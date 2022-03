Travailleurs relocalisés

Chaînes d'approvisionnement compliquées

Amazon a continué de travailler avec des entreprises en Chine accusées de recourir au travail forcé malgré les avertissements publics concernant leurs pratiques de travail, selon un rapport publié par un groupe de surveillance à but non lucratif.Le rapport du Tech Transparency Project, un groupe de recherche dirigé par l'organisation à but non lucratif Campaign for Accountability et qui critique souvent les grandes entreprises technologiques, a révélé que la liste publique des fournisseurs d'Amazon comprend cinq entreprises précédemment liées par des journalistes et des chercheurs de groupes de réflexion au « travail programmes de transfert » en Chine. Les fournisseurs aident à produire des appareils et des produits de marque Amazon vendus sous des marques maison comme Amazon Basics.Le rapport a également averti que certains des vendeurs tiers d'Amazon pourraient proposer des produits fabriqués avec de la main-d'œuvre de la région occidentale du Xinjiang, comme les importations de coton qui font déjà l'objet de sanctions américaines.« Les résultats soulèvent des questions sur l'exposition d'Amazon à la répression par la Chine de la minorité ouïghoure au Xinjiang - et sur la mesure dans laquelle le géant du commerce électronique vérifie de manière adéquate ses relations avec ses fournisseurs », ont écrit des chercheurs du Tech Transparency Project dans le rapport.Amazon a refusé de commenter les allégations spécifiques. Dans une déclaration générale, Erika Reynoso, porte-parole de la société, a déclaré : « Amazon respecte les lois et réglementations dans toutes les juridictions dans lesquelles elle opère et attend de ses fournisseurs qu'ils adhèrent à nos normes de chaîne d'approvisionnement. Nous prenons au sérieux les allégations de violations des droits de l'homme, y compris celles liées à l'utilisation ou à l'exportation de travail forcé. Chaque fois que nous trouvons ou recevons des preuves de travail forcé, nous agissons.L'Australian Strategic Policy Institute, un groupe de réflexion, estime qu'entre 2017 et 2019, au moins 80 000 personnes du Xinjiang, une région majoritairement musulmane, ont été contraintes de travailler dans des usines à travers le pays dans le cadre de ce que le gouvernement chinois appelle les programmes de « transfert de main-d'œuvre ». Les travailleurs sont souvent enlevés à leur domicile familial et ont généralement peu de droits, selon les chercheurs.Les entreprises américaines subissent une pression accrue pour s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement ne remontent pas au Xinjiang, où les groupes de défense des droits de l'homme estiment qu'environ 1 million d'Ouïghours, de Kazakhs et d'autres minorités ethniques ont été détenus dans des camps d'internement. Certaines des installations auraient des usines construites à l'intérieur. En décembre, le président Joe Biden a signé une loi ordonnant aux autorités de traiter toutes les importations en provenance du Xinjiang comme entachées de travail forcé, sauf preuve du contraire.Pékin a rejeté à plusieurs reprises les critiques de sa politique au Xinjiang. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré dans un communiqué que « l'emploi des minorités ethniques au Xinjiang est indépendant, volontaire et libre ». Il a qualifié les rapports suggérant le contraire de « sans fondement ».Un certain nombre de géants de la Silicon Valley, dont Apple, ont été accusés par des journalistes et des chercheurs ces dernières années de travailler avec des entreprises qui utilisent le travail forcé ouïghour. En utilisant des documents publics du gouvernement et des rapports des médias d'État, le Tech Transparency Project, China Labor Watch et le quotidien The Information ont rapporté en mai qu'Apple avait travaillé avec sept fournisseurs chinois qui auraient participé aux programmes de transfert de main-d'œuvre. Apple a déclaré n'avoir « trouvé aucune preuve de travail forcé partout où nous opérons ».Amazon travaille avec plus de 1 900 fournisseurs et affirme effectuer des milliers d'évaluations de la chaîne d'approvisionnement chaque année, y compris sur les fabricants potentiels avec lesquels il pourrait travailler à l'avenir.En 2020, Amazon a constaté que 8 % des entreprises qu'il a auditées avaient des problèmes de main-d'œuvre liés à « l'emploi librement choisi », contre 3,2 % l'année précédente. Il a attribué l'augmentation principalement aux audits de pré-production et a déclaré que « le non-respect de nos normes a été un facteur dans notre décision de licencier des centaines de fournisseurs ».Les activités d'Amazon sont étroitement liées à la Chine. Mais jusqu'à présent, l'entreprise a largement échappé aux critiques sur le travail forcé qui ont été lancées à l'encontre de ses pairs, a déclaré Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project.« Cela ne semble pas faire l'objet du même niveau d'examen », a-t-elle déclaré.La grande majorité des fournisseurs responsables de la production de produits de marque Amazon, comme ses appareils Kindle et Echo, sont basés en Chine, selon le site Web d'Amazon. De nombreux vendeurs tiers qui proposent des produits sur sa place de marché sont également situés dans le pays.Le projet Tech Transparency a identifié trois fournisseurs d'Amazon directement liés au travail forcé en Chine : Luxshare Precision Industry, AcBel Polytech et Lens Technology. On ne sait pas quels articles Amazon spécifiques ils peuvent être responsables de la production. Les entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.Selon sa liste publique de fournisseurs, Amazon travaille avec deux filiales de Luxshare : Dongguan Luxshare Precision Industry et Shenzhen Luxshare Electro Acoustic Technology. Des documents du gouvernement chinois rapportés par The Information en mai ont montré que Luxshare Precision Industry, un fabricant d'électronique, aurait accepté « jusqu'à des centaines d'ouvriers du Xinjiang » entre 2017 et 2020.Lens Technology, une entreprise connue pour produire des écrans en verre pour ordinateurs portables et smartphones, a accepté des milliers de travailleurs ouïghours ces dernières années, selon des documents du gouvernement chinois rapportés pour la première fois par le Washington Post. Après avoir reçu une attention négative sur ses pratiques de travail, l'entreprise aurait commencé à éliminer progressivement les travailleurs ouïghours de ses usines.AcBel Polytech, un autre fabricant d'électronique, aurait produit il y a plusieurs années une vidéo officielle en collaboration avec les autorités locales du Xinjiang décrivant comment près de 200 travailleurs de la région ont été envoyés travailler pour l'entreprise, selon The Information. Certains d'entre eux ont été filmés scandant des vœux de loyauté devant une affiche du serment du Parti communiste chinois, et des experts ont déclaré à The Information que la vidéo suggérait qu'ils avaient été contraints.Les experts disent qu'il est difficile pour les Ouïghours de donner leur consentement éclairé pour être transférés dans des usines car le risque d'être puni s'ils refusent est élevé.Darren Byler, professeur d'études internationales à l'Université Simon Fraser au Canada et auteur du livre, a déclaré que les Ouïghours sont généralement envoyés par lots d'environ 50 personnes dans des usines d'autres villes chinoises qui peuvent se trouver à des centaines ou des milliers de kilomètres de leur famille et de leur domicile.Les travailleurs sont généralement séparés par sexe et accompagnés d'un policier et d'un employé de l'État. Ils vivent dans des dortoirs sur place et sont tenus de participer à une formation en mandarin et idéologique. Byler a déclaré qu'ils avaient généralement peu de contrôle sur leurs heures, leur lieu de travail et s'ils pouvaient prendre des congés.« Ils ne sont pas vraiment capables de faire ces choix. Tout est très géré et contrôlé par l'État », a-t-il expliqué. « Leur temps libre n'est pas vraiment le leur car il est sous le contrôle de l'usine et aussi sous la surveillance de l'État. C’est donc un système vraiment coercitif ».Le projet Tech Transparency a identifié deux autres fournisseurs d'Amazon - GoerTek et Hefei BOE Optoelectronics - qui ont eux-mêmes été accusés de travailler avec des entreprises qui auraient eu recours au travail forcé. Aucun des deux fournisseurs n'a répondu aux demandes de commentaires.Dans son manuel des normes de la chaîne d'approvisionnement, Amazon déclare en gras qu'il s'attend à ce que les fournisseurs « appliquent nos normes à vos propres fournisseurs et sous-traitants ».Les résultats soulignent à quel point il peut être difficile pour les entreprises de s'assurer qu'elles ne bénéficient pas de pratiques de travail coercitives. Byler a déclaré que les fournisseurs faisant l'objet d'un examen minutieux pourraient essayer d'ajouter des intermédiaires supplémentaires dans leurs systèmes, cachant où et comment tout leur travail est effectué.« Très probablement, ce que nous verrons, c'est qu'une grande partie de cela est cachée dans une plus grande mesure, ce qui signifie que les entreprises doivent vraiment exiger que la diligence raisonnable soit essentielle pour faire des affaires », a-t-il déclaré.Les chercheurs du Tech Transparency Project ont également découvert qu'Amazon continuait d'inscrire deux filiales du fabricant de textiles Esquel sur sa liste de fournisseurs plus d'un an après qu'une autre filiale ait été sanctionnée par le ministère du Commerce pour avoir prétendument utilisé du travail forcé.Le gouvernement américain a imposé des sanctions à Changji Esquel Textile en juillet 2020. Mais les autres filiales sont restées sur le site Web d'Amazon jusqu'en décembre 2021, selon le Tech Transparency Project.Amazon a refusé de commenter ce qui aurait pu expliquer le retard, et on ne sait pas combien de temps les filiales d'Esquel ont pu continuer à approvisionner l'entreprise. Sur son site Web, Amazon indique qu'il a « mis à jour de manière complète » sa liste de fournisseurs pour la dernière fois en juillet 2021, mais que des mises à jour partielles sont « fournies de manière périodique ».Esquel a nié avoir recours au travail forcé et a poursuivi le gouvernement américain pour être retiré de sa liste noire. « Nous continuons à poursuivre les litiges afin de supprimer complètement Changji Esquel de la liste des entités dès que possible et d'effacer notre nom », a déclaré un porte-parole de la société.Sources : Tech Transparency Project