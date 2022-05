L'homme le plus riche du monde peut valoir environ 250 milliards de dollars sur le papier, mais il a encore besoin d'un peu plus d'aide de la part des investisseurs pour obtenir suffisamment d'argent pour racheter le site de microblogging sur le thème des oiseaux. Le mois dernier, le conseil d'administration de Twitter a accepté l'offre de Musk de privatiser le site à 54,20 dollars par action, soit une transaction de 44 milliards de dollars. Le supremo de SpaceX a promis d'assurer lui-même 21 milliards de dollars, tandis que les 25,5 milliards restants seront financés par Morgan Stanley, Bank of America, Barclays et d'autres, via un financement par emprunt.La semaine dernière, Musk a vendu pour 8,4 milliards de dollars de ses propres actions Tesla , ce qui a entraîné une chute temporaire de 12 % du cours de l'action. Aujourd'hui, il a rassemblé 7,1 milliards de dollars supplémentaires auprès de 18 investisseurs, allant de sociétés de capital-risque et de gestionnaires d'actifs à des fonds privés et à une bourse de cryptomonnaies, selon un document déposé jeudi auprès de la SEC.Le chef de Tesla a déployé des efforts considérables pour obtenir des soutiens extérieurs afin de se joindre à son offre audacieuse pour la plateforme de réseaux sociaux, même si les sociétés de capital-investissement traditionnelles impliquées dans les rachats par endettement ont largement évité la transaction.L'opération transformerait Musk, qui s'autoproclame « absolutiste de la liberté d'expression » et compte près de 91 millions d'adeptes sur le site, en un baron des médias sociaux contrôlant la manière dont des millions de personnes obtiennent des informations.Les trois principaux investisseurs sont le Lawrence J. Ellison Revocable Trust de Larry Ellison, le fonds de capital-investissement du cofondateur d'Oracle, qui a promis 1 milliard de dollars, Sequoia Capital, qui a investi 800 millions de dollars, et Vy Capital, qui a investi 700 millions de dollars. Musk a déclaré avoir reçu les lettres d'engagement de chaque investisseur le 4 mai. On dit que le magnat des bases de données Ellison vaut environ 100 milliards de dollars.L'action de Twitter a augmenté de près de 2 % dans les échanges de pré-marché pour dépasser 50 dollars jeudi. Mais le cours de l'action est resté constamment inférieur à l'offre de 54,20 dollars par action faite par Musk, les investisseurs craignant qu'il ne soit pas en mesure de conclure l'opération. L'entrepreneur devrait payer 1 milliard de dollars s'il abandonne la transaction.En outre, Musk a conclu un accord avec un investisseur existant de Twitter, le prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, qui a accepté de ne pas vendre ses actions Twitter. Le milliardaire saoudien avait initialement dénoncé l'accord, mais il a déclaré aujourd'hui que Musk et lui étaient désormais amis et qu'il conservait ses actions Twitter.Elon Musk a souvent parlé de son désir de faire de Twitter un havre de liberté d'expression pour tous. « Étant donné qu'en Arabie saoudite, une publication sur les médias sociaux critiquant le Coran peut vous valoir cinq ans de prison et 1 000 coups de fouet, nous sommes certains que la grande gueule d'Internet et son ami le prince Alwaleed auront beaucoup de choses à se dire au cours de leur passionnant voyage pour créer ce nouveau Twitter. », déclare un analyste.L'offre de Musk pour racheter Twitter n'est pas une affaire réglée, puisqu'elle doit être approuvée par les actionnaires et les régulateurs. Néanmoins, il réfléchit déjà aux moyens de bouleverser la structure et la gestion de l'entreprise, ainsi qu'aux fonctionnalités à ajouter et aux nouveaux moyens de monétiser les tweets.La rumeur veut que Musk veuille renvoyer le PDG Parag Agrawal, qui devrait rester jusqu'à ce que l'accord soit finalisé. Il semble toutefois que le milliardaire de l'automobile n'ait pas le parfait remplaçant en tête, et qu'il fera donc office de PDG temporaire jusqu'à ce que la bonne personne se présente, rapporte CNBC. « Une fois l'accord conclu, nous ne savons pas dans quelle direction la plateforme va aller », aurait déclaré Agrawal au personnel lors d'une réunion de l'entreprise le mois dernier.Musk a précédemment déclaré qu'il souhaitait déployer un système de paiement en cryptomonnaies et que Twitter dépende moins de la publicité pour gagner de l'argent, ce qui pourrait également signifier que les organisations et les gouvernements paient pour utiliser le site. Il souhaite également que le service de messagerie directe de la plateforme prenne en charge le chiffrement de bout en bout et que la modération du contenu soit moins stricte. Tout cela sera fait dans l'esprit d'essayer de rendre Twitter public d'ici trois ans.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les licences Oracle suivront-elles ?