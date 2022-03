L’intégralité de leur lettre ouverte

Point de salut pour les avoirs en monnaies cryptographiques

Ici Alex au nom de la communauté informatique russe (plus de 40 000 personnes). Veuillez lire notre message.L'arrêt des transactions Visa et Mastercard à l'étranger va bloquer des milliers de spécialistes en informatique au sein du régime. Ces personnes tentent actuellement de fuir le pays.Au cours des deux derniers jours, nous avons reçu plus de 300 CV, ce qui nous a permis de mettre ces personnes en contact avec plus de 30 organisations d'Europe, des États-Unis, du Canada, d'Inde, de Turquie, des Émirats arabes unis et d'autres pays afin de les aider à se relocaliser de toute urgence. La plupart des personnes à la recherche d'une relocalisation sont des Ukrainiens de nationalité qui vivent en Russie.Beaucoup de ces personnes comptent sur les maigres économies qu'elles ont encore sur leurs cartes bancaires, car beaucoup ont été licenciées au cours de la semaine dernière. Il est pratiquement impossible d'obtenir de l'argent liquide en ce moment, même à Moscou.Ces personnes ne seront pas en mesure d'acheter des billets pour sortir. Ceux qui ont déjà pris l'avion ne pourront pas se financer, car beaucoup dépendent encore de sources de revenus russes et essaient de travailler à distance tout en cherchant un autre emploi.Moi et d'autres administrateurs de communautés vous supplions pratiquement, de la part de toutes nos communautés informatiques, de reconsidérer cette décision, ou de nous donner plus de temps.Signé, oleg@hey.com (admin d’une communauté IT de 36 mille membres) the.noble.activity@gmail.com (admin d’une communauté IT de 1000 membres) @zzzybkin (admin d’une communauté IT de 7 mille membres) sasha.milenkin@yandex.ru (admin d’une communauté IT de 1300 membres) crimes@hey.com (admin d’une communauté IT de 3 mille membres).Les plaintes des acteurs de la filière IT en Russie surgissent dans un contexte d’appels répétés de l’Ukraine lancés à l’endroit des services de change de monnaies cryptographiques à geler les bitcoins des Russes. La plateforme de change de cryptomonnaies Coinbase déclare avoir procédé au gel de plus de 25 000 adresses de portefeuilles liées à des personnes ou entités russes qui, selon elle, se livrent à des activités illicites.« Au cours des dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont imposé une série de sanctions à des individus et à des territoires en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les sanctions jouent un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales et Coinbase soutient pleinement ces efforts des autorités gouvernementales. Les sanctions sont des interventions sérieuses et les gouvernements sont les mieux placés pour décider quand, où et comment les appliquer », indique-t-elle.Ce positionnement de Coinbase n’est pas sans rappeler le récent verrouillage par les autorités canadiennes des portefeuilles bitcoin de manifestants contre le vaccin du coronavirus. D’une situation à l’autre, un dénominateur commun : la possible mise à mal des valeurs de liberté et de démocratie prônées par l’Occident.Binance ne prévoit pas de geler les actifs des Russes, car cela contredirait les grands principes de liberté financière des cryptomonnaies. « Nous n'allons pas geler unilatéralement les comptes de millions d'utilisateurs innocents. Les cryptomonnaies ont pour but d'offrir une plus grande liberté financière aux personnes à travers le monde. Les sanctions devraient viser des entités précises en Russie tout en minimisant l'impact sur les utilisateurs innocents », a indiqué la plateforme de change de cryptomonnaies.Si certains dirigeants de services de change de cryptomonnaies estiment que les sanctions contre la Russie sont inévitables, ils restent d'avis qu'elles ne devraient viser que des personnes choisies, comme le fait d'habitude l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis. Le PDG de Kraken, Jesse Powell, a en sus déclaré que Kraken ne sera pas en mesure de geler les comptes de ses clients russes sans une exigence légale. Néanmoins les Russes doivent prendre conscience de ce qu'une telle exigence est plus que jamais à la porte au vu du contexte comme l’illustre l’exemple canadien.Connaissez-vous des développeurs bloqués en Russie à cause des sanctions de Visa et Mastercard contre ledit pays ? Partagez vos anecdotes