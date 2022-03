Les présidents de la commission estiment « Amazon a menti par le biais du témoignage sous serment d'un cadre supérieur selon lequel Amazon n'a utilisé aucune des masses de données qu'elle a collectées sur ses vendeurs tiers pour leur faire concurrence », indique la lettre. La commission a déclaré que non seulement le témoignage sous serment d'Amazon était faux, mais que les tentatives répétées pour amener Amazon à corriger le dossier ou à fournir des preuves pour étayer ses affirmations ont été soit repoussées, soit ignorées.« Amazon a décliné de multiples occasions de démontrer par des preuves crédibles qu'elle a fait des déclarations exactes et complètes, indique la lettre. L'incapacité d'Amazon à corriger ou à corroborer ces représentations suggère qu'Amazon et ses dirigeants ont agi intentionnellement pour influencer, obstruer ou entraver de manière inappropriée l'enquête et les investigations du Comité. »Le Congrès a tenu une série d'audiences dans le cadre d'une enquête antitrust de 16 mois qui a passé au crible les pratiques d'Amazon, d'Alphabet, la société mère de Google, d'Apple et de Facebook, désormais connu sous le nom de Meta. Au cours de ces audiences, les législateurs ont interrogé les dirigeants d'Amazon pour savoir si les données des vendeurs tiers étaient utilisées pour développer des produits de marque privée ou pour privilégier ses propres produits dans les résultats de recherche.« Nous n'utilisons aucune donnée sur les vendeurs pour concurrencer des tiers », a déclaré Nate Sutton, avocat général associé pour la concurrence, au Congrès dans un témoignage sous serment en juillet 2019. « Nous n'utilisons aucune de ces données spécifiques sur les vendeurs pour créer nos propres produits de marque privée. »Pourtant, comme le souligne la lettre d'aujourd'hui, des enquêtes ultérieures menées par le Wall Street Journal, Reuters et The Markup ont révélé que non seulement les employés d'Amazon travaillant sur des articles de marque privée avaient accès aux données de tiers, mais qu'ils les utilisaient régulièrement, allant même jusqu'à en discuter ouvertement lors de réunions. « Les employés d'Amazon violaient régulièrement la politique et les hauts responsables le savaient. »Voici, ci-dessous, un extrait de la lettre de la commission judiciaire de la Chambre des représentants :Les avocats d'Amazon auraient déclaré aux législateurs que la société avait effectué une enquête interne qui n'avait trouvé aucune preuve que des employés avaient mal utilisé les données de vendeurs tiers. L’entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle aurait également déclaré que le moteur de recherche de sa plateforme ne donnait pas la priorité à ses propres produits. Les avocats d'Amazon auraient refusé de remettre les documents relatifs à l'enquête interne.Des milliers de pages de documents internes d'Amazon examinés par les médias (y compris des e-mails, des documents de stratégie et des plans d'affaires) montrent que l'entreprise a mené une campagne systématique de création de contrefaçons et de manipulation des résultats de recherche pour stimuler ses propres gammes de produits en Inde, l'une des plus fortes croissances de marchés de l'entreprise.L'année dernière, d'anciens employés d'Amazon et des documents internes ont indiqué que la grande enseigne de la vente en ligne Amazon utilise des informations sur des vendeurs tiers pour concevoir et vendre des produits concurrents sous ses marques. Cette pratique non autorisée va à l'encontre des politiques d'Amazon et entre même en conflit avec ce que la société a déclaré au Congrès américain. « Nous n'utilisons pas directement les données des vendeurs individuels pour faire concurrence aux entreprises sur notre plateforme » avait déclaré Nate Sutton, un avocat général adjoint d'Amazon aux législateurs en juillet.Amazon a déclaré que les employés qui s'appuient sur les données de ses vendeurs indépendants pour lancer des produits de marque maison compétitifs violaient ses politiques, a rapporté le Wall Street Journal.Un porte-parole d'Amazon a ajouté dans une déclaration qu'il est « incorrect de dire qu'Amazon a intentionnellement induit en erreur dans notre témoignage » au Congrès. « Nous interdisons strictement aux employés d'utiliser des données non publiques spécifiques au vendeur pour déterminer les produits de marque privée à lancer », a assuré un porte-parole.Comme le souligne la lettre du 9 mars, après avoir lu ces rapports, le Congrès a donné à Amazon une chance de corriger le dossier ou de fournir des preuves qui corroboreraient les témoignages. Au lieu de cela, Amazon a nié qu'il y avait des problèmes. La société a déclaré que les rapports du Wall Street Journal, de Reuters et de The Markup étaient « inexacts » et contenaient « des malentendus et des spéculations essentiels ».Source : Judiciary house Trouvez-vous fondée cette plainte de la commission contre Amazon ?