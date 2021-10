"Build Back Better" (également connu sous le nom de "paquet de réconciliation") est un projet de loi des démocrates américains et est considéré comme un changement de paradigme. Il prévoit un certain nombre d'investissements historiques dans les secteurs de la garde d'enfants, de l'éducation, des soins de santé et de la lutte contre le changement climatique. Mais la proposition menée par les démocrates est confrontée à une forte opposition au Congrès, non seulement de la part des républicains, mais aussi des démocrates plus modérés. Outre cela, plusieurs entreprises et milliardaires américains de la Tech s'y opposent également.En effet, le projet de loi "Build Back Better" prévoit de ponctionner davantage les riches pour se financer, et viserait les 800 contribuables américains les plus riches. La partie la plus épineuse de l'"impôt sur les milliardaires" est un taux d'imposition de 23,8 % sur les plus-values à long terme des actifs négociables. Dans sa forme actuelle, il ne serait prélevé que sur les milliardaires qui gagnent plus de 100 millions de dollars de revenu annuel ou qui possèdent 1 milliard de dollars d'actifs. Il s'agirait d'une réécriture radicale du code des impôts, qui ne taxe actuellement les actifs tels que les actions d'entreprises que lorsqu'ils sont achetés ou vendus.La nouvelle politique devrait traiter les fortunes des milliardaires comme des revenus d'entreprise et imposerait leurs actifs sur la base de leur valeur de marché chaque année. Une telle mesure frapperait durement les titans de la technologie comme Musk, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, et Mark Zuckerberg de Facebook. Selon certaines sources, "Build Back Better" rechercherait actuellement un financement d'environ 2 000 milliards de dollars. Musk, qui a récemment dépassé Bezos pour devenir la personnalité la plus fortunée du monde, serait redevable d'une taxe de 50 milliards de dollars selon la proposition démocrate.Bien sûr, il n'est pas favorable à ce plan et a partagé ses sentiments sur Twitter jeudi, ainsi que ce à quoi devait servir son argent. « Mon plan est d'utiliser l'argent pour amener l'humanité sur Mars et préserver la lumière de la conscience », a tweeté Musk à propos de sa fortune. Selon l'index Bloomberg des milliardaires, la richesse personnelle de Musk approche les 300 milliards de dollars, un gain de 72 % depuis le début de l'année qui est alimenté par une hausse des actions Tesla et sa participation dans la société de fabrication de fusées SpaceX. Avec 196 milliards de dollars, Bezos est loin derrière le patron de Tesla.L'opposition farouche de Musk survient alors que les organismes de surveillance fiscale s'en prennent à l'utilisation du code des impôts par les personnes très fortunées pour protéger leur fortune du taux d'imposition maximal. Par exemple, selon les données de l'IRS (Internal Revenue Service) - l'agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l'impôt sur le revenu et des taxes diverses - Musk aurait payé 455 millions de dollars d'impôt sur le revenu entre 2014 et 2018. Sur Twitter, des commentateurs à l'esprit progressiste rappellent également à Musk que Tesla a été très dépendant des dépenses de relance du gouvernement au fil des ans.À titre illustratif, le constructeur de véhicules électriques a reçu un prêt de 465 millions de dollars du ministère américain de l'Énergie en 2010 et, plus récemment, SpaceX a décroché un contrat de 2,9 milliards de dollars de la NASA en 2019 pour construire un atterrisseur lunaire. Alors que les milliardaires s'y opposent farouchement, le projet de loi ne fait pas non plus l'unanimité au sein du parti démocrate. Le critique démocrate le plus virulent est le sénateur de Virginie occidentale Joe Manchin, qui a déclaré aux journalistes : « Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la connotation selon laquelle nous ciblons des personnes différentes ».Il a également loué la contribution des milliardaires à la société en créant des emplois et par leurs activités philanthropiques. Mark Warner, qui est le deuxième sénateur le plus riche avec une valeur nette de 215 millions de dollars, a déclaré qu'"il était logique que les Américains les plus riches paient une part équitable". Cependant, il a tenu à rappeler que "le diable se cache dans les détails" et qu'il est crucial de ne pas favoriser "une classe d'actifs par rapport à une autre". En outre, dans le fil de discussion, Musk a également eu recours à un point de discussion conservateur commun : que les ultrariches ne peuvent pas payer plus.« La dette nationale américaine est de 28 900 milliards de dollars, soit 229 000 dollars par contribuable », a déclaré Musk dans un tweet mercredi. « Même en taxant tous les milliardaires à 100 %, cela ne ferait qu'une petite entaille à ce chiffre, donc évidemment le reste doit venir du grand public. Ce sont des mathématiques de base », a-t-il ajouté. Le PDG de SpaceX est depuis longtemps convaincu que la meilleure chose que l'humanité puisse accomplir est d'établir des bases sur d'autres planètes, en particulier Mars. Mais Musk aurait-il oublié la Terre ? Son immense richesse ne pourrait-elle pas avoir un impact extrêmement positif sur la Terre ?« La valeur nette de Musk a augmenté de plus de 36 milliards de dollars cette semaine. Sur cette somme, 6 milliards de dollars seulement pourraient aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous ne les atteignons pas », a déclaré David Beasley, chef du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, à CNN. « Ce n'est pas compliqué », a-t-il ajouté. Outre Musk, d'autres personnalités fortunées ont également critiqué le plan de taxation des milliardaires. John Catsimatidis, le magnat milliardaire de la chaîne d'épicerie et de l'immobilier qui possède Gristedes, a déclaré que "la proposition ressemble à un plan de Poutine".Dans une interview accordée au Daily Beast, Leon Cooperman, l'investisseur milliardaire au franc-parler, a déclaré : « Je doute qu'il soit légal, et il est stupide. Ce qui a fait la grandeur de l'Amérique, c'est que les gens qui ont commencé avec rien comme moi ont gagné beaucoup d'argent et l'ont rendu. Une attaque incessante contre les personnes fortunées n'a aucun sens ». Enfin, un récent rapport a révélé que les entreprises technologiques américaines de premier plan tentent également de faire échouer le projet de loi "Build Back Better", notamment pour ne pas subir les retombées des nouvelles directives qu'il introduit sur le climat.La section sur le climat du projet de loi devrait permettre de faire un grand pas dans la réduction des gaz à effet de serre. Mais certaines des entreprises américaines les plus importantes - notamment, Apple, Amazon, Microsoft et Disney - soutiendraient des groupes de pression qui combattent le projet, et ce malgré leurs propres initiatives en faveur de la lutte contre le changement climatique. De plus, parmi les organisations d'entreprises qui font pression contre le projet de loi figurent la Chambre de commerce des États-Unis et Business Roundtable. Selon des critiques, dans cette atmosphère, "Build Back Better" n'a aucune chance d'être voté.Source : Elon Musk Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet américain de taxer davantage les ultrariches ? Est-il légal ?Que pensez-vous des arguments avancés par Musk contre cette nouvelle taxation ? Sont-ils fondés ?Pensez-vous qu'en France, aux États-Unis ou ailleurs, les ultrariches doivent payer davantage d'impôts ? Pourquoi ?Que pensez-vous de l'affirmation selon laquelle Musk devrait investir sa fortune pour "sauver" la Terre au lieu de viser Mars à tout prix ?