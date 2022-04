Twitter a accepté l'offre de Musk d'acquérir la plateforme pour 54,20 dollars par action lundi, après une affaire de plusieurs semaines entre les deux parties qui a commencé lorsque le magnat de Tesla a révélé publiquement sa participation de 9 % dans l'entreprise début avril. Les employés ont fait part de leurs inquiétudes concernant cette prise de contrôle, leurs préoccupations allant d'un retour en arrière potentiel des politiques de modération du contenu à des changements dans la rémunération des employés.L'interdiction laisse entrevoir certains des défis auxquels la plateforme pourrait être confrontée lors de sa transition d'une entreprise publique à une entreprise privée. Notons que Twitter a démarré en tant qu'entreprise privée de droit américain. Elle a été créée par Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone et Evan Williams en mars 2006. La société Twitter, Inc. est basée à San Francisco, en Californie, mais possède des bureaux dans le monde entier. En 2009, la société s'est imposée comme une plateforme de réseaux sociaux lorsque l'acteur Ashton Kutcher a été le premier utilisateur à atteindre un million de followers.Twitter devenant de plus en plus un outil de communication, il a commencé à être utilisé par de nombreux journalistes amateurs. Lentement mais sûrement, la plateforme a pris de la valeur et s'est imposée comme une plateforme de débat, un espace de partage d'informations sociales et un échafaudage de transparence.En 2013, la société de médias sociaux a annoncé dans un tweet qu'elle allait devenir une société cotée en bourse. Cela signifie qu'elle a vendu une partie de l'entreprise, sous forme d'actions, au public, sur le marché boursier. Avant l’achat par Musk, 75 % des actions de Twitter étaient détenues par des investisseurs institutionnels. Toutes les entreprises publiques sont réglementées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et supervisées par le PCAOB.Le plus grand scandale dans lequel Twitter s'est retrouvé plongé est l'interdiction faite à l'ancien président Donald Trump d'utiliser sa plateforme. L'interdiction de Twitter a fait beaucoup de bruit, les gens se demandant si la société se comportait comme une entreprise privée ou publique. Protège-t-elle ses directives privées ou censure-t-elle le discours public ? La question reste posée. Pour Musk, Twitter est « la place publique de la ville » de l'ère moderne, l'équivalent numérique d'un forum public. À cette fin, il a critiqué la décision de Twitter de bannir définitivement le compte de l'ancien président Donald Trump du site, à la suite de l'insurrection au Capitole américain le 6 janvier 2021.« Beaucoup de gens vont être très mécontents de la haute technologie de la côte ouest en tant qu'arbitre de facto de la liberté d'expression », avait tweeté Musk en réponse à la publication satirique chrétienne conservatrice The Babylon Bee, après avoir partagé un article satirique le 11 janvier 2021 intitulé « Dictateur fasciste maléfique censuré et démis de ses fonctions ».Lors d'une réunion du personnel le jour même de l'acceptation de l'offre de Musk, les employés ont interrogé le PDG de Twitter, Parag Agrawal, et le président du conseil d'administration, Brett Taylor, sur les changements potentiels. Un employé aurait demandé aux dirigeants de Twitter s'ils étaient prêts à un « exode massif » des employés et aurait même qualifié Musk de personne à l' « éthique douteuse ». Musk est un tweeteur prolifique qui a vanté les changements apportés à Twitter, allant de l'ajout d'un bouton d'édition au site de réseau social à la suppression des robots de spam.Musk est en faveur du bouton d'édition que les utilisateurs de Twitter demandent depuis des années.Il a soutenu l'espoir de longue date que Twitter ajoutera un jour une fonction d'édition à son service afin que les utilisateurs puissent corriger, à tout le moins, les fautes d'orthographe de base ou les liens erronés immédiatement après la publication. Ses plus de 80 millions d'abonnés ont massivement soutenu l'ajout de la fonction dans un sondage qu'il a réalisé le mois dernier.Après que Musk ait demandé aux utilisateurs s'ils souhaitaient un bouton d'édition, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a suggéré que les résultats du sondage de Musk pourraient influencer la politique de Twitter. « Les conséquences de ce sondage seront importantes. Veuillez voter avec soin », a écrit Agrawal. D'un autre côté, Jay Sullivan, vice-président de l'entreprise chargé des produits grand public, a déclaré que la société cherchait depuis l'année dernière à construire cette fonctionnalité « de manière sûre ». Selon lui, il y a un inconvénient potentiel dans la mesure où les gens pourraient modifier considérablement les tweets après qu'ils sont devenus viraux.De plus, l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, était réticent à ajouter une telle fonctionnalité par le passé. En 2018, il a exprimé sa crainte qu'un bouton d'édition puisse permettre aux utilisateurs de modifier le sens d'un tweet après qu'il a été largement partagé, et en 2020, il a déclaré que Twitter n'ajouterait probablement jamais cette fonctionnalité. Si Twitter a depuis changé d'avis, Sullivan a indiqué qu'il y aura des contrôles pour éviter les « abus » : « sans des choses comme des limites de temps, des contrôles et la transparence sur ce qui a été édité, l'édition pourrait être utilisée à mauvais escient pour modifier l'enregistrement de la conversation publique ».Elon Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto » - des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie ; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février.«Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains», a-t-il indiqué jeudi. Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».