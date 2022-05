Les agences spatiales du monde entier devraient abandonner les projets d'envoi d'astronautes sur la Lune et sur Mars et les laisser aux explorateurs et aux milliardaires qui peuvent financer et risquer de telles aventures à titre privé, selon l'astronome royal.Lord Martin Rees a déclaré que les améliorations techniques et une intelligence artificielle plus sophistiquée signifiaient que les missions robotiques devenaient de plus en plus capables d'explorer, et même de construire, dans l'espace, rendant inutile pour les agences spatiales de financer des missions humaines lointaines. « Nous ne devrions pas avoir de programmes financés par des fonds publics pour envoyer des gens sur la lune, et encore moins sur Mars. C'est extrêmement risqué, extrêmement coûteux, et il n'y a aucun avantage pratique ou scientifique à envoyer des humains. C'est une bien mauvaise affaire pour le contribuable », a déclaré Rees.Ses commentaires ont suscité une défense vigoureuse de la part de certains experts, qui ont souligné que les activités spatiales soutenues par le gouvernement sont un moyen de projeter un pouvoir doux et de fournir une énorme inspiration, ajoutant que le secteur privé pourrait transformer l'espace en "far west". Mais Rees soutient que nous devrions encourager et applaudir les explorateurs et les entrepreneurs milliardaires qui veulent quitter la Terre en quête d'aventure. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, s'enthousiasme depuis longtemps à l'idée de s'installer sur Mars, tout en faisant remarquer « qu'il y a de fortes chances de mourir ».Alors que les modifications génétiques humaines devraient être fortement réglementées sur Terre, a déclaré Rees, les colons martiens seraient libres d'améliorer leurs enfants pour faire face à la vie sur la planète rouge. Cela pourrait conduire à la divergence des espèces, a-t-il ajouté, ce qui soulève la perspective inquiétante que des entrepreneurs de la Silicon Valley soient les géniteurs d'un groupe de post-humains chétifs, étant donné la faible gravité martienne. « Ils auront tout intérêt à essayer de se redessiner et ces changements seront rapides par rapport à l'évolution darwinienne. Si quelque chose évolue qui est plutôt différent des êtres humains actuels, il est probable qu'il évolue à partir d'eux, pas de nous », a déclaré Rees.Les astronautes ont posé le pied sur la lune pour la dernière fois il y a un demi-siècle. Depuis lors, les humains ne se sont pas aventurés plus loin que quelques centaines de kilomètres dans l'espace, principalement vers la station spatiale internationale. Les agences spatiales, notamment des États-Unis, de l'Europe, de la Chine et de la Russie, sont en passe de retourner sur la Lune. Mars est la prochaine étape.Le coût est considérable car l'homme est fragile. Le président américain, Joe Biden, a demandé 26 milliards de dollars pour la Nasa en 2023, dont 7,5 milliards de dollars réservés au programme Artemis qui vise à mettre la première femme et la première personne de couleur sur la lune dès 2025. « Je pense que beaucoup de gens soutiennent l'idée de la science dans l'espace et supposent que les humains en sont une partie essentielle. D'une certaine manière, ils le sont, car un astronaute connaît mieux la géologie qu'un robot actuel. Mais les types de robots que nous enverrons dans 20 ans pourraient être capables de décider où creuser sur Mars aussi bien qu'un véritable géologue », a déclaré Rees.Plus près de la Terre, Rees craint que l'expression « tourisme spatial » ne sous-estime le danger de cette activité. Il souhaite qu'elle soit rebaptisée « aventure à haut risque » afin que les tragédies inévitables ne deviennent pas des traumatismes nationaux, comme ce fut le cas lorsque la Nasa a perdu des navettes spatiales en 1986 et 2003. Même les brefs voyages aux confins de l'espace, comme ceux prévus par Virgin Galactic, sont risqués. « Il y aura des accidents, même lors de ces vols suborbitaux, et ils seront moins traumatisants et sembleront moins catastrophiques s'ils sont considérés comme une chute de l'Everest plutôt que comme un accident d'avion civil », a-t-il déclaré.L'astronome, qui défend cette thèse dans un nouveau livre intitulé The End of Astronauts, estime que les astronautes privés inspireront les gens autant que les astronautes de l'agence spatiale. Mais d'autres sont sceptiques.Le professeur David Southwood, ancien président de l'Agence spatiale britannique et chercheur principal à l'Imperial College, a déclaré : « Si vous vous êtes déjà trouvé dans une pièce avec Tim Peake et quelques centaines d'écoliers, il y a un bourdonnement et un enthousiasme parce qu'il a fait quelque chose que très peu de gens ont fait, sur l'ultime frontière. Ils pensent "il est comme moi". Il n'est pas nécessaire d'être milliardaire ».Didier Schmitt, le chef du groupe de stratégie et de coordination pour l'exploration robotique et humaine à l'Agence spatiale européenne, a déclaré que la tendance à utiliser les vols spatiaux humains comme soft power et projection de puissance se poursuivrait. « La rhétorique des vols spatiaux robotisés contre les vols habités est un vieux débat qui a définitivement été dépassé par la nouvelle course des États-Unis et de la Chine pour la lune et Mars », a-t-il déclaré.En laissant l'exploration humaine au secteur privé, on risque d'aboutir à une « approche sauvage de l'espace », a-t-il ajouté, soulignant qu'il était important d'équilibrer l'exploitation privée et l'exploration publique de l'espace. « Il est du devoir des gouvernements, et non du marché libre, d'enthousiasmer la jeune génération. Prendre en compte les 22 500 candidats pour le prochain corps d'astronautes de l'Agence spatiale européenne est un message clair pour les politiciens », a-t-il précisé.À votre avis, Homme ou robot qui doit explorer l’espace ?Que pensez-vous des propos de Lord Martin Rees ? Partagez-vous son point de vue ?