La vente des actions Tesla

Le pitch d'Elon Musk aux banques et sa perspective sur les revenus pouvant être générés par Twitter

Le conseil d'administration de Twitter a annoncé ce 25 avril 2022 avoir accepté une offre du milliardaire Elon Musk qui a proposé de racheter la société de médias sociaux et de la privatiser, a annoncé la société lundi. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans TwitterBret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».« La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité », a déclaré Musk. « Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spambots et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme - j'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer ».Elon Musk a levé 8,5 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans Tesla, renforçant ainsi sa position de trésorerie avant son achat prévu de Twitter. Les ventes ont été réalisées entre mardi et jeudi, après que le conseil d'administration de Twitter a accepté l'approche de prise de contrôle en cash de 44 milliards de dollars de Musk.Le cours de l'action du constructeur de voitures électriques a chuté à la suite de l'annonce de l'accord, la baisse étant imputée aux inquiétudes concernant les ventes potentielles d'actions par Musk pour financer l'acquisition, bien qu'elle se soit également produite au milieu d'une forte baisse du marché boursier au sens large.Musk a cherché à dissiper les craintes que les ventes ne soient le début d'une série de désinvestissements, écrivant sur Twitter après la publication des premiers documents jeudi : « Aucune autre vente de TSLA n'est prévue après aujourd'hui ». Les dépôts réglementaires divulguant 4,5 milliards de dollars de ventes ont été publiés jeudi et vendredi.Musk n'a pas précisé combien de temps il s'abstiendrait de vendre d'autres actions Tesla ni si ses plans changeraient à l'avenir, laissant ouverte la question de savoir s'il reviendrait sur le marché ou quand il reviendrait sur le marché pour lever plus d'argent. Les termes de l'accord Twitter l'obligent à trouver environ 21 milliards de dollars en cash, bien qu'il ne soit pas prévu qu'il soit conclu avant six mois.Selon les termes d’un règlement avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières en 2018, tout message Twitter de Musk qui pourrait avoir un impact sur le cours de l’action de Tesla doit être vérifié par l’un des avocats de la société. Musk s'est battu pour faire annuler le règlement devant le tribunal, mais un juge a rejeté sa demande.Les ventes de près de 9,7 millions d'actions, réalisées à des prix allant de 822 $ à 999 $ par action, ont été les premières par le chef de Tesla depuis des ventes en grande quantité à la fin de l'année dernière qui lui ont permis de lever plus de 16 milliards de dollars.Certaines des ventes de l'année dernière ont été motivées par une importante facture d'impôt personnelle résultant de l'exercice de certaines des options d'achat d'actions de Musk sur Tesla. Il a également promis de vendre une partie de sa participation après avoir mené un sondage sur Twitter pour savoir s'il devait réaliser des plus-values ​​afin de payer plus d'impôts.L'accord pour Twitter permet à Musk de faire appel à d'autres bailleurs de fonds, le laissant potentiellement responsable d'une partie seulement de l'investissement en actions de 21 milliards de dollars qu'il a promis. Malgré des discussions avec des groupes de capital-investissement, il n'a cependant pas encore conclu d'accord avec d'autres investisseurs.Musk a dû convaincre les banques que Twitter produisait suffisamment de liquidités pour rembourser la dette qu'il recherchait. En fin de compte, il a décroché 13 milliards de dollars de prêts garantis par Twitter et un prêt sur marge de 12,5 milliards de dollars lié à son action Tesla Inc. Il a accepté de payer le reste de la contrepartie avec son propre argent.La présentation de Musk aux banques constituait sa vision plutôt que des engagements fermes, ont indiqué des sources aux médias, et les réductions de coûts exactes qu'il poursuivra une fois qu'il possédera Twitter restent floues. Le plan qu'il a présenté aux banques manquait de détails, ont ajouté les sources.Musk a tweeté sur l'élimination des salaires des administrateurs du conseil d'administration de Twitter, ce qui, selon lui, pourrait entraîner des économies de coûts d'environ 3 millions de dollars. La rémunération à base d'actions de Twitter pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2021 était de 630 millions de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2020, selon les documents déposés par les entreprises.Dans son discours aux banques, Musk a également souligné la marge brute de Twitter, qui est bien inférieure à celle de ses pairs tels que Facebook et Pinterest de Meta Platforms Inc, arguant que cela laisse beaucoup d'espace pour gérer l'entreprise d'une manière plus rentable.Bloomberg News a rapporté plus tôt jeudi que Musk avait spécifiquement mentionné les suppressions d'emplois dans le cadre de son discours aux banques. L'une des sources a déclaré que Musk ne prendrait pas de décision sur les suppressions d'emplois tant qu'il ne deviendrait pas propriétaire de l'entreprise plus tard cette année. Il a procédé à l'acquisition sans avoir accès à des informations confidentielles sur les performances financières et les effectifs de l'entreprise.Musk a déclaré aux banques qu'il prévoyait également de développer des fonctionnalités pour augmenter les revenus des entreprises, y compris de nouvelles façons de gagner de l'argent avec des tweets contenant des informations importantes ou devenant viraux, ont indiqué les sources.Les idées qu'il a évoquées incluent la facturation de frais lorsqu'un site Web tiers souhaite citer ou intégrer un tweet d'individus ou d'organisations vérifiés.Dans un tweet plus tôt ce mois-ci qu'il a ensuite supprimé, Musk a suggéré une série de changements au service d'abonnement premium Twitter Blue de la grande enseigne des médias sociaux, notamment en réduisant son prix, en interdisant la publicité et en offrant une option de paiement en crypto-monnaie dogecoin. Le service premium Blue de Twitter coûte désormais 2,99 $ par mois.Dans un autre tweet qu'il a supprimé, Musk a déclaré qu'il souhaitait réduire la dépendance de Twitter à la publicité pour une grande partie de ses revenus.Musk, dont la valeur nette est fixée par Forbes à 246 milliards de dollars, a indiqué qu'il soutiendrait les banques dans la commercialisation de la dette syndiquée auprès des investisseurs, et qu'il pourrait alors dévoiler plus de détails sur son plan d'affaires pour Twitter, ont indiqué les sources.On ne sait pas encore comment Twitter va changer sous la direction de Musk. Il a été un fervent partisan de son interprétation de la liberté d'expression et s'est engagé à rendre ses algorithmes plus transparents et à supprimer les spambots. S'il décide de se retirer de l'accord d'acquisition, il encourt une pénalité de 1 milliard de dollars et si Twitter décide d'accepter une autre offre d'un autre acheteur, il devra payer 1 milliard de dollars à l'homme le plus fortune du monde, selon un dossier de la SEC.Source : SEC Que pensez-vous des perspectives d'Elon Musk pour le financement de Twitter ?