, le mois dernier, à contrecarrer rapidement les efforts de la Russie pour brouiller son service haut débit par satellite Starlink, qui permettait à l'Ukraine de rester connectée à Internet. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a dirigé des milliers de terminaux Starlink vers l'Ukraine après qu'un fonctionnaire lui ait envoyé un tweet demandant de l'aide pour maintenir le pays assiégé en ligne.Le brigadier-général Tad Clark, directeur de la direction de la supériorité du spectre électromagnétique de l'armée de l'air, a déclaré que les guerres modernes feront de plus en plus appel à la guerre électromagnétique, notamment pour façonner le champ de bataille au début des conflits.« Le lendemain après que les médias ont fait état de l'effort de brouillage russe, Starlink a mis une ligne de code et l'a réparée », a déclaré Tremper. « Et soudain, cette attaque de brouillage russe n'était plus efficace. Du point de vue du technologue en guerre électronique, c'est fantastique... et la façon dont ils ont réussi à le faire m'a mis la puce à l'oreille. »Le gouvernement, quant à lui, dispose d'un « délai important pour effectuer ce type de corrections », car il doit analyser ce qui s'est passé, décider comment y remédier et mettre en place un contrat à cet effet. « Nous devons être capables de faire preuve d'agilité, a déclaré Tremper. Nous devons être en mesure de modifier notre posture électromagnétique afin de pouvoir changer, de manière très dynamique, ce que nous essayons de faire sans perdre de capacité en cours de route. »La redondance est également essentielle pour que les États-Unis puissent continuer à fonctionner sur un autre système si une attaque électromagnétique réussit à en neutraliser un, a ajouté Tremper.Selon Clark, les États-Unis doivent faire preuve de beaucoup plus d'innovation lorsqu'il s'agit de construire de nouveaux équipements de guerre électronique. Il ne suffira pas d'acheter des versions améliorées des systèmes existants, a-t-il ajouté, les États-Unis doivent concevoir de nouveaux systèmes offrant une résilience et une rapidité bien supérieures.Il s'agit notamment d'intégrer l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans les systèmes de nouvelle génération afin de pouvoir réagir plus rapidement, a-t-il ajouté. Le recours accru à l'ingénierie numérique peut également aider les militaires à modéliser de nouveaux équipements à l'aide d'un ordinateur et à régler les problèmes avant de passer par le long processus d'acquisition et d'essai habituel.Selon Clark, le Compass Call de l'armée de l'air en cours de développement, l'EC-37B, est un excellent exemple de la façon dont l'ingénierie numérique transforme la manière dont le service aborde les nouvelles capacités de guerre électromagnétique.Les programmeurs et les ingénieurs travaillent avec les opérateurs du Compass Call sur le terrain pour trouver des moyens créatifs de brouiller les signaux ennemis, a expliqué Clark. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a appris aux États-Unis beaucoup de choses sur la sophistication et la fiabilité de l'équipement russe, ont-ils dit, et sur la capacité de leurs troupes à effectuer des missions de manière synchronisée.En particulier, dit Tremper, cela a montré combien il est important de former correctement le personnel affecté aux opérations de guerre électromagnétique. Essayer de mener une guerre électromagnétique tout en se déplaçant à l'intérieur du territoire que l'on envahit, et non dans un endroit sécurisé, rend les choses encore plus difficiles.« C'est un problème très difficile, si vous n'avez pas d'opérateurs bien entraînés, a déclaré Tremper. Le degré de coordination et de synchronisation de ces types d'opérations est tel qu'un opérateur insuffisamment formé aura plus de mal à mener à bien ce type d'événements. » Tremper a déclaré que le Pentagone s'attendait à une démonstration d'armes électroniques « beaucoup plus forte » de la part de la Russie, mais il a précisé que cela ne signifiait pas que tous les efforts de la Russie avaient échoué.Quel est votre avis sur le sujet ?