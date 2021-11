Le plan Seoul Vision 2030

Une célébration dans une nouvelle dimension

La prochaine frontière des villes intelligentes

Le métavers, une combinaison de méta, qui signifie au-delà, et de verse, pour « universe » en anglais, fait référence à un monde virtuel partagé en 3D dans lequel toutes les activités peuvent avoir lieu à l'aide de services de réalité augmentée et virtuelle. Ces plates-formes ont gagné en popularité au cours des dernières années alors que les gens ont déplacé leurs activités en ligne, en particulier au milieu de la pandémie de Covid-19.La capitale sud-coréenne a investi 3,9 milliards de KRW (environ 2,8 milliards d'euros) dans ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du plan Seoul Vision 2030 du maire de la ville, Oh Se-hoon. Ce plan vise à faire de Séoul « une ville de coexistence, un leader mondial, une ville sûre et une future ville émotionnelle », a déclaré le maire. Si ce projet devient réalité, les habitants de Séoul pourront bientôt mettre leur casque de réalité virtuelle pour rencontrer des fonctionnaires de la ville pour des consultations virtuelles. Ils pourront même assister à des événements de masse.Lorsque la cloche traditionnelle du Beffroi de Bosingak sonnera la veille du Nouvel An 2022, cela se passera dans la vie réelle, mais aussi dans le métavers. Le gouvernement métropolitain de Séoul fournira consécutivement diverses installations et services de soutien aux entreprises, notamment le bureau du maire virtuel, le Seoul FinTech Lab, Invest Seoul et Seoul Campus Town, sur sa plate-forme métaverse. La ville a annoncé dans un communiqué qu'en 2023, le gouvernement métropolitain de Séoul ouvrira le "Metaverse 120 Centre" (nom provisoire), un centre de services publics virtuel. Les fonctionnaires avatars du métavers offriront des consultations pratiques et un service civil, qui n'était disponible que dans le centre de service civil de l'hôtel de ville de Séoul.En outre, les principales attractions touristiques de Séoul, telles que la place Gwanghwamun, le palais Deoksugung et le marché Namdaemun, seront présentées dans la "zone touristique virtuelle". Quant aux ressources historiques perdues, comme la porte Donuimun (l'une des quatre portes mineures de la capitale détruites en 1915), elles seront recréées dans l'espace virtuel. À partir de 2023, les principaux festivals de Séoul, comme le festival des lanternes de Séoul, se dérouleront également dans le métavers afin que tous les habitants du monde puissent en profiter.Le gouvernement métropolitain de Séoul développera également des services pour les personnes socialement vulnérables, notamment des contenus de sécurité et de commodité pour les personnes handicapées utilisant la réalité étendue. « Séoul sera le pionnier d'un nouveau continent appelé 'Metaverse Seoul' en combinant la demande publique et la technologie privée », a conclu Park Jong-soo, directeur général de la politique des villes intelligentes au gouvernement métropolitain de Séoul.Jusqu'à présent, le plan ne donne que peu de détails sur les appareils que les citoyens utiliseront pour accéder à la plate-forme Metaverse, mais les responsables de la ville soulignent que l'objectif est d'élargir l'accès aux services publics de la ville, indépendamment de la géographie ou des handicaps. Mais les équipements spécialisés pourraient constituer un obstacle pour de nombreuses personnes. Les casques de réalité virtuelle se vendent encore entre 300 et 600 dollars, et ne sont pas aussi largement accessibles que les smartphones et les ordinateurs.Dans le cadre du mouvement des "villes intelligentes", les municipalités utilisent la technologie numérique et les données en temps réel pour optimiser leur fonctionnement. Le métavers pourrait en être la prochaine évolution. Bien que les détails du fonctionnement du metavers soient encore flous, même pour les entreprises qui tentent de le construire, il s'agit d'une prochaine étape naturelle pour Séoul.Source : Seoul Metropolitan Government Quel est votre avis sur le sujet ?