Au Royaume-Uni, des documents ont révélé qu'un contrat litigieux conclu en décembre 2018 entre Amazon et le Department of Health and Social Care (DHSC) donne libre accès à la société américaine aux données du National Health Service (NHS) sur la santé des Britanniques. Selon le ministère de la Santé, le contrat est un moyen d'aider les patients à obtenir de meilleurs conseils médicaux grâce à une technologie comme Alexa, qui utilise l'algorithme d'Amazon pour répondre aux questions clés. Mais les documents divulgués dimanche montrent que l'accord va bien au-delà.



Les militants de l'organisation caritative Privacy International ont obtenu une copie complète du contrat signé entre Amazon et le DHSC en utilisant les lois sur la liberté de l'information. D’après les documents du contrat, bien que les données individuelles des patients ne soient pas communiquées à l'entreprise, la multinationale américaine pourra profiter de son accès à l'information du NHS, en fabriquant, annonçant et vendant ses propres produits. Cette révélation va à l’encontre de ce qu’avait déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock en juillet dernier.



Matt Hancock, membre du Parti conservateur et secrétaire d'État à la Santé et aux Soins sociaux, a fait l'éloge de ce partenariat plus tôt cette année, le présentant comme un moyen d'aider les patients à obtenir de meilleurs conseils médicaux grâce à la technologie Alexa, un assistant virtuel créé par Amazon pour répondre aux questions de santé. « Cet accord porte sur l'utilisation du contenu du site Web du NHS pour fournir des réponses fiables et informatives aux questions de santé de base posées à Alexa, l'assistante vocale virtuelle d'Amazon », disait-il.



Le contrat stipule que l'entreprise sera en mesure d'accéder à tous les renseignements sur les soins de santé, y compris, mais sans s'y limiter, les symptômes, les causes et les définitions, et tous les contenus, les données, les renseignements et d'autres documents connexes protégés par le droit d'auteur. Le contrat permet à Amazon d'utiliser ces données de plusieurs façons, pas uniquement dans le but de fournir des conseils aux utilisateurs britanniques (création de nouveaux produits, applications, services cloud, etc.) dont le NHS ne tirerait aucun bénéfice financier.



Selon certains médias britanniques, le différend sur l'utilisation des informations du NHS survient alors que le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn a révélé le mois dernier à travers des documents divulgués que le NHS faisait partie des négociations d'un accord commercial avec les États-Unis avant la sortie du pays de l'Union européenne. D'un autre côté, il





Dimanche soir sur Twitter, Jeremy Corbyn a lancé un appel aux Britanniques de contribuer à dissuader le gouvernement de continuer sur cette lancée. « Chaque minute, le patron milliardaire d'Amazon gagne plus de 5 fois ce que ses employés gagnent en un an. Oui, chaque minute. Et maintenant, il veut encaisser sur notre NHS. Il est temps de tenir tête aux milliardaires et de sauver notre NHS », a-t-il écrit dans un tweet. En outre, l'accord empêche également le DHSC d'émettre toute publicité sans une autorisation préalable écrite d'Amazon.



Le secrétaire d’État à la santé du parti travailliste Jonathan Ashworth a déclaré au Sunday Times que « le gouvernement était très irresponsable et dans la poche des grandes entreprises ». Selon les propos d’Eva Blum-Dumontet, chercheuse principale chez Privacy International, l'enjeu de l'accord n'est pas le partage des données, mais la transparence. Plusieurs sections ont été rédigées par le DHSC pour protéger les intérêts commerciaux d'Amazon. Selon le Privacy International, le contrat soulève aussi quelques questions sur le respect de la concurrence.



« Bien que ce contrat particulier puisse sembler inoffensif au premier abord, après tout, c'est une bonne nouvelle si Amazon utilise le NHS comme source d'information fiable pour les questions médicales, mais nous ne devrions pas être naïfs quant aux intentions des grandes entreprises qui s'en prennent au NHS », a déclaré Privacy International dans un rapport sur ce contrat. « Ce partenariat particulier soulève également des questions lorsqu'il s'agit de réglementer la concurrence des acteurs dominants à l'ère numérique », a-t-il ajouté.



Enfin, de son côté, Amazon a déclaré que les informations mises à la disposition des utilisateurs d'Alexa étaient du « contenu général sur la santé » déjà disponible gratuitement sur le site Web du NHS, tandis qu'un porte-parole de la société a ajouté qu’Amazon « ne crée pas de profils de santé des clients basés sur des interactions avec le contenu du NHS et n’utilise pas ces demandes à des fins commerciales ».



