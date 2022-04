Musk aurait approché les banquiers après avoir annoncé son offre de rachat le 14 avril et avant que le conseil d'administration de Twitter n'accepte sa proposition de 44 milliards de dollars le 25 avril. Bret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».« La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité », a déclaré Musk. « Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spambots et en authentifiant tous les humains . Twitter a un potentiel énorme - j'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer ».Bien que Musk ait proposé ces idées aux banquiers pour améliorer les résultats de Twitter, il ne les a pas incluses dans les plans officiels présentés au conseil d'administration de Twitter, selon Bloomberg et le Post. Au lieu de cela, il a dit qu'il s'assurerait que l'opération soit rentable, ont indiqué des sources à Bloomberg. Malgré le manque de détails, les prêteurs ont tout de même adhéré à la vision de Musk, car le milliardaire possède déjà plusieurs actifs de valeur qui pourraient être utiles lorsqu'il contractera des prêts pour l'opération.Les conversations de Musk en coulisses sur les résultats financiers contredisent ses déclarations publiques sur l'achat de Twitter. Twitter n'est « pas un moyen de gagner de l'argent » , a déclaré Musk lors d'un événement le 14 avril. S'exprimant pour la première fois depuis l'annonce de ses tentatives d'achat de la totalité de Twitter, Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré que son offre avait été faite dans l'intérêt du public. Musk a souligné qu'il est motivé par la valeur d'intérêt public de la plateforme. « Twitter est devenu une sorte de place publique de facto. Il est donc vraiment important que les gens aient à la fois la réalité et la perception qu'ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de la loi », a déclaré Musk.Pour protéger cette plateforme, Musk a poursuivi en disant qu'il pensait que Twitter devrait « ouvrir l'algorithme » afin d'instaurer la confiance et de garantir la disponibilité. « L'une des choses que je crois que Twitter devrait faire est d'ouvrir l'algorithme. Tout changement apporté aux tweets des gens, s'ils sont mis en valeur ou non, devrait être rendu apparent... Afin qu'il n'y ait aucune sorte de manipulation en coulisse, que ce soit par l'algorithme ou manuellement », a déclaré Musk. Ajoutant : « Je ne me soucie pas du tout de l'économie ».Musk a évité de partager des plans concrets pour la plateforme de réseaux sociaux. Tout ce qu'il a dit publiquement, c'est qu'il prévoit d'ajouter une fonction « éditer ». Musk a soutenu l'espoir de longue date que Twitter ajoutera un jour une fonction d'édition à son service afin que les utilisateurs puissent corriger, à tout le moins, les fautes d'orthographe de base ou les liens erronés immédiatement après la publication. Ses plus de 80 millions d'abonnés ont massivement soutenu l'ajout de la fonction dans un sondage qu'il a réalisé le mois dernier.Après que Musk ait demandé aux utilisateurs s'ils souhaitaient un bouton d'édition, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a suggéré que les résultats du sondage de Musk pourraient influencer la politique de Twitter. « Les conséquences de ce sondage seront importantes. Veuillez voter avec soin », a écrit Agrawal. D'un autre côté, Jay Sullivan, vice-président de l'entreprise chargé des produits grand public, a déclaré que la société cherchait depuis l'année dernière à construire cette fonctionnalité « de manière sûre ». Selon lui, il y a un inconvénient potentiel dans la mesure où les gens pourraient modifier considérablement les tweets après qu'ils sont devenus viraux.Musk a également indiqué qu’il souhaitait la suppression des robots spammeurs : en effet, Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto », des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février. «Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains», a-t-il indiqué jeudi.Musk voudrait également ouvrir l'algorithme de Twitter aux changements. Le 24 mars, Elon Musk avait demandé si les algorithmes de Twitter devaient être passés en « open source », ce qui rendrait leur code accessible et modifiable. Ces logiciels gèrent notamment l’affichage des tweets jugés les plus pertinents et intéressants, en fonction notamment du nombre de personnes ayant interagi avec. L’utilisateur a toutefois le choix avec l’affichage traditionnel de Twitter, par ordre antéchronologique.Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui n’exerce plus aucune responsabilité dans l’entreprise, a déjà critiqué sa plateforme et suggéré des modifications. À ce message d'Elon Musk, il a répondu : « Le choix d’utiliser (ou non) l’algorithme de son choix devrait appartenir à l’utilisateur. » Encore une fois, cette idée de Musk est liée à ses sentiments sur la liberté d'expression. « Je crains que la partialité de facto dans « l'algorithme Twitter » n'ait un effet majeur sur le discours public », a déclaré Musk à un abonné.Aussi, Musk désire relâcher la modération du contenu sur la palteforme. Il a à plusieurs reprises qualifié Twitter de « la place publique de la ville » de l'ère moderne, l'équivalent numérique d'un forum public.À cette fin, il a critiqué la décision de Twitter de bannir définitivement le compte de l'ancien président Donald Trump du site, à la suite de l'insurrection au Capitole américain le 6 janvier 2021.« Beaucoup de gens vont être très mécontents de la haute technologie de la côte ouest en tant qu'arbitre de facto de la liberté d'expression », a tweeté Musk en réponse à la publication satirique chrétienne conservatrice The Babylon Bee, après avoir partagé un article satirique le 11 janvier 2021 intitulé « Dictateur fasciste maléfique censuré et démis de ses fonctions ».Aujourd’hui la suggestion de Musk de licencier des employés risque d'ajouter à l'inquiétude que ressentent les employés de Twitter depuis que la nouvelle de l'offre de Musk a été rendue publique. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré cette semaine qu'aucun licenciement n'était prévu, mais certains employés chercheraient déjà une porte de sortie.