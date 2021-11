Envoyé par Nancy Rey Envoyé par Lors du Forum Ignace 2021 à Washington Jeff Bezos a donné sa vision du futur de l’espèce humaine avec la conquête de l’espace. Pour lui, l’humanité n’est pas très loin d’aboutir à des colonies de l’espace avec des habitats flottants qui simulent la gravité sur terre. Il s'attend à ce que de vastes colonies spatiales cylindriques tournoyant pour créer une gravité artificielle pour des millions de résidents prennent en charge la plupart de la production industrielle. Pendant ce temps, la Terre sera transformée en une réserve naturelle à l'accès restreint, semblable aux parcs nationaux américains actuels. « Cet endroit est spécial, nous ne pouvons pas le ruiner », a déclaré le fondateur d'Amazon à propos de notre planète.



« Des millions de personnes vont passer de la Terre à l'espace au fil du temps. Et c'est la vision de Blue Origin… Des millions de personnes travaillant dans l'espace », a-t-il ajouté en faisant référence à sa propre entreprise. « Au fil des siècles, la plupart ou beaucoup de ces personnes seront nées dans l'espace. Ce sera leur première maison. Ils naîtront sur ces colonies, ils vivront sur ces colonies. Ils visiteront peut-être la Terre de la même manière que vous visiteriez le parc national de Yellowstone », a prédit Bezos.

Envoyé par Nancy Rey Envoyé par Bezos a fait référence au physicien de Princeton Gerard O'Neill, qui a proposé le concept d'habitats spatiaux en 1976, comme source d'inspiration pour lui. Il a déclaré que le type d'expansion qu'il prédisait était inévitable, si l'humanité devait croître de manière durable. « Cette Terre peut supporter, disons, 10 milliards de personnes jusqu'à un certain point. Nous devrions travailler très dur pour trouver comment faire cela sans dégrader la planète », a-t-il déclaré. Interrogé par l'hôte de l'événement, Adi Ignatius, l'entrepreneur n'a pas précisé qui, selon lui, déciderait de l'avenir de la vie sur Terre. Si les précédents historiques sont un indicateur, les privilèges accordés par la richesse et le statut pourraient être impliqués.

Envoyé par Cpt Anderson Envoyé par on s'est bien foutu de sa gueule

C'est un scénario de science fiction, mais on sait jamais si la science continue d'avancer, ça deviendra peut-être une réalité dans 300 ans.En tout cas là on est encore loin de coloniser quoi que ce soit. C'est déjà galère d'envoyer 3, 4 personnes sur la lune.Si tout va bien en 2025 il y aura une expédition sur la lune :Il y a moyen de faire des blagues à partir de "la Terre sera transformée en une réserve naturelle", ils vont peut-être laisser les peuples du tiers-monde crever de faim et des riches viendront en Safari les observer.J'ai du mal à croire en leur truc, il n'y aura jamais de planète plus adapté à l'humain que la terre car ces planètes sont trop loin et on ne pourra jamais déplacer beaucoup de gens.10 milliards de personne c'est trop, à moins d'avoir un niveau de vie beaucoup plus bas que le notre."les privilèges accordés par la richesse et le statut pourraient être impliqués" c'est toujours le cas, mais là ça sonne encore plus dystopique que d'habitude.Dans un document de 200 pages, il devait y avoir un paragraphe qui disait "il faudrait un peu considérer l'exploration spatiale, parce que si ça se trouve dans 80 ans ça deviendra une réalité" et les médias ont déformé le truc et on insisté dessus.