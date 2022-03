RT se tourne vers Rumble de Peter Thiel après le blocage du réseau par la Big Tech alors que la plateforme est réputée populaire auprès de la droite américaine

Les choses sont allées très vite ces 8 derniers jours pour les entreprises et les oligarques russes réputés proches du Kremlin, notamment certaines chaînes d'information internationales du pays. Les sanctions qui ont frappé la Russie depuis le début de son incursion militaire en Ukraine ont conduit à la démonétisation des vidéos de RT par YouTube, puis à sa déplateformisation pure et simple environ 24h plus tard. La chaîne de télévision a ensuite été sommée par la Commission européenne d'arrêter toute transmission et diffusion dans ou vers l'UE. Sputnik a également subi le même sort. Toutefois, RT semble avoir déjà trouvé une parade.Le nouveau point de chute de RT est Rumble. « Après qu'une multitude de plateformes ont pris des mesures pour bloquer notre diffusion et limiter les médias sociaux, vous pouvez rester au courant de notre diffusion en direct », a publié RT sur Twitter jeudi. Rumble est une plateforme vidéo en ligne dont le siège est à Toronto, au Canada. Fondé en 2013 par Chris Pavlovski, un entrepreneur technologique canadien, le site serait populaire parmi les utilisateurs américains de droite. En outre, l'un des principaux bailleurs de fonds de la société est le capital-risqueur Peter Thiel, qui a cofondé avec Elon Musk et Max Levchin PayPal en 1998.Selon certaines sources, Rumble a reçu un investissement des capital-risqueurs Peter Thiel et James David (JD) Vance en mai 2021. Le tour de table a valorisé Rumble à environ 500 millions de dollars. Rumble a été fondée pour concurrencer YouTube. Il est l'une des nombreuses plateformes alternatives qui ont attiré des millions d'utilisateurs avec la promesse d'un espace non lié à ce que de nombreux membres de la droite américaine ont appelé une censure des voix conservatrices. Parmi les personnalités présentes sur la plateforme, on distingue Stephen Bannon, l'ancien stratège en chef du président Donald Trump, et Sean Hannity de Fox News.En décembre, l'entreprise médiatique de l'ancien président américain Donald Trump, Trump Media and Technology Group, a déclaré que Rumble fournira des vidéos et des flux pour Truth Social, l'application de médias sociaux de l'ex-président américain qui a été lancée dans l'App Store d'Apple le 21 janvier 2022. Selon un mémo de T&R Productions, la société de production de RT America, consulté par le New York Times, le directeur général Misha Solodovnikov a annoncé jeudi après-midi au personnel que "RT cessera définitivement ses activités de production et devra licencier la plupart de ses employés qui travaillent sur tous ses sites".RT America a des bureaux à Miami, New York, Los Angeles et Washington. Solodovnikov a invoqué des "interruptions imprévues de l'activité" pour justifier l'annonce de la société. Selon certains critiques, avec l'inclusion de RT dans Rumble, ils peuvent diffuser largement dans le cyberespace du contenu produit par le gouvernement russe ou les partis prorusses. Rumble est lui-même connu comme une plateforme de médias sociaux anti-censure. Le réseau social Parler se définit également comme étant une plateforme anti-censure, mais l'année dernière, il a été presque coupé d'Internet par la Big Tech pour des questions de modération en lien avec Trump.Il a notamment été accusé d'avoir joué un rôle dans l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021 en refusant de censurer les messages et les appels l'action des gens qui contestaient l'élection de Joe Biden à la tête du pays. La question est de savoir si le choix de RT de se rabattre sur Rumble pour continuer d'émettre pourrait être une source d'ennui pour la plateforme de partage de vidéos. Selon certains analystes, les fournisseurs d'accès Internet ou de services de cloud computing de Rumble pourraient être sommés de le lâcher comme cela a été le cas avec Parler en janvier 2021, lorsque Amazon a débranché tous ses serveurs.En fait, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est devenue un moment géopolitique déterminant pour certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, car leurs plateformes se sont transformées en champs de bataille majeurs pour une guerre de l'information parallèle et leurs données et services sont devenus des liens vitaux dans le conflit. Ces derniers jours, les entreprises technologiques ont pris des mesures pour restreindre l'accès aux médias contrôlés par l'État russe, notamment RT et Sputnik, en réponse aux demandes des gouvernements et aux appels à empêcher la diffusion de la propagande russe.À part YouTube, la société de diffusion en continu Roku a également retiré l'application de RT du "Roku Channel Store" dans le monde entier. Meta, la société mère de Facebook, a déclaré mardi 1er mars qu'il retirait globalement le contenu des pages Facebook et des comptes Instagram des médias contrôlés par l'État russe.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du choix de RT de diffuser sur Rumble ?Rumble pourrait-il avoir des ennuis en autorisant RT sur sa plateforme ?La censure de RT par la Big Tech respecte-t-elle la liberté d'expression en ligne ?