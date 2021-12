L'échange avec Lex Friedman

L'empreinte carbone d'un trajet de 11 minutes dans l'espace avec la société de Jeff Bezos

SpaceX travaille actuellement sur un véhicule appelé Starship, un système réutilisable qui, selon l'entreprise, sera « le lanceur le plus puissant jamais développé au monde ». Le quatrième essai en vol à haute altitude de Starship a eu lieu au Texas en mars, bien qu'il ait « connu un rapide démontage non programmé » peu après le début de la brûlure d'atterrissage, selon SpaceX.« Les vols d'essai ont pour but d'améliorer notre compréhension et le développement d'un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l'équipage et le fret sur des vols interplanétaires de longue durée, et aider l'humanité à retourner sur la Lune, et à voyager vers Mars et au-delà », indique le site Web de la société.« Je suis évidemment préoccupé par le développement de la technologie qui peut permettre à beaucoup de gens d'aller sur Mars et de rendre la vie multiplanétaire, d'avoir une base sur la Lune, une ville sur Mars », a déclaré en décembre Musk à Mathias Döpfner, PDG d'Axel Springer SE. « Je pense qu'il est important que nous nous efforcions d'avoir une ville autonome sur Mars le plus tôt possible. Je suis optimiste quant à l'avenir sur Terre, mais je pense qu'il est important d'avoir une assurance-vie pour la vie dans son ensemble ».En 2015, Musk a évoqué la possibilité d'implanter une ville sur Mars après un atterrissage réussi de la fusée par SpaceX. En juin 2017, Musk a publié un article sur les moyens de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, dans lequel il présente des plans pour avoir jusqu'à 1 million de personnes sur Mars. En 2016, Musk a exposé un plan ambitieux visant à implanter la vie humaine sur Mars. La société Space X de Musk a lancé plus de 100 fusées au cours de la dernière décennie. Plusieurs ont fini par exploser ou s'écraser.La NASA, quant à elle, a déclaré en juillet que le développement technologique « a déjà commencé pour permettre une mission martienne avec équipage dès les années 2030 ». L'agence spatiale, qui a récemment fait atterrir le rover Persévérance sur Mars, a précédemment annoncé qu'elle prévoyait de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la surface de la Lune en 2024, et qu'elle utiliserait cette mission pour en apprendre davantage sur la manière de développer une mission martienne.Le premier vol habité de SpaceX a eu lieu en mai dernier, et le troisième s'est amarré à la Station spatiale internationale avec quatre astronautes à bord après son lancement du Centre spatial Kennedy vendredi. En 2019, Musk déclare que Starlink, son projet de fournir d'Internet par satellites, financera ses efforts de voyages.En janvier, le physicien théoricien Michio Kaku a déclaré que la colonisation de Mars par Elon Musk est possible grâce à des robots autorépliquants. « Avec un robot autorépliquant, vous en obtenez deux, puis quatre, puis huit, 16, 32, 64, jusqu'à ce que vous ayez une armée de ces robots qui puisse construire des villes sur Mars », a-t-il dit. Une machine autoréplicative est une construction qui est théoriquement capable de fabriquer de manière autonome une copie d'elle-même en utilisant des matières premières prises dans son environnement.Lors d'un épisode du podcast Lex Friedman publié mardi, Friedman a demandé à Musk quand il pensait que SpaceX ferait atterrir des êtres humains sur la planète rouge. Après une pause de 20 secondes, le milliardaire a répondu : « Le meilleur des cas est d'environ cinq ans, le pire des cas 10 ans ».Musk a déclaré à Friedman que les facteurs déterminants incluaient « l'ingénierie du véhicule », ajoutant que « Starship est la fusée la plus complexe et la plus avancée qui ait jamais été fabriquée ». « L'optimisation fondamentale de Starship minimise le coût par tonne en orbite et finalement le coût par tonne à la surface de Mars », a déclaré Musk à Friedman sur le podcast.Actuellement, personne ne peut voler vers Mars pour mille milliards de dollars, a déclaré Musk à Friedman. « Aucune somme d'argent ne peut vous procurer un billet pour Mars », a-t-il déclaré sur le podcast.Le PDG de SpaceX et Tesla a prévu diverses dates pour que son entreprise atteigne et atterrisse sur la planète rouge.Musk a déclaré dans une interview sur l'application audio Clubhouse en février qu'il faudra « cinq ans et demi » avant qu'une mission en équipage de la fusée Starship de SpaceX puisse atterrir sur la planète rouge.Musk a tweeté en mars que sa société aérospatiale ferait atterrir ses fusées Starship sur Mars « bien avant » 2030.Des experts ont précédemment déclaré que cela pourrait prendre plus de temps que prévu si les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu au cours des trois opportunités de lancement restantes avant 2026.Musk prévoit finalement de construire 1 000 fusées Starship et d'en lancer trois par jour pour transporter un million de personnes vers la planète rouge.Lene nomme pas les deux milliardaires les plus souvent associés aux voyages spatiaux : Elon Musk et Jeff Bezos. SpaceX de Musk a lancé de nombreuses fusées, mais aucune à des fins touristiques pour le moment. Cependant, Blue Origin de Bezos a notamment envoyé le PDG lui-même lors d'un événement très médiatisé en juillet (Richard Branson, un autre milliardaire, a lui aussi fait parti du voyage dans l'espace). Tous ces vols ont des coûts de carbone en plus de leurs coûts fiscaux.World Inequality Report est un rapport du World Inequality Lab de la Paris School of Economics qui fournit des estimations des inégalités mondiales de revenu et de richesse sur la base des résultats les plus récents compilés par la World Inequality Database.Voici un passage du rapport :« L'illustration la plus frappante de l'extrême pollution associée aux inégalités de richesse ces dernières années est peut-être le développement des voyages spatiaux. Les voyages dans l'espace devraient coûter de plusieurs milliers de dollars à plusieurs dizaines de millions de dollars par voyage. Un vol de 11 minutes émet pas moins de 75 tonnes de carbone par passager une fois prises en compte les émissions indirectes (et plus vraisemblablement de l'ordre de 250 à 1 000 tonnes). À l'autre extrémité de la distribution, environ un milliard d'individus émettent moins d'une tonne par personne et par an. Au cours de sa vie, ce groupe d'un milliard d'individus n'émet pas plus de 75 tonnes de carbone par personne. Il faut donc quelques minutes dans un voyage spatial pour émettre au moins autant de carbone qu'un individu du million inférieur en émettra au cours de sa vie. Cet exemple montre qu'il n'y a guère de limite aux émissions de carbone des ultra-riches ».Bien que le passage ne fasse pas référence à l'entreprise de Jeff Bezos concernant les voyages dans l'espace, les 11 minutes évoquées par le rapport sont assez proches de cette référence. Pour être clair, Blue Origin s'appuie sur un carburant qui lui-même n'émet pas de dioxyde de carbone lorsqu'il est brûlé, mais est fabriqué selon un processus à très forte intensité de carbone. Et l'équipe a également fait des estimations très prudentes, notant que la gamme réelle des émissions était probablement beaucoup plus que 75 tonnes par personne. Ce que le rapport montre, c'est que le coût du carbone de quelques minutes d'apesanteur équivaut à la production de carbone à vie d'un individu du milliard inférieur.Il met en évidence les contributions inégales apportées par quelqu'un qui fait la navette dans un jet privé ou, disons, a une entreprise consacrée au lancement de fusées par rapport aux agriculteurs de subsistance. De plus, ceux qui peuvent se permettre un vol spatial seront en grande partie à l'abri des dommages climatiques causés par leurs voyages, tandis que ceux des pays pauvres seront obligés de supporter le poids de ces impacts. Après son retour sur Terre, Bezos a déclaré qu'il s'était rendu compte que nous avions « une planète, nous la partageons et elle est fragile ». Alors que voler sur une fusée Blue Origin lui a peut-être ouvert les yeux, cela ne remet pas en cause le fait que le tourisme spatial n'est pas un moyen très égal de partager les ressources de la planète.Le rapport a également noté que les % des individus les plus riches émettent environ 110 tonnes d'émissions de carbone par an, un nombre extrême faible s'il est comparé aux 0,1 % les plus riches (467 tonnes) et aux 0,01 % les plus riches (2 530 tonnes). Ainsi, tous les vols à haute altitude mis à part, les individus les plus riches produisent encore beaucoup plus de pollution par le carbone au cours d'une année moyenne qu'un individu du milliard inférieur ne le fait au cours de sa vie.Les auteurs du World Inequality Report ont exhorté les gouvernements à « cibler davantage les pollueurs riches » tout en définissant des politiques climatiques.Source : vidéo de l'interview dans le texteQue pensez-vous des projets des milliardaires concernant les voyages dans l'espace ?