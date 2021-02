Un prototype fonctionnel d'élimination du carbone qui peut être rigoureusement validé et capable d'enlever au moins 1 tonne par jour ;

La capacité de l’équipe à démontrer aux juges que leur solution peut évoluer de manière économique au niveau gigaton ;

La principale métrique de ce concours est entièrement considérée comme le coût par tonne, y compris toutes les considérations nécessaires pour le bénéfice environnemental, la permanence, tout produit à valeur ajoutée ;

Le critère final est la durée pendant laquelle le carbone retiré est enfermé. Un objectif minimum de 100 ans est souhaité ».

Gagnant du grand prix (première place): 50 millions de dollars ;

deuxième place : 20 millions de dollars ;

troisième place : 10 millions de dollars.

Faire en sorte que les infrastructures numériques consomment de moins en moins d'énergie

La Fondation X PRIZE basé à Culver City, en Californie est une organisation à but non lucratif. Elle conçoit et gère des concours de grande envergure ouverts à des équipes techniques et scientifiques, avec l'objectif d'encourager de nouveaux développements technologiques susceptibles d'apporter des « percées radicales pour le bienfait de l'humanité » grâce à l'émulation ainsi suscitée.C'est donc sur X PRIZE qu'Elon Musk a jeté son dévolu : le milliardaire a décidé de financer un concours axé sur la technologie d'élimination du carbone lancé sur la plateforme. Le concours, annoncé lundi matin, durera quatre ans et est ouvert aux équipes du monde entier.Ce concours invite les innovateurs et les équipes du monde entier à créer et à faire la démonstration d’une solution capable d’extraire directement de l’atmosphère ou des océans le dioxyde de carbone, et de le séquestrer de manière permanente tout en respectant l’environnement. L'impact écologique est rappelé sur la plateforme :« Les plus grands scientifiques du monde estiment que nous devrons peut-être éliminer jusqu'à 6 gigatonnes de CO2 par an d'ici 2030 et 10 gigatonnes par an d'ici 2050 pour éviter les pires effets du changement climatique. Pour que l'humanité atteigne l'objectif des Accords de Paris de limiter l'élévation de la température de la Terre à un maximum de 1,5 °C des niveaux préindustriels, voire 2 °C, nous avons besoin d'une innovation technologique audacieuse et radicale et d'une mise à l'échelle qui va au-delà de limiter les émissions de CO2, mais élimine en fait le CO2 déjà présent dans l'air et les océans. Si l'humanité continue sur la voie du statu quo, la température moyenne mondiale pourrait augmenter de 6 °C d'ici 2100.« Ce concours mondial de quatre ans invite les innovateurs et les équipes de n'importe où sur la planète à créer et à démontrer des solutions qui peuvent extraire le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère ou des océans, s'élevant finalement massivement à des niveaux de gigatonnes, emprisonnant le CO2 de manière permanente d'une manière respectueuse de l'environnement.« Les solutions seront évaluées scientifiquement selon plusieurs critères tels que; quantité de CO2 éliminée, analyse du cycle de vie du processus d'élimination, efficacité énergétique, empreinte terrestre et capacités de séquestration.« Toute solution carbone négative est éligible: la nature, la capture directe de l'air, les océans, la minéralisation ou tout autre élément qui séquestre le CO2 de manière permanente ».Pour remporter le concours, les équipes devront présenter un modèle rigoureux et validé de leur solution offrant un niveau d’élimination du carbone d’une tonne de CO2 par jour. Elles devront en outre démontrer à un panel de juges la capacité de leur solution à évoluer économiquement jusqu’au niveau de la gigatonne :« Pour remporter le concours, les équipes doivent démontrer un modèle à l'échelle rigoureux et validé de leur solution d'élimination du carbone, et doivent en outre démontrer à une équipe de juges la capacité de leur solution à évoluer économiquement jusqu'à des niveaux de gigatonnes. L’objectif de ce XPRIZE est d’inspirer et d’aider à faire évoluer des solutions efficaces pour atteindre collectivement l’objectif de 10 gigatonnes par an d’élimination du carbone d’ici 2050, pour aider à lutter contre le changement climatique et à restaurer le bilan carbone de la Terre.« Les équipes peuvent soumettre des candidatures pour des solutions naturelles, d'ingénierie et hybrides. Les juges de la compétition évalueront les équipes en fonction de quatre critères de base :Les 100 millions de dollars en jeu seront distribués de la manière suivante. Après 18 mois, à la discrétion des juges de la compétition, les 15 meilleures équipes sélectionnées recevront 1 million de dollars chacune. Des prix jalons vont être distribués aux équipes pour que leurs budgets d’exploitation permettent les démonstrations à grande échelle requises pour gagner le prix.Dans le même délai, un total de vingt-cinq bourses d'études de 200 000 $ seront distribuées aux équipes étudiantes en compétition.Les 80 millions de dollars restants en bourses seront répartis comme suit :L'inscription des équipes débute avec l'annonce des directives complètes de la compétition le Jour de la Terre, le 22 avril 2021. La compétition durera 4 ans jusqu'au Jour de la Terre 2025.« Nous voulons avoir un impact vraiment significatif. La négativité du carbone, pas la neutralité », a déclaré Musk dans un communiqué. « Ce n'est pas une compétition théorique; nous voulons des équipes qui construiront de vrais systèmes qui peuvent avoir un impact mesurable et évoluer au niveau de la gigatonne. C’est ce dont nous avons besoin. Le temps presse. »Musk a annoncé pour la première fois qu'il donnait de l'argent pour un prix en janvier, peu de temps après avoir dépassé le PDG d'Amazon Jeff Bezos en devant la personne la plus riche du monde. Lorsque cela s'est produit, le PDG de Tesla et SpaceX a demandé à ses millions d'abonnés Twitter « des moyens de donner de l'argent qui font vraiment une différence ». Les 100 millions de dollars proviennent de la propre fondation de Musk. Ce don double environ le montant qu'il a donné publiquement à ce jour par le biais de la Fondation Musk.La technologie d'élimination du carbone est une idée coûteuse qui n'a pas encore fait ses preuves à grande échelle, avec des options allant du financement de projets de reboisement à l'extraction physique du gaz à effet de serre de l'air. Mais elle est devenue à la mode à mesure que le monde se réchauffe. Elle est particulièrement populaire parmi les grandes entreprises. L'année dernière, Stripe a permis aux entreprises qui utilisent sa plateforme de traitement des paiements de canaliser une partie de leurs revenus vers le développement d'une technologie d'élimination du carbone.Peut-être plus particulièrement, Microsoft a annoncé en 2020 qu'il voulait capturer l'équivalent de tout le dioxyde de carbone qu'il a jamais émis. La société a promis 1 milliard de dollars pour cet effort.Le mois dernier, nous avons eu le premier aperçu des légers progrès réalisés par Microsoft vers cet objectif. La société a acheté des contrats pour capturer 1,3 million de tonnes métriques de CO2, soit seulement 11% de ses émissions totales pour 2020 seulement.Sur un autre front, des scientifiques travaillent à rendre les centres de données moins gourmandes en énergies, ce qui permettrait de baisser la consommation d'énergie du secteur de l'IT. Au Japon, par exemple, des scientifiques ont mis au point un microprocesseur supraconducteur ou un microprocesseur à résistance électrique nulle qui, selon eux, est le premier dispositif du genre. Les microprocesseurs supraconducteurs pourraient offrir une solution potentielle pour une puissance de calcul plus efficace sur le plan énergétique.Toutefois, à l'heure actuelle, ces conceptions nécessitent des températures ultra-froides inférieures à 10 kelvins (ou -263 degrés Celsius). Le groupe de recherche japonais a créé un nouveau microprocesseur supraconducteur adiabatique, ce qui signifie qu'en principe, l'énergie n'est ni gagnée ni perdue par le système pendant le processus de calcul. Le prototype du groupe, baptisé MANA (Monolithic Adiabatic iNtegration Architecture), est composé de niobium supraconducteur et repose sur des composants matériels appelés AQFP (adiabatic quantum-flux-parametrons).« Les AQFP utilisés pour créer le microprocesseur ont été optimisés pour fonctionner de manière adiabatique de sorte que l'énergie tirée de l'alimentation électrique puisse être récupérée sous des fréquences d'horloge relativement basses jusqu'à environ 10 GHz », a expliqué Christopher Ayala, professeur associé à l'Institut des sciences avancées de l'Université nationale de Yokohama, au Japon, qui a contribué au développement du nouveau microprocesseur. « C'est peu par rapport aux centaines de gigahertz que l'on trouve généralement dans l'électronique supraconductrice conventionnelle », a-t-il ajouté.Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le dispositif du groupe atteigne des vitesses de 10 GHz. « Nous montrons également sur une puce séparée que la partie traitement des données du microprocesseur peut fonctionner jusqu'à une fréquence d'horloge de 2,5 GHz, ce qui est comparable aux technologies informatiques actuelles », a déclaré le professeur Ayala lors d'un communiqué de presse. « Nous nous attendons même à ce que cette fréquence passe à 5-10 GHz à mesure que nous améliorons notre méthodologie de conception et notre dispositif expérimental ».Le prix d'entrée pour le microprocesseur à base de niobium est bien sûr la cryogénie et le coût énergétique pour refroidir le système à des températures supraconductrices. « Mais même en tenant compte de ces frais généraux de refroidissement, l'AQFP est toujours environ 80 fois plus économe en énergie que les dispositifs électroniques à semiconducteurs de pointe, [tels que] le FinFET de 7 nm, disponible aujourd'hui », a déclaré Ayala.Enfin, comme le microprocesseur MANA nécessite des températures au niveau de l'hélium liquide, il est mieux adapté aux infrastructures informatiques à grande échelle comme les centres de données et les supercalculateurs, où des systèmes de refroidissement cryogéniques pourraient être utilisés. « La plupart de ces obstacles, à savoir l'efficacité de la zone et l'amélioration des réseaux de latence et d'horloge de puissance, sont des domaines de recherche que nous avons beaucoup étudiés, et nous avons déjà des orientations prometteuses à suivre », a déclaré le professeur.Source : résumé du concours