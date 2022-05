Les grandes enseignes de la technologie ont perdu plus de 1 000 milliards de dollars en capitalisation au cours des trois derniers jours d'ouverture de la bourse

Microsoft a perdu environ 189 milliards de dollars en capitalisation boursière.

La décote de Tesla s'élève à 199 milliards de dollars, des mois après avoir vu sa valorisation tomber en dessous de 1 000 milliards de dollars.

La capitalisation boursière d'Amazon a diminué de 173 milliards de dollars.

Alphabet, la société faîtière de Google, vaut 123 milliards de dollars de moins que la semaine dernière.

La perte du fabricant de cartes graphiques Nvidia s'élève à 85 milliards de dollars.

Et la société mère de Facebook, Meta Platforms, a perdu 70 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Pourquoi la Fed a-t-elle relevé ses taux ?

Comment la pandémie affecte-t-elle toujours l'industrie technologique ?

Comment cela affecte-t-il le marché du travail des grandes entreprises technologiques ?

Qu'en est-il des startups ?

La cryptomonnaie est plus corrélée que jamais aux actions dans les entreprises technologiques

Au cours des deux décennies qui ont suivi le crash des dot-com, les investisseurs se sont préparés à l'éclatement d'une autre bulle. Pourtant, année après année, des entreprises technologiques comme Meta et Alphabet Inc. ont continué à profiter d'une expansion ininterrompue et d'une confiance inébranlable parmi leurs investisseurs que cela continuerait. Même la crise financière de 2008 a été à peine enregistrée comme un soubresaut. Mais maintenant, les entrepreneurs et les investisseurs parlent sérieusement du fait que ce que tout le monde craignait pourrait enfin se produire.D'ailleurs, David Sacks, co-fondateur et partenaire de Craft Ventures, a tweeté : « Le sentiment des investisseurs dans la Silicon Valley est le plus négatif depuis le crash des dot-com ».En effet, les plus grandes entreprises technologiques du monde ont perdu plus de 1 000 milliards de dollars en seulement trois séances de négociation. Les actions dans leur ensemble se sont vendues depuis que la Réserve fédérale a relevé son taux d'intérêt de référence mercredi, mais le secteur de la technologie a plus enduré que d'autres secteurs de l'économie.Les investisseurs s'intéressent désormais moins à ce qui a stimulé les affaires lors d'un fort marché haussier ces dernières années, y compris pendant la pandémie, et poussent désormais plus d'argent vers des poches plus sûres du marché, y compris des produits de base comme Campbell Soup, General Mills et J.M. Smucker.Apple, l'entreprise avec la plus grande valorisation boursière au monde, a perdu 220 milliards de dollars depuis la clôture des marchés mercredi, le jour où le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'inflation était trop élevée et qu'il n'était pas prévu de hausse des taux plus de la moitié d'un point de pourcentage.Les marchés ont d'abord augmenté sur les commentaires de Powell, mais l'optimisme a chuté dans les jours suivants. Les actions ont baissé jeudi, ont de nouveau chuté vendredi, puis encore plus lundi. L'indice boursier américain S&P 500 est tombé sous la barre des 4 000 lundi, après avoir baissé de 7 % depuis la clôture de mercredi, tandis que l'ETF Invesco Nasdaq 100 est en baisse de près de 10 % au cours de la même période.Zoom Video Communications a perdu 45 % de sa valeur depuis le début de 2022, malgré une croissance trimestrielle régulière du bénéfice net. La baisse de Zoom semble particulièrement étrange compte tenu du nombre d'entreprises qui continuent d'utiliser son produit pour les réunions, même lorsque leur personnel retourne au bureau.Voici les autres grosses pertes au cours des trois derniers jours de bourse :Il serait quand même intéressant de se poser quelques questions : Tesla Inc. devrait-il vraiment valoir plus de six fois la valeur marchande combinée de General Motors Co. et de Ford Motor Co. ? Et étant donné qu'il a fallu près de quatre décennies à Apple Inc. pour atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, aurait-il fallu moins de quatre ans pour atteindre 3 000 milliards de dollars ?Probablement pas. Aujourd'hui, des signes indiquent un changement d'humeur parmi les entreprises technologiques et ceux qui y investissent. Facebook suspend l'embauche, une perspective auparavant impensable. La société a blâmé les défis macroéconomiques et les changements de confidentialité d'Apple pour sa plus faible croissance des revenus en 10 ans au dernier trimestre. Mais ses actions en baisse et sa réputation de nuire psychologiquement aux utilisateurs de ses plateformes rendent également plus difficile l'attraction d'ingénieurs talentueux, dont Mark Zuckerberg a désespérément besoin pour réaliser ses ambitions de métavers. Il n'est pas étonnant que l'entreprise s'engage plus prudemment dans le métavers maintenant, après avoir également déclaré qu'elle investirait moins qu'elle ne l'avait prévu à l'origine dans la réalité virtuelle.Les banques centrales visent généralement à maintenir les taux d'inflation autour de 2 %. L'inflation aux États-Unis a oscillé autour d'un vertigineux 8,5 %, ce qui représente un sommet en quatre décennies.Au-delà de cela, il y a eu de nombreux signes d'une économie en surchauffe : les offres d'emploi ont atteint de nouveaux records en mars ; le ratio prix de l'immobilier/revenu a atteint de nouveaux sommets ; et les internautes paient 50 000 dollars pour des illustrations de singes (NFT).« L'inflation est beaucoup trop élevée », a déclaré le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse au début du mois. « Nous agissons rapidement pour le faire redescendre. Nous avons à la fois les outils dont nous avons besoin et la détermination qu'il faudra pour rétablir la stabilité des prix au nom des familles et des entreprises américaines ».La Réserve fédérale s'est tournée vers des hausses de taux d'intérêt et des réductions d'actifs pour faire le travail.La semaine dernière, elle a relevé les taux de référence des fonds fédéraux à un objectif compris entre 0,75 et 1 %. Cela représente une hausse de 0,5 %, ce qui est supérieur à toute augmentation tentée depuis l'an 2000. La Réserve fédérale a également signalé son intention de réduire considérablement les 9 000 milliards de dollars d'actifs de ses bilans. Elle a accumulé la majeure partie de ces actifs sous forme de dette publique ou d'hypothèques, souvent comme moyen de stimuler l'économie dans l'espoir d'éviter une récession plus grave.Avec toutes ces politiques, la Réserve fédérale tente de trouver un terrain d'entente en matière de politique monétaire qui refroidit l'économie sans la geler profondément. Les cours des actions sont censés baisser en réponse aux hausses des taux d'intérêt, mais nous ne savons pas jusqu'à quel point les choses empireront avant que les feu repassent au vert.Au début de la pandémie de COVID-19, les gens comptaient plus que jamais sur la technologie pour traverser la crise, qui a fait monter en flèche les actions des services de streaming, des sociétés de commerce électronique et des fournisseurs de logiciels de travail à distance.Ces entreprises ne peuvent pas maintenir le même succès qu'elles ont trouvé au plus fort de la pandémie. Peloton, par exemple, est devenu très populaire entre 2019 et 2020 et a maintenant du mal à trouver sa place. Netflix a surestimé son potentiel de croissance à court terme après avoir accueilli une vague de nouveaux abonnés au début de 2020. Shopify, Etsy et d'autres plateformes de commerce électronique ressentent les effets du retour des gens dans les magasins. Les cours des actions ont chuté de façon spectaculaire pour les entreprises technologiques qui avaient embauché en masse pendant la pandémie.La levée des restrictions liées au COVID-19 a nui à certaines entreprises, mais les mesures de confinement liées à la pandémie en Chine en affectent d'autres. Apple a déclaré que les mesures de confinement dans le pays devraient continuer à affecter ses ventes, tandis que les entreprises de véhicules électriques, dont Tesla, ont du mal à maintenir la production dans le pays. Lyft a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter les dépenses pour attirer les conducteurs qui craignent de revenir à cause du virus.Soutenue par la hausse des cours des actions, la course pour trouver les meilleurs talents technologiques a décollé au cours des deux dernières années. Même au cours des derniers mois, les taux de chômage pour le travail technologique ont chuté et le marché du travail pour les postes liés à l'informatique est monté en flèche. Maintenant, les récentes pauses et ralentissements d'embauche chez Uber et Meta font craindre que les emplois technologiques deviennent plus difficiles à obtenir.Mais Stephen Levy, directeur et économiste principal au Center for Continuing Study of the California Economy, a déclaré qu'une pause dans l'embauche ne signifie pas nécessairement que le marché du travail est en attente. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le nombre de professions informatiques, y compris les développeurs Web, les ingénieurs en logiciel et d'autres rôles techniques, devrait continuer de croître au cours de la prochaine décennie.Interrompre les embauches en période d'incertitude - lorsque les taux d'inflation sont élevés et que la guerre en Ukraine continue de frapper les revenus - « ne signifie pas grand-chose », a déclaré Levy. « Il n'y a pas de déclin de l'emploi dans la technologie; il n'y a qu'une expansion suivie d'une expansion », a-t-il déclaré. « Les pauses sont peut-être vraies, mais elles ne reflètent pas l'ensemble du secteur ».L'investissement en capital-risque s'est déjà contracté, mais nous ne savons pas à quel point les choses vont s'aggraver. Au premier trimestre 2022, les investissements en capital-risque ont été chiffré à 70,7 milliards de dollars dans des entreprises basées aux États-Unis, selon PitchBook. Cela représente une baisse de 35 % par rapport au trimestre précédent. Les transactions à un stade précoce et à un stade avancé ont été les plus touchées en termes de valeur des transactions, mais le volume des transactions a augmenté pour les deux.Mais ce type d'investissement fonctionne sur un cycle différent de celui des marchés boursiers publics, et 2021 a vu un record de 120 milliards de dollars levés, selon PitchBook. Cet argent sera distribué au cours de la prochaine décennie, offrant un coussin aux fluctuations à court terme.En ce qui concerne les morts des startups ou leurs réductions d'effectifs, il est difficile d'extraire des tendances à partir de quelques histoires notables. La fintech Fast a fermé ses portes parce qu'elle ne pouvait pas obtenir de financement capital-risque, mais la société avait moins d'un million de dollars de revenus malgré des dépenses mensuelles qui s'élevait à 10 millions de dollars. Better.com est une autre startup en phase avancée qui a connu une intense série de licenciements, mais encore une fois, cela a probablement beaucoup à voir avec les spécificités de cette entreprise plutôt qu'avec le marché plus large du capital-risque.Les perspectives de financement sont ambiguës, selon Will Price, fondateur et associé général de la société d'investissement technologique Next Frontier Capital. « Les gens vont imaginer le pire et commencer à réduire leurs dépenses », a déclaré Price.Price a également déclaré que les acquisitions de startups pourraient éventuellement augmenter, mais seulement après que les valorisations aient beaucoup baissé.Près de 240 milliards de dollars ont été effacés des marchés de la cryptographie depuis vendredi alors que les vents contraires macro pesant sur les actifs numériques s'intensifient.Le bitcoin a chuté de 15 %, passant de 36 000 $ à environ 30 700 $. L'éther et le XRP ont respectivement perdu 14,5 % et 18 %, tandis que le SOL et le jeton binance de Solana ont été les plus durement touchés parmi les principales crypto-monnaies, chutant toutes deux de 19 %.Dans l'ensemble, le marché de la cryptomonnaie vaut désormais 1 400 milliards de dollars (un peu moins que la capitalisation boursière d'Alphabet), après avoir perdu 15% au cours du week-end.Les actions des sociétés de cryptomonnaies ont également été touchées. L'action de Marathon Digital a chuté de 17 % lundi ; Coinbase a chuté de 18 % ; et MicroStrategy s'est effondré de près de 25 %, ce qui équivaut collectivement à plus de 5,4 milliards de dollars de pertes pour les actionnaires.Mais les marchés de la cryptomonnaie font écho aux actions peu performantes dans tous les domaines. Le S&P 500 a chuté de 2,5 % à l'ouverture des marchés et le NASDAQ 100, très technologique, a chuté de 3,5 %. Le S&P et le NASDAQ ont désormais respectivement perdu 16 % et 26 % depuis le début de l'année. Pour tenté une comparaison, la valeur totale des crypto-monnaies s'est effondrée de plus de 35% au cours de la même période, selon les données de TradingView.Les marchés de la cryptomonnaie et la bourse semblent de plus en plus corrélés, en particulier avec le secteur de la technologie, car le prix du bitcoin a suivi les actions technologiques de premier ordre telles qu'Apple, Amazon et Microsoft toute l'année.Et peu de choses ont changé au cours de la dernière récession. En fait, la corrélation se resserre.« En ce moment, des corrélations apparaissent à travers et au sein de la plupart des classes d'actifs, pas seulement de la cryptomonnaie », a déclaré Beimnet Abebe, vice-président du trading principal chez Galaxy Digital.Les récents changements importants apportés à la politique monétaire, a déclaré Abebe – en plus des taux d'inflation les plus élevés depuis une génération – ont exercé une pression sur la cryptomonnaie et d'autres actifs après une période de régimes favorables à l'assouplissement quantitatif des banques fédérales « extrêmement souples ». « Sur le long terme, nous verrons un découplage des crypto-actifs à mesure que les jetons mûriront et se développeront tous avec leurs propres caractéristiques idiosyncrasiques », a déclaré Abebe.Les partisans des cryptomonnaies affirmaient autrefois que les actifs numériques pourraient servir à se prémunir contre l'inflation croissante et même à diversifier les portefeuilles. Les pertes de Bitcoin ont plutôt amplifié l'inflation au cours de l'année écoulée, tandis que la forte corrélation de la cryptomonnaie avec les actions technologiques peut laisser penser que les actifs numériques servent de paris à pseudo-effet de levier sur les plus grandes entreprises du monde.Pour Nage, le problème de l'inflation nous saute aux yeux. C'est quelque chose que plusieurs générations n'ont pas eu à gérer auparavant. Il envisage une période d'ajustement qui donnera naissance à de nouveaux manuels, guidés par l'examen de ce que nous avons fait auparavant pour freiner l'inflation, « et cela prendra du temps ».« En fin de compte, notre génération, aux côtés des nouvelles générations, sera toujours extrêmement intéressée par les actifs et la technologie numériques », a déclaré Nage. « Nous sommes la génération mobile native, crypto-native - jeux, appareils mobiles, Internet, c'est ce que nous connaissons ».Sources : US Bureau of Labor Statistics David Stacks , Washington PostPartagez-vous l'avis des personnes qui envisagent l'éclatement d'une bulle dans le secteur de la technologie ?Comment pouvez-vous expliquer le fait que Zoom a perdu 45 % de sa valeur depuis le début de 2022, malgré une croissance trimestrielle régulière du bénéfice net et du nombre d'entreprises qui continuent d'utiliser son produit pour les réunions ?Quelle lecture faites-vous de la situation ?La pause sur les embauches et la réduction du personnel dans le secteur vous semblaient-ils inévitables ?Tesla Inc. devrait-il vraiment valoir plus de six fois la valeur marchande combinée de General Motors Co. et de Ford Motor Co. ?Et étant donné qu'il a fallu près de quatre décennies à Apple Inc. pour atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, aurait-il fallu moins de quatre ans pour atteindre 3 000 milliards de dollars ?