Apple et plusieurs autres entreprises américaines s'affichent comme des défenseurs des droits de l'homme et ont établi des politiques de travail à l'encontre du travail forcé et d'autres formes de préjudices. Cependant, la liste des rapports démontrant leurs liens avec des sous-traitants étrangers, la plupart du temps chinois, qui contraignent certaines classes minoritaires ou les mineurs à travailler, s'allonge d'année en année. Un document publié pour la première fois par le média The Information cette semaine allègue qu'il existe des liens entre Apple et sept fournisseurs chinois ayant recours au travail forcé.Le rapport allègue que plusieurs fournisseurs d'Apple pourraient avoir eu recours au travail forcé en Chine. En collaboration avec deux groupes de défense des droits de l'homme, la publication a identifié sept entreprises qui ont fourni des produits ou des services à Apple et ont soutenu des programmes de travail forcé, selon les déclarations du gouvernement chinois. Ces programmes ciblent la population de la minorité musulmane du pays, en particulier les Ouïghours vivant dans le Xinjiang. Au moins six des sept fournisseurs participeraient à des programmes de travail gérés par le gouvernement chinois.Il s'agit en fait de programmes que les groupes de défense des droits de l'homme décrivent comme offrant fréquemment une couverture au travail forcé. En outre, les travailleurs pourraient être emprisonnés s'ils refusent de participer aux programmes de travail, et ceux qui y sont inscrits seraient souvent déplacés loin de chez eux. Le rapport estime également que l'un des sept fournisseurs opérait dans le Xinjiang, la région de Chine majoritairement peuplée de Ouïghours et où les violations des droits de l'homme les plus flagrantes auraient été commises. Plusieurs rapports dénoncent ces traitements depuis des années.Selon les allégations portées contre ces entreprises, elles auraient fourni à Apple des antennes, des câbles et des revêtements, entre autres produits et services. Apple a nié les allégations de travail forcé lorsqu'il a été contacté par les auteurs du rapport. « Apple n'a trouvé aucune preuve de travail forcé où que ce soit », a déclaré un porte-parole de la société. Apple rechercherait le travail forcé dans le cadre de chaque évaluation qu'elle mène. « Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les travailleurs et veiller à ce qu'ils soient traités avec dignité et respect », a déclaré le porte-parole.Par ailleurs, selon certains commentaires sur le sujet, le problème n'est pas propre à Apple. L'industrie technologique dans son ensemble s'appuierait sur des fournisseurs en Chine. Le rapport allègue en effet que ces sociétés chinoises ont aussi travaillé avec Microsoft, Amazon, Google et Facebook, entre autres . Contactés par les auteurs du rapport, Amazon et Facebook ont déclaré qu'ils ne travailleraient pas avec des fournisseurs utilisant le travail forcé. Google et Microsoft n'ont pas répondu. Mais ce n'est pas la première fois que la chaîne d'approvisionnement d'Apple est reliée au travail forcé en Chine.En décembre, le Tech Transparency Project a indiqué qu'un fournisseur de verre avait recours au travail forcé. Comme pour cette fois, le fabricant de l'iPhone a déclaré n'avoir vu aucune preuve de travail forcé. Selon un autre rapport sur Apple, l'entreprise éviterait de couper les liens avec les contrevenants parce que cela nuirait à ses activités. Par exemple, la firme de Cupertino aurait mis au moins trois ans pour couper ses liens avec un fournisseur qui faisait travailler des mineurs. En mars, Apple a toutefois coupé les liens avec un autre fournisseur en raison d'allégations selon lesquelles il était lié à des programmes de travail coercitif du gouvernement.Le Tech Transparency Project a publié dernièrement un rapport détaillant comment Lens Technology, un fournisseur chinois de pièces détachées, utilise des milliers de travailleurs ouïghours de la région à prédominance musulmane du Xinjiang dans ses usines. Amazon et Tesla s'approvisionneraient auprès de cette entreprise. Enfin, notons que les programmes de travail forcé de la Chine ont fait l'objet d'une attention accrue au cours de l'année écoulée.De nouveaux rapports font état de l'ampleur croissante des pratiques oppressives de la Chine au Xinjiang. Certains médias américains ont allégué avoir trouvé plus de 100 centres de détention situés à côté d'usines. En janvier, l'administration Trump a déclaré que la Chine commettait un génocide contre les Ouïghours et d'autres groupes ethniques et religieux minoritaires du Xinjiang.Quel est votre avis sur le sujet ?