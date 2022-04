En un peu plus d'une décennie, les médias sociaux ont fondamentalement changé la façon dont nous passons notre temps, partageons des informations sur nous-mêmes et parlons aux autres. Cela a suscité de nombreuses inquiétudes quant à leur impact négatif potentiel, tant sur les individus que sur la société au sens large. Pourtant, même après des années de recherche, une grande incertitude demeure quant au lien entre l'utilisation des médias sociaux et le bien-être. Une équipe de scientifiques comprenant des psychologues, des neuroscientifiques et des spécialistes de la modélisation a analysé deux ensembles de données britanniques comprenant quelque 84 000 personnes âgées de 10 à 80 ans. Ces ensembles comprenaient des données longitudinales : des données qui suivent les individus sur une période donnée, sur 17 400 jeunes âgés de 10 à 21 ans. Les chercheurs sont issus de l'université de Cambridge, de l'université d'Oxford et du Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.L'équipe a cherché un lien entre l'utilisation estimée des médias sociaux et la satisfaction de vie déclarée et a trouvé des périodes clés de l'adolescence où l'utilisation des médias sociaux est associée à une diminution de la satisfaction de vie 12 mois plus tard. En sens inverse, les chercheurs ont également constaté que les adolescents dont la satisfaction de vie est inférieure à la moyenne utilisent davantage les médias sociaux un an plus tard. Chez les filles, l'utilisation des médias sociaux entre l'âge de 11 et 13 ans est associée à une diminution de la satisfaction dans la vie un an plus tard, alors que chez les garçons, ce phénomène s'est produit entre l'âge de 14 et 15 ans. Ces différences suggèrent que la sensibilité à l'utilisation des médias sociaux pourrait être liée à des changements développementaux, peut-être à des changements dans la structure du cerveau, ou à la puberté, qui survient plus tard chez les garçons que chez les filles. Ce point nécessite des recherches supplémentaires.Chez les femmes comme chez les hommes, l'utilisation des médias sociaux à l'âge de 19 ans est à nouveau associée à une diminution de la satisfaction dans la vie un an plus tard. Selon les chercheurs, il est possible qu'à cet âge, les changements sociaux, comme le fait de quitter le domicile familial ou de commencer à travailler, nous rendent particulièrement vulnérables. Là encore, des recherches complémentaires sont nécessaires. À d'autres moments, le lien entre l'utilisation des médias sociaux et la satisfaction dans la vie un an plus tard n'était pas statistiquement significatif. Une diminution de la satisfaction dans la vie permet également de prédire une augmentation de l'utilisation des médias sociaux un an plus tard, mais cela ne change pas selon l'âge et ne diffère pas entre les sexes.Le Dr Amy Orben, chef de groupe à l'unité MRC Cognition and Brain Sciences de l'Université de Cambridge, qui a dirigé l'étude, a déclaré : « Le lien entre l'utilisation des médias sociaux et la satisfaction de vivre est très important : Le lien entre l'utilisation des médias sociaux et le bien-être mental est clairement très complexe. Les changements dans notre corps, comme le développement du cerveau et la puberté, et dans nos circonstances sociales semblent nous rendre vulnérables à des moments particuliers de notre vie ».Le professeur Sarah-Jayne Blakemore, professeur de psychologie et de neurosciences cognitives à Cambridge et co-auteur de l'étude, a déclaré : « Il n'est pas possible de mettre le doigt sur les processus précis qui sous-tendent cette vulnérabilité. L'adolescence est une période de changements cognitifs, biologiques et sociaux, qui sont tous liés entre eux, ce qui rend difficile de démêler un facteur d'un autre. Par exemple, on ne sait pas encore très bien ce qui peut être dû à des changements dans le développement des hormones ou du cerveau et ce qui peut être dû à la façon dont un individu interagit avec ses pairs ».Le Dr Orben ajoute : « Grâce à nos résultats, plutôt que de débattre de l'existence ou non du lien, nous pouvons désormais nous concentrer sur les périodes de l'adolescence où nous savons que nous sommes le plus à risque et nous en servir comme tremplin pour explorer certaines des questions vraiment intéressantes ».Le fait que l'utilisation des médias sociaux peut non seulement avoir un impact négatif sur le bien-être, mais que l'inverse est également vrai et qu'une satisfaction de vie moindre peut entraîner une augmentation de l'utilisation des médias sociaux complique encore la relation. Les chercheurs tiennent à souligner que, si leurs résultats montrent, au niveau de la population, l'existence d'un lien entre l'utilisation des médias sociaux et un moindre bien-être, il n'est pas encore possible de prédire quels individus sont les plus à risque.Le professeur Rogier Kievit, professeur de neurosciences du développement au Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour, a déclaré : « Notre modélisation statistique examine les moyennes. Cela signifie que l'utilisation des médias sociaux n'aura pas un impact négatif sur le bien-être de tous les jeunes. Pour certains, l'impact sera souvent positif. Certains utilisent les médias sociaux pour se connecter avec des amis, pour faire face à un certain problème ou parce qu'ils n'ont personne à qui parler d'un problème particulier ou de ce qu'ils ressentent, pour ces personnes, les médias sociaux peuvent apporter un soutien précieux ».Le professeur Andrew Przybylski, directeur de recherche à l'Oxford Internet Institute de l'université d'Oxford, a déclaré : « Pour déterminer avec précision les individus susceptibles d'être influencés par les médias sociaux, il est nécessaire de mener davantage de recherches combinant des données comportementales objectives et des mesures biologiques et cognitives du développement. Nous demandons donc aux entreprises de médias sociaux et aux autres plateformes en ligne de faire davantage pour partager leurs données avec des scientifiques indépendants et, si elles ne sont pas disposées à le faire, aux gouvernements de montrer qu'ils sont sérieux dans leur volonté de s'attaquer aux méfaits en ligne en introduisant une législation qui contraigne ces entreprises à être plus ouvertes ».Source : Nature Communications Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?