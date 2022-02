Quatre structures qui dominent ce marché

L'emplacement peut encore avoir de l'importance

La version numérique d'une pyramide de Ponzi ?

Métavers est un terme large. Il fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques rendus plus vivants par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité augmentée (AR). Certaines personnes utilisent également le mot métavers pour décrire les mondes de jeu, dans lesquels les utilisateurs ont un personnage qui peut se promener et interagir avec d'autres joueurs.Il existe également un type spécifique de métavers qui utilise la technologie blockchain. Dans ceux-ci, les utilisateurs peuvent acheter des terrains virtuels et d'autres actifs numériques à l'aide de cryptomonnaies.Les ventes de biens immobiliers dans cet espace ont dépassé les 500 millions de dollars l'année dernière et pourraient doubler cette année, selon les investisseurs et les sociétés d'analyse.Les ventes immobilières sur les quatre principales plateformes de métavers ont atteint 501 millions de dollars en 2021, selon MetaMetric Solutions, une entreprise qui suit les prix de l'immobilier numérique. Les ventes en janvier ont dépassé 85 millions de dollars, a déclaré le fournisseur de données métavers. Il prévoit qu'à ce rythme, les ventes pourraient atteindre près de 1 milliard de dollars en 2022.En parallèle, tandis que l'accaparement des terres sur le métavers se poursuit, les prix des parcelles de terrain disponibles les moins chères sur deux plateformes populaires se vendent à plus de 13 000 $. La première semaine de janvier, le prix le moins cher pour une parcelle de terrain numérique sur la plateforme Sandbox était de 3,7 Ether, l'équivalent de 14 099 $ à ce moment, et sur Decentraland, il était de 3,46 Ether, l'équivalent de 13 211 $, selon Meta Metric Solutions. Une parcelle de terrain 1x1, la plus petite taille disponible, équivaut à ce que l'avatar de l'utilisateur connaîtrait comme 96 par 96 « mètres » dans le Sandbox, et 16 par 16 « mètres » dans Decentraland.La récente augmentation des ventes a été déclenchée par l'annonce par Facebook le 28 octobre de son changement de nom en Meta pour se concentrer sur le métavers. Les ventes immobilières ont été multipliées par près de neuf, pour atteindre 133 millions de dollars, en novembre, selon MetaMetric. La croissance des ventes s'est estompée depuis lors, mais le total des ventes de janvier sera toujours plus de 10 fois supérieur aux niveaux de janvier 2021.Un rapport de BrandEssence Market Research a révélé que le marché immobilier du métavers devrait croître à un taux annuel composé de 31 % par an de 2022 à 2028. « Il y a de gros risques, mais potentiellement de grosses récompenses », a déclaré Janine Yorio, PDG de Republic Realm, un investisseur immobilier métavers et une société de conseil.Republic Realm a payé un montant record de 4,3 millions de dollars pour un terrain dans la plus grande plateforme immobilière métavers, Sandbox. La société développe 100 îles, appelées Fantasy Islands, avec leurs propres villas et un marché connexe de bateaux et de jet-skis. Quatre-vingt-dix des îles se sont vendues le premier jour pour 15 000 $ chacune et certaines sont maintenant mises en vente pour plus de 100 000 $.« Aujourd'hui, elles se vendent environ 300 000 dollars chacune, ce qui correspond par coïncidence au prix moyen d'une maison en Amérique », a déclaré Janine Yorio. Le boom des terres virtuelles est stimulé, en partie, par l'augmentation de la popularité et de la connaissance du public des actifs numériques uniques connus sous le nom de NFT ou jetons non fongibles, que vous pouvez acheter, échanger et récompenser dans le métavers. Les jeux migrent vers le métavers par le biais des NFT et utilisent le "play-to-earn" pour attirer de nouveaux utilisateurs. Le Web3 participe également à l'émergence des plateformes de métavers.Pour les investisseurs, la grande question est de savoir comment attribuer de la valeur et du risque à un actif dont la rareté est artificielle et dont l'avenir est une page blanche. Plus d'une douzaine de plateformes vendent désormais des biens immobiliers dans le métavers, et de nouvelles surgissent presque chaque semaine. Jusqu'à présent, les ventes immobilières se sont concentrées sur quatre fournisseurs : Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels et Somnium. Il y a un total de 268 645 parcelles sur les quatre plateformes, toutes de tailles différentes.Sandbox domine le marché, avec 62% des terrains disponibles sur les quatre plateformes et les trois quarts de toutes les ventes de terrains en 2022, selon un rapport de Republic Realm. Les 166 464 parcelles de Sandbox se sont chacun vendus pour l'équivalent en éther de 12 700 $ en décembre. Les parcelles mesurent 96 mètres sur 96 mètres.Decentraland possède 90 600 parcelles, qui mesurent 16 mètres sur 16 mètres, et sont vendues pour l'équivalent en éther de 14 440 $ chacune.Une ruée d'entreprises, de grandes marques et d'investisseurs se précipitent pour bénéficier d'un titre foncier sur le numérique, espérant s'installer au rez-de-chaussée du prochain Manhattan ou Monaco numérique. Yorio a déclaré que la valeur des terres dans le métavers sera déterminée par ce que les propriétaires font avec une propriété – comme la conception d'une attraction, d'un musée ou d'un élément populaire – plutôt que par l'emplacement.« Vous pouvez vous téléporter n'importe où, donc l'emplacement n'est pas aussi important », a-t-elle déclaré.Pourtant, d'autres investisseurs disent que, tout comme dans le monde réel, l'emplacement dans le métavers est primordial en matière d'immobilier. Les prix des parcelles à proximité des bâtiments issus d'un partenariat prévu avec Snoop Dogg et du monde virtuel dans Sandbox figurent parmi les plus élevés, ainsi que des parcelles à proximité du développement d'Atari.Andrew Kiguel, PDG de Tokens.com, basé à Toronto, a récemment levé un fonds de 16 millions de dollars pour investir dans l'immobilier du métavers, dont la quasi-totalité a été affectée à l'achat de terrains et à l'embauche de personnel. La société a récemment dépensé 2,4 millions de dollars pour un terrain dans le quartier de la mode de Decentraland, où la société prévoit d'accueillir des événements de mode et des magasins de détail.Kiguel a déclaré qu'il était sur le point d'annoncer des accords avec deux marques de vêtements nord-américaines où il loue un espace sur sa propriété pour développer des vitrines ou des expériences. Kiguel a déclaré que la véritable opportunité dans le métavers est commerciale – louer de l'espace et organiser des événements pour les entreprises qui cherchent à faire de la publicité auprès d'un public numérique plus jeune. Il a dit qu'il était en pourparlers avec des cabinets comptables, des banques d'investissement, des podcasts et des fonds communs de placement pour établir une présence dans le métavers.« Nous proposons également aux entreprises de mettre en place des panneaux d'affichage numériques dans des salles de conférence virtuelles où les gens peuvent se rencontrer », a-t-il déclaré.Tokens.com a acheté 12 propriétés riveraines à Somnium qui, selon lui, prendront de la valeur en raison de leur rareté et de leur attrait visuel, a déclaré Kiguel.« Le métavers est la prochaine itération des médias sociale », a estimé Andrew Kiguel Pour lui, posséder un terrain dans le métavers, c'est comme posséder un bien immobilier à New York il y a 200 ans. « Vous pouvez aller à une fête foraine, à un concert de musique ou à un musée », a-t-il déclaré. Maisons, magasins, concerts, défilés de mode - comme celui que Tokens.com organise sur le métavers basé sur la blockchain Decentraland - sont autant d'événements qui peuvent être organisés dans ces mondes virtuels et auxquels vous pouvez "assister" grâce à votre avatar ».Aujourd'hui, les gens peuvent accéder à ces mondes à travers un écran d'ordinateur normal, mais Meta et plusieurs autres entreprises ont une vision à long terme de la construction d'univers immersifs à 360 degrés, auxquels les gens auront accès grâce à des casques de réalité virtuelle comme l'Oculus de Meta. Un récent rapport du gestionnaire de cryptoactifs Grayscale estime que le monde numérique pourrait devenir une entreprise de 1 000 milliards de dollars dans un avenir proche. Ici, de grands artistes, dont Justin Bieber, Ariana Grande et DJ Marshmello, organisent des concerts rassemblant les avatars de milliers de personnes.« Les communautés décident en dernier ressort de ce qui se passe dans le métavers. Essentiellement, le Web 2.0 permet aux utilisateurs de pénétrer dans des espaces déjà créés. Les utilisateurs du Web 3.0 participent à l'apparence des choses et à ce qu'ils sont capables de vivre, qu'il s'agisse d'un parc d'attractions, ou d'une galerie d'art, d'un concert ou d'un magasin. C'est aux utilisateurs de décider de ce qu'ils veulent construire ou ce avec quoi ils veulent interagir, ce qui distingue le Web 3.0 d'une plateforme de médias sociaux commerciaux pilotée par les entreprises », explique Kiguel.Pourtant, d'autres disent que la terre métavers n'est que la dernière itération d'une version numérique du système de ponzi, attirant des investisseurs involontaires dans des projets qui pourraient éventuellement s'avérer sans valeur. Alors que les terres réelles ont une rareté naturelle, les terres virtuelles sont facilement créées avec du code. Il n'y a pas de limite au nombre de nouvelles plateformes de métavers pouvant être lancées. Même les grandes plateformes existantes peuvent créer plus de terres, comme l'a fait Sandbox lorsqu'elle a décidé d'augmenter la taille de ses parcelles.Beaucoup soulignent que les versions précédentes des achats de terres virtuels, comme dans Second Life, étaient loin de tenir leurs promesses.« Les ventes de terres sur le métavers sont généralement un système pyramidal et ce depuis plus de 20 ans », a déclaré Edward Castronova, professeur de médias à l'Université de l'Indiana.Alors que les investisseurs plus âgés peuvent se moquer des terres sur le métavers, a noté Kiguel, les jeunes consommateurs et investisseurs sont instantanément en mesure de voir l'attrait.« Le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'il y a des générations qui ont du mal à attribuer de la valeur aux choses qui sont numériques, que vous ne pouvez pas tenir et qui n'ont pas de poids », a déclaré Kiguel. « La jeune génération n'a aucun problème avec cela. Comme avec les NFT, la technologie blockchain permet à quelque chose d'être numérique, irremplaçable et rare. Vous pouvez le détenir, le stocker, l'exposer et le vendre ».Depuis la pandémie mondiale, l’importance du monde virtuel a été mise en évidence, presque toutes les activités du monde réel étant obligées de passer en ligne. Bien que les marques grand public aient déjà annoncé leur incursion dans le monde méta, la capitale sud-coréenne est le tout premier gouvernement à annoncer son nouvel avenir numérique.En effet, le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé en novembre qu'il serait la première grande ville à entrer dans le métavers. Appelée provisoirement "Metaverse Seoul", la ville entend créer un écosystème de communication virtuelle pour tous les domaines de son administration municipale.Le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé que le monde virtuel permettra une interaction transparente des citoyens avec l’État. De la participation à des événements culturels, la visite de sites touristiques à la rencontre d’avatars officiels pour régler des plaintes municipales, tout sera possible en enfilant des lunettes de réalité virtuelle.La capitale sud-coréenne a investi 3,9 milliards de KRW (environ 2,8 millions d'euros) dans ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du plan Seoul Vision 2030 du maire de la ville, Oh Se-hoon. Ce plan vise à faire de Séoul « une ville de coexistence, un leader mondial, une ville sûre et une future ville émotionnelle », a déclaré le maire. Si ce projet devient réalité, les habitants de Séoul pourront bientôt mettre leur casque de réalité virtuelle pour rencontrer des fonctionnaires de la ville pour des consultations virtuelles. Ils pourront même assister à des événements de masse.Source : MetaMetric Solutions