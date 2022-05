Stablecoin déstabilisé

Environ un tiers de cette baisse s'est produite cette semaine, alors que le bitcoin, l'ethereum et d'autres cryptomonnaies majeures ont fortement chuté. Effaçant environ 200 milliards de dollars du marché des cryptomonnaies en quelques jours seulement. Le bitcoin est maintenant à son prix le plus bas depuis juillet dernier, dans le sillage de la plus grande hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis des années.L'ethereum et d'autres top 10 comme luna, solana, cardano et avalanche sont également à la peine, le marché tombant à des plus bas jamais vus depuis janvier. Les petites cryptomonnaies qui ont surpassé les bitcoins et les ethereum ces derniers mois ont chuté plus durement lors de ce dernier effondrement.« L'avenir des cryptomonnaies reste douteux, la loi reste maîtresse de ces sollicitations et l'approbation des géants des médias sociaux comme Elon Musk », a ajouté Tammy Da Costa, analyste chez DailyFX. L'Ethereum et d'autres cryptomonnaies du top 10, XRP, luna, solana, cardano et avalanche sont également à la peine, le sentiment du marché tombant à des plus bas jamais vus depuis janvier.« Les prédictions faites avant la guerre de la Russie en Ukraine ont été faites en supposant qu'une fois que les taux d'intérêt commenceraient à augmenter, l'offre et la demande se rencontreraient. Au cours de la semaine dernière, les fondamentaux ont inclus les attentes en matière de taux d'intérêt et personne ne peut ignorer la guerre en cours qui continue d'exercer une pression sur les contraintes d'approvisionnement, en particulier pour les matières premières »La pression du marché, qui pèse à la fois sur la crypto et les actions, comprend des préoccupations concernant la flambée de l'inflation, une Réserve fédérale de plus en plus ferme et des craintes d'un recul des dépenses de consommation. Les « petites » cryptomonnaies qui ont surpassé le bitcoin et l'ethereum au cours des derniers mois ont chuté plus durement lors de ce dernier effondrement.La luna de Terra, utilisée pour stabiliser le prix des monnaies stables du protocole s'est effondrée de plus de 20 % rien que la semaine dernière, alors même que la fondation Luna Foundation Guard a acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins pour renforcer les réserves de sa monnaie stable la plus populaire, l'UST. Contrairement aux stablecoins centralisés, l'UST n'est pas adossé à des dollars US sur un compte bancaire. Au lieu de cela, pour émettre 1 TerraUSD, il convient de détruire 1,00 USD d'actif de réserve TerraUSD (LUNA).Certains ont avancé l'hypothèse d'une « vente massive d'UST » sur le marché d'échange décentralisé Curve, à la suite de rumeurs selon lesquelles l'UST pourrait perdre son ancrage au dollar, ce qui aurait entraîné une nouvelle chute du prix de Luna. Ces rumeurs ont été rejetées par le créateur de Terra sur Twitter.Dans un contexte où certains analystes continuent de soutenir l’idée selon laquelle les cryptomonnaies sont des schémas de Ponzi, la Centrafrique a adopté le mois dernier le bitcoin comme monnaie légale au côté du franc CFA. Le pays a via la nouvelle loi promulguée par le président Touadera, fixé un cadre réglementaire qui vise à favoriser l'adoption des cryptomonnaies comme mode de paiement par les commerces ainsi que pour le règlement des contributions fiscales au travers de plateformes reconnues et autorisées par le gouvernement.Le bitcoin a également cours légal au Salvador depuis la mi-parcours de l’année précédente. Le projet de loi du président Nayib Bukele du Salvador, afin de donner un cours légal au bitcoin dans son pays, a fait l’objet d’approbation le 9 juin 2021 par le Congrès du pays. Par 62 voix sur 84, le Salvador est devenu le premier pays à approuver une loi donnant cours légal au bitcoin. Cette dernière a pour objet la régularisation du bitcoin comme monnaie à cours légal, sans restriction avec pouvoir libératoire, illimité dans toute transaction.Que pensez-vous de cette chute des marchés des cryptomonnaies ?Pensez-vous que cela aura un impact sur l'adoption des cryptomonnaies ?