À en croire ses récents témoignages, Sweeney suit Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, depuis un bon bout de temps maintenant. Chaque départ et arrivée du jet du milliardaire sont publiés sur Internet via le compte Twitter @ElonJet. Le compte est géré par un robot qu'il a programmé pour analyser les données et tweeter chaque fois que l'avion de Musk décolle ou atterrit. Récemment, Sweeney a déclaré avoir créé 16 comptes Twitter automatisés, ou bots, similaires à @ElonJet afin de suivre les jets de Bill Gates, cofondateur de Microsoft (@GatesJet), et du cofondateur d'Amazon Jeff Bezos (@BezosJet).D'autres robots suivent également les jets de l'entrepreneur milliardaire Mark Cuban et du rappeur Drake. Dans une interview accordée au Guardian, Sweeney a déclaré qu'il avait également créé un site Web, appelé Ground Control, afin de "monétiser" le service en proposant des services de suivi sur mesure aux fans de célébrités et pour héberger des versions Web des robots Twitter si le site de microblogging fermait ses comptes en raison des problèmes de confidentialité soulevés par les sujets. « Il s'agit soit de personnes très en vue, soit de personnes très intéressantes », dit Sweeney parlant des personnes qu'il suit.« Dernièrement, j'ai ajouté des personnes que [mes abonnés] ont demandées », ajoute-t-il. Sweeney a déclaré que parmi les nouveaux comptes qu'il venait de créer, celui du rappeur américain Drake était le plus intéressant, car "ce dernier a le plus gros avion de tous". L'avion du rappeur, Air Drake, est un Boeing 767-200ER de 185 millions de dollars et d'environ 18 mètres de long pouvant transporter 216 passagers. Sweeney a créé @ElonJet en juin 2020 et récemment, il a été contacté par le PDG de Tesla qui a proposé à l'adolescent de fermer le compte qui suit son jet contre une récompense de 5 000 dollars.La popularité du compte @ElonJet, qui comptabilise près de 85 000 abonnés, semble avoir effrayé Musk. « Pouvez-vous enlever ça ? C'est un risque pour la sécurité. Je n'aime pas l'idée de me faire tirer dessus par un cinglé », a-t-il dit à Sweeney dans leur conversation. Cependant, Sweeney a refusé l'offre de Musk et a demandé au milliardaire de renchérir son offre à 50 000 dollars. Notons que durant leur conversation, Sweeney a confié à Musk qu'il gagnait à peine 20 dollars par mois avec le compte. Après sa surenchère, Musk a répondu à Sweeney qu'il allait réfléchir à l'offre, mais jusque-là, il n'a plus rien dit.Lors de son interview, Sweeney a déclaré qu'il espérait que Musk rouvrirait les négociations pour acheter et fermer le compte. En outre, Sweeney se dit passionné par les avions depuis son enfance, son père est un employé du secteur aérien, et décrit Musk comme son idole. Il a déclaré que recevoir le message direct de Musk était une expérience surréaliste. « J'étais sur le point de m'endormir en fait, et je me suis dit : "Oh bon sng, Elon vient de m'envoyer un message pour me demander de supprimer mon compte. C'était insensé" », a-t-il dit. Il a déclaré que la somme qu'il demande l'aiderait dans ses frais universitaires.« Et cela me permettrait peut-être de m'acheter une voiture, peut-être même un Model 3 », a-t-il ajouté. Lors de leur conversation, Sweeney a également émis l'idée que si le PDG ne voulait pas payer, il serait prêt à supprimer le compte en échange d'un stage chez Tesla. Mais cette proposition n'a pas non plus obtenu de réponse de la part de Musk. « C'est la dernière chose que j'ai dite [à Musk]. Et puis il m'a bloqué », a déclaré Sweeney. Bien que les comptes n'aient donné lieu à aucun incident dangereux jusqu'à présent, du moins d'après les connaissances de Sweeney et les informations disponibles en ligne, Musk a sans doute raison.Les célébrités qui se font prendre en embuscade dans les aéroports (par des fans, des personnes qui veulent leur arracher un autographe, des paparazzi, des harceleurs et autres) ne sont pas rares. Et Musk et d'autres PDG du secteur technologique sont devenus de véritables célébrités ces dernières années. Selon certaines sources, Sweeney arrive à suivre les déplacements de ces avions privés en raison d'une faille dans leurs transpondeurs. En effet, les robots de Sweeney s'appuient sur les informations de la Federal Aviation Administration (FAA) lorsqu'elles sont disponibles.La FAA garde la trace de quand et où les avions décollent et atterrissent, ainsi que de leur trajectoire prévue. Mais l'avion de Musk et beaucoup d'autres sont sur la liste de blocage LADD (Limiting Aircraft Data Displayed), qui supprime les informations d'identification des données. Cependant, les avions qui sont sur cette liste ne sont pas vraiment privés. Dans ces cas, Sweeney utilise les données des transpondeurs ADS-B présents sur la plupart des avions, qui indiquent la position de l'avion dans l'air en temps réel, comme indiqué sur l'ADS-B Exchange.Les robots de Sweeney peuvent utiliser l'altitude d'un avion, combinée au temps écoulé depuis la réception des données, pour déterminer quand il décolle ou atterrit. Ils peuvent ensuite croiser la latitude et la longitude avec une base de données d'aéroports pour déterminer le lieu de départ ou de destination de l'avion. Et bien que les robots de Sweeney ne puissent pas exploiter les données bloquées de la FAA pour savoir où un avion prévoit de se rendre, ils peuvent croiser les données ADS-B en temps réel avec un autre site Web qui publie des versions anonymisées des plans de vol de la FAA.Cela permet au robot de faire correspondre l'avion qu'il suit en temps réel aux plans de vol anonymes afin de déterminer la destination prévue de chaque avion. Ces informations sont toutes entièrement publiques et peuvent être utilisées pour suivre la plupart des avions privés. Selon les sources, il s'agit d'une faille de sécurité qui est passée inaperçue, car il faut une connaissance approfondie du secteur pour savoir que toutes ces données étaient disponibles et publiques, et pour comprendre comment les analyser.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'activité à laquelle se livre Sweeney ?Ce suivi n'est-il pas abusif ? Ne viole-t-il pas la vie privée des personnes qu'il suit ?L'étudiant ne met-il pas la vie des personnes qu'il suit en danger comme le souligne Elon Musk ?Si Sweeney venait à être poursuivi en justice, pourrait-il avoir les arguments pour justifier son passe-temps ?