L’afflux de personnel américain en octobre et novembre était différent en ukraine : il s'agissait de préparer une guerre imminente. Une urgence dans la chasse aux logiciels malveillants cachés, le genre que la Russie aurait pu planter, puis laisser en sommeil en vue de lancer une cyberattaque dévastatrice parallèlement à une invasion terrestre plus conventionnelle. Les experts préviennent que la Russie pourrait encore déclencher une attaque en ligne dévastatrice contre l'infrastructure ukrainienne, du type de celle que les responsables occidentaux attendent depuis longtemps. Mais des années de travail, associées à un renforcement ciblé au cours des deux derniers mois, peuvent expliquer pourquoi les réseaux ukrainiens ont résisté jusqu'à présent.Les responsables ukrainiens et américains prennent soin de décrire le travail des « équipes de cybermission » comme étant défensif, comparé aux milliards de dollars d'armes mortelles qui ont afflué en Ukraine pour combattre et tuer les soldats russes. Les attaques russes ont été étouffées parce que « le gouvernement ukrainien a pris des mesures appropriées pour contrer et protéger nos réseaux », a déclaré Victor Zhora, un haut responsable du gouvernement ukrainien.Dans les réseaux ferroviaires ukrainiens, l'équipe de soldats et de civils américains a découvert et mis hors de danger un type de logiciel malveillant particulièrement pernicieux, que les experts en cybersécurité surnomment "wiperware" : qui désactive des réseaux informatiques entiers en supprimant simplement des fichiers cruciaux sur commande.Au cours des dix premiers jours de l'invasion russe, près d'un million de civils ukrainiens se sont mis à l'abri sur le réseau ferroviaire. Si le logiciel malveillant n'avait pas été découvert et s'était déclenché, cela aurait pu être catastrophique. Un logiciel malveillant similaire n'a pas été détecté au sein de la police des frontières et, la semaine dernière, alors que des centaines de milliers de femmes et d'enfants ukrainiens tentaient de quitter le pays, les ordinateurs du point de passage vers la Roumanie ont été désactivés, ajoutant au chaos.Avec un budget d'environ 60 millions de dollars équipes ont également dû préparer le terrain avec des groupes privés qui fournissent l'épine dorsale de la plupart des infrastructures que les pirates russes, qu'ils soient ou non affiliés à un gouvernement, étaient censés attaquer. Le dernier week-end de février, la police nationale ukrainienne, ainsi que d'autres organes du gouvernement ukrainien, ont été confrontés à une attaque massive de DDoS, des attaques relativement simples qui mettent hors service des réseaux en les inondant de demandes de petites quantités de données provenant d'un grand nombre d'ordinateurs. En quelques heures, les Américains ont contacté Fortinet, un groupe californien de cybersécurité qui vend une "machine virtuelle" conçue pour contrer une telle attaque.Le financement a été approuvé en quelques heures, et le ministère américain du commerce a donné son autorisation en 15 minutes. Dans les huit heures qui ont suivi la demande, une équipe d'ingénieurs a installé le logiciel de Fortinet sur les serveurs de la police ukrainienne pour repousser l'assaut, a déclaré une personne au courant de cette opération rapide. Le fait que ces attaques visent souvent des logiciels disponibles dans le commerce - la plupart provenant de fabricants occidentaux - a obligé les grandes entreprises américaines et européennes à consacrer des ressources à la défense des réseaux ukrainiens.Microsoft, par exemple, gère depuis des mois un centre de renseignement sur les menaces qui a déployé ses ressources entre les logiciels malveillants russes et les systèmes ukrainiens. Le 24 février, quelques heures avant que les chars russes ne commencent à déferler sur l'Ukraine, les ingénieurs de Microsoft ont détecté et procédé à la rétro-ingénierie d'un logiciel malveillant nouvellement activé, a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, dans un billet de blog.Dans les trois heures qui ont suivi, la société a publié une mise à jour logicielle pour se protéger contre le logiciel malveillant, a prévenu le gouvernement ukrainien de la menace et a alerté l'Ukraine au sujet d'attaques sur une série de cibles, y compris l'armée. Sur les conseils du gouvernement américain, Microsoft a immédiatement étendu l'avertissement aux pays voisins de l'OTAN, a déclaré une personne familière avec la décision prise en fin de soirée. « Nous sommes une entreprise et non un gouvernement ou un pays », a écrit Smith, mais il a ajouté que Microsoft et les autres fabricants de logiciels devaient rester vigilants face à ce qui s'est passé en 2017, lorsqu'un logiciel malveillant attribué à la Russie s'est propagé au-delà des frontières de la cyberarène ukrainienne pour atteindre le monde entier, mettant hors service des ordinateurs chez Merck, Maersk et ailleurs et causant 10 milliards de dollars de dommages.Jusqu'à présent, les experts qui ont observé les cyberattaques russes ont été déconcertés par leur manque de succès, ainsi que par le rythme, l'intensité et la sophistication moindres de ce dont les pirates du gouvernement russe sont connus pour être capables. Les défenses ukrainiennes se sont avérées résistantes, a déclaré un responsable européen qui a été informé cette semaine par les Américains lors d'une réunion de l'OTAN, et les offensives russes se sont avérées médiocres. Selon lui, la raison en est que, jusqu'à présent, la Russie a retenu son corps d'élite dans l'arène cybernétique, tout comme elle l'a fait sur le champ de bataille, peut-être en sous-estimant les Ukrainiens.Un exemple, dit-il, est le fait qu'au lieu de communiquer uniquement par le biais de téléphones militaires chiffrés, les commandants russes se servent parfois des réseaux de téléphonie mobile ukrainiens pour communiquer, parfois simplement en utilisant leurs téléphones mobiles russes. « Les Ukrainiens adorent cela, il y a tellement de données à obtenir simplement en surveillant ces téléphones, qu'ils utilisent ou non des applications chiffrées », a-t-il déclaré. Les Ukrainiens bloquent ensuite les téléphones russes de leurs réseaux locaux à des moments clés, brouillant davantage leurs communications. « Puis vous voyez soudain des soldats russes s'emparer des téléphones portables des Ukrainiens dans la rue, faire des raids dans les ateliers de réparation pour obtenir des cartes SIM. Ce n'est pas quelque chose de sophistiqué. C'est assez déroutant », a-t-il dit.Source : Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?