Le musée d'Auschwitz estime que l'utilisation de la photo du dictateur est une forme d'exploitation et un « manque de respect pour la mémoire de toutes les victimes »

Musk, le directeur général de Tesla, a tweeté fin janvier son soutien aux camionneurs canadiens, qui ont fermé des routes et des ponts, attirant l'attention internationale sur leur opposition aux politiques de santé mises en place par le gouvernement de Trudeau. En réponse à un tweet décrivant comment le gouvernement de Trudeau avait ordonné aux banques d'aider à couper le financement des manifestants, Musk a posté un mème d'une photo d'Hitler, avec « Arrêtez de me comparer à Justin Trudeau » écrit au-dessus de sa tête et « J'avais un budget » en dessous.Musk a fait le post original en réponse aux informations selon lesquelles les autorités canadiennes avaient ordonné aux banques de bloquer les dons en cryptomonnaies aux manifestants anti-vaccins. La police est suivie par des manifestants qui crient alors qu'ils tentent de distribuer des contraventions aux manifestants à Ottawa, le jeudi 17 février 2022. Les centaines de camionneurs qui encombrent les rues de la capitale canadienne pour protester contre les restrictions COVID-19 se préparent à une possible répression policière.Musk s'est souvent prononcé en faveur des protestations des camionneurs canadiens contre les mandats Covid-19. Le mois dernier, il a posté une photo de la longue file de camions et a tweeté : « Les camionneurs canadiens font la loi ». Dans un autre post, il a déclaré : « Si le gouvernement canadien réprime les protestations pacifiques, c'est là que réside le fascisme ».L'utilisation par Musk de l'image d'Hitler « manque de respect à la mémoire de toutes les victimes et blesse de nombreuses personnes », a déclaré le musée d'Auschwitz-Birkenau, qui se trouve sur le site du camp concentré nazi où 960 000 personnes ont été tuées. « Utiliser l'image d'Adolf Hitler & donc exploiter la tragédie de tous les gens qui ont souffert, ont été humiliés, torturés & assassinés par le régime totalitaire de l'Allemagne nazie créé par lui est triste & dérangeant », a tweeté le musée en réponse à Musk.L'American Jewish Committee (AJC) a déclaré que le tweet du milliardaire était inacceptable et a exigé qu'il s'excuse. « Une fois de plus, Elon Musk a fait preuve d'un jugement extrêmement faible en invoquant Hitler pour faire une sortie sur les médias sociaux. Il doit cesser ce comportement inacceptable… Musk peut croire que poster un mème comparant Justin Trudeau à un dictateur génocidaire qui a exterminé des millions de personnes est une manière appropriée de critiquer les politiques avec lesquelles il est en désaccord. Ce n'est pas le cas. Cela ne l'est jamais. Musk doit s'excuser et trouver d'autres moyens d'exprimer son mécontentement », a-t-il déclaré.Musk n'a pas répondu à l'AJC ou au musée d'Auschwitz-Birkenau, mais a publié un autre tweet qui suggérait à ses followers sur Twitter de lire un livre sur l'histoire économique de l'Allemagne nazie pour « une explication approfondie ».Ce tweet est intervenu alors que Musk et Tesla ont accusé la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de mener une enquête sans fin pour punir Musk d'avoir critiqué le gouvernement américain. En effet, dans un document déposé au tribunal, les avocats de Musk ont accusé la Securities and Exchange Commission de « cibler Musk et Tesla pour une enquête sans fin, en grande partie parce que Elon Musk reste un critique franc du gouvernement ; les efforts démesurés de la SEC semblent calculés pour refroidir son exercice des droits du premier amendement ».Le dépôt fait partie de la tentative de Musk de persuader la SEC de distribuer 40 millions de dollars d'amendes que lui et Telsa ont payées au régulateur pour des tweets trompeurs en 2018. La SEC a poursuivi Musk après qu'il ait tweeté qu'il avait « un financement sécurisé » pour potentiellement rendre sa société de voitures électriques privée à 420 $ par action. En réalité, un rachat n'était pas proche. Tesla et Musk ont réglé en acceptant de payer chacun une amende de 20 millions de dollars et de laisser les avocats du constructeur automobile passer au crible ses tweets susceptibles d'affecter le cours de ses actions. L'avocat de Musk a déclaré que la SEC s'était engagée à restituer les 40 millions de dollars aux actionnaires de Tesla, mais qu'elle ne l'avait pas encore fait.Musk a 74 millions de followers sur Twitter, ce qui fait de lui l'un des comptes les plus en vue. Cela est souvent considéré comme une aubaine marketing pour le constructeur de voitures électriques Tesla. Notons tout de même que malgré cette polémique, le tweet de Musk a également reçu plus de 35 000 likes, plus de 9 000 retweets et de nombreuses réponses positives.Quel est votre avis sur le sujet ?