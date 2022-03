L'Australie va introduire des lois pour lutter contre la mésinformation et la désinformation sur Facebook et Twitter, qui donneront plus de pouvoir à son régulateur des médias ACMA

L'Australie se tourne vers la loi

Les grandes entreprises technologiques dans son collimateur

« Messages émotifs »

Avec l’avènement de l’ère de l’information et d’Internet, l’information se répand plus rapidement et souvent par un simple clic de souris. De même, la vitesse de transmission de l’information et l’accès instantané à l’information qu’offre Internet ont provoqué une ruée pour publier et être les premiers à faire transiter l’information.La lutte efficace contre la mésinformation reste une question contemporaine urgente, les juristes, les universitaires et les militants proposent divers remèdes. Notamment, le juge de la Cour suprême des États-Unis, Anthony Kennedy, dans sa décision majoritaire dans l’affaire « United States v Alvarez » a déclaré que « le remède à un discours qui est faux est un discours qui est vrai. C’est le cours normal des choses dans une société libre. La réponse au déraisonnable est le rationnel ; au mal informé, l’éclairé ; au mensonge pur, la simple vérité ». Les stratégies et campagnes MIL (maîtrise de l’information) proposées par l’UNESCO visent à rendre opérationnelle la position proposée par le juge Kennedy et à fournir une approche holistique pour lutter contre la mésinformation, sans limiter le droit à la liberté d’expression.Pour sa part, le gouvernement fédéral en Australie s’est engagé à introduire de nouvelles lois afin d'aider à réduire la propagation de contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux, alors que les entreprises technologiques les plus puissantes du monde tentent de lutter contre le déluge de mésinformation et de désinformation sur la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine en ligne.Le ministre des Communications, Paul Fletcher, prévoit de présenter une législation qui donnera au gendarme des médias australien plus de pouvoir réglementaire sur les entreprises technologiques qui ne respectent pas les normes d'un code de pratique volontaire sur la mésinformation et la désinformation.« Le rapport de l'ACMA souligne que la désinformation et la mésinformation sont des problèmes importants et permanents », a déclaré le ministre Fletcher. « Les plateformes numériques doivent assumer la responsabilité de ce qui se trouve sur leurs sites et prendre des mesures lorsque des contenus préjudiciables ou trompeurs apparaissent. C'est l'attente claire de notre gouvernement - et tout comme nous avons soutenu cette attente par des actions en adoptant récemment la nouvelle loi sur la sécurité en ligne, nous prenons des mesures en matière de désinformation et de mésinformation ».Le ministre Fletcher a déclaré que le gouvernement accueillait favorablement les cinq recommandations formulées dans le rapport de l'ACMA. L'ACMA se verra accorder de nouveaux pouvoirs de collecte d'informations pour encourager une plus grande transparence de la plateforme et améliorer l'accès aux données spécifiques à l'Australie sur l'efficacité des mesures de lutte contre la désinformation et la mésinformation.En outre, l'ACMA se verra accorder des pouvoirs de réserve pour enregistrer et appliquer les codes de l'industrie ou établir des normes de l'industrie. Les autorités estiment que cela encouragera les plateformes à être ambitieuses dans la lutte contre les méfaits de la désinformation et de la mésinformation, tout en offrant à l'ACMA la capacité de demander des comptes aux plateformes si leurs efforts volontaires s'avèrent insuffisants ou inopportuns.Un groupe d'action sur la mésinformation et la désinformation sera créé, réunissant les principales parties prenantes du gouvernement et du secteur privé pour collaborer et partager des informations sur les problèmes émergents et les réponses aux meilleures pratiques.Le ministre Fletcher a déclaré que ces mesures s'appuient sur les mesures que le gouvernement Morrison et l'industrie ont déjà prises.Selon le code, la mésinformation est définie comme une information fausse ou trompeuse susceptible de causer un préjudice, tandis que la désinformation est une information fausse ou trompeuse diffusée par les utilisateurs via le spam et les bots.Les nouvelles lois, qui devraient être présentées au parlement plus tard cette année, permettront d'évaluer plus facilement l'efficacité de l'autorégulation et aideront le gouvernement à décider si un code de pratique obligatoire doit être introduit pour résoudre le problème.L'annonce intervient après qu'un rapport de l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) a révélé que 82% des Australiens avaient été victimes d'informations erronées sur le COVID-19 au cours des 18 derniers mois : « La réponse du gouvernement au rapport final de l'enquête de l'ACCC sur les plateformes numériques indiquait que le gouvernement demanderait aux principales plateformes numériques d'élaborer un code de conduite volontaire pour la désinformation et la qualité des nouvelles. Le code de pratique australien sur la désinformation et la mésinformation a été élaboré par l'industrie sous la supervision de l'ACMA ».Les projets de création d'une législation interviennent un an après que le groupe de pression du secteur de la technologie, DIGI, a introduit un code de pratique volontaire sur la désinformation et la mésinformation. Le code volontaire a été établi à la demande du gouvernement fédéral à la suite de la publication d'une enquête sur le pouvoir de marché des plateformes numériques.Les membres de DIGI à savoir Facebook, Google, Twitter, Microsoft et le site de vidéo virale TikTok, ont ​​​​signé le code, qui les oblige à informer les utilisateurs des mesures qu'ils ont mises en place pour arrêter la propagation de la désinformation sur leurs services et à fournir des rapports annuels de « transparence » détaillant leurs efforts.DIGI a tenté de renforcer le code volontaire en octobre en formant un conseil indépendant pour contrôler ses directives et traiter les plaintes considérées comme une « violation substantielle ». DIGI a également nommé un expert indépendant, Hal Crawford, pour vérifier les rapports annuels de transparence.Mais malgré les efforts d'autorégulation, des sites Web tels que Facebook, YouTube, TikTok et Twitter ont été remplis de contenus préjudiciables sur la pandémie de coronavirus et, plus récemment, sur l'invasion russe de l'Ukraine.Fletcher a lancé un avertissement aux plateformes de médias sociaux au début du mois, les exhortant à supprimer immédiatement le contenu des médias d'État russes car ils craignaient qu'ils soient un véhicule pour faciliter la diffusion de la désinformation et la promotion de la violence lors de l'invasion de l'Ukraine.Sunita Bose, directrice générale de DIGI, a déclaré que le groupe travaillerait avec le gouvernement pour améliorer les mesures de lutte contre la mésinformation et la désinformation : « Nous examinerons de près les conclusions du rapport, dans le cadre de l'examen prévu du code par DIGI, où nous avons l'intention d'inviter de manière proactive les opinions du public, de la société civile et du gouvernement sur la manière dont il peut être amélioré », a déclaré Bose.La présidente de l'ACMA, Nerida O'Loughlin, a déclaré qu'il y avait plus à faire pour s'assurer que la mésinformation et la désinformation ne se propagent pas en ligne : « Dans les mois à venir, l'ACMA se concentrera sur le test de savoir si les dispositions d'autorégulation mises en place par l'industrie sont efficaces ou si d'autres actions sont nécessaires », a déclaré O'Loughlin.« L'ACMA travaillera également avec le gouvernement pour mettre en place des pouvoirs supplémentaires pour l'ACMA, conçus pour encourager les plateformes à adopter les "meilleures pratiques" pour remédier aux préjudices et à démontrer que leurs actions sont efficaces, grâce à des rapports transparents. Ces pouvoirs fourniront un filet de sécurité important si les approches d'autorégulation ne sont pas efficaces pour les utilisateurs australiens de ces services », a-t-elle continué.Les lois s'alignent globalement sur les efforts déployés par l'Europe pour limiter les contenus en ligne préjudiciables, qui devraient entrer en vigueur d'ici la fin de 2022, bien que l'Union européenne ait déclaré qu'elle souhaitait des mesures encore plus strictes pour arrêter la désinformation compte tenu d'une partie de la production des médias d'État russes lors de l'invasion de l'Ukraine.Les Australiens étaient les plus susceptibles de voir des informations erronées sur des services plus importants tels que Facebook et Twitter de Meta Platform Inc, a déclaré l'ACMA. Les faux récits commençaient généralement par « des messages très émotifs et engageants au sein de petits groupes de complot en ligne » et étaient « amplifiés par des influenceurs internationaux, des personnalités publiques locales et par la couverture médiatique », a ajouté l'Autorité.L'autorité a également noté que la désinformation, qui consiste à diffuser intentionnellement de fausses informations pour influencer la politique ou semer la discorde, continuait de cibler les Australiens. Facebook avait supprimé quatre campagnes de désinformation en Australie de 2019 à 2020, selon l'ACMA.L'Autorité a déclaré que les groupes de complot exhortaient souvent les gens à rejoindre des plateformes plus petites avec des politiques de modération plus souples, comme Telegram. Si ces plateformes rejetaient les directives de contenu définies par l'industrie « elles pourraient présenter un risque plus élevé pour la communauté australienne », a déclaré l'ACMA.Source : communiqué du ministère Que pensez-vous de cette stratégie pour combattre la mésinformation et la désinformation ?