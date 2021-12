La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que son évaluation préliminaire couvre divers véhicules Tesla Model 3, S, X et Y de 2017 à 2022. Cette fonctionnalité, appelée "Passenger Play", "", a déclaré l'agence.La NHTSA dit avoir "" Avant cela, la fonction de jeu "n'."La NHTSA a déclaré dans un communiqué mercredi qu'elle était "."L'agence a déclaré que la décision d'ouvrir l'enquête était basée sur des informations selon lesquelles "la fonctionnalité de jeu de Tesla est visible depuis le siège du conducteur et peut être activée pendant la conduite du véhicule."La Governors Highway Safety Association a déclaré mercredi qu'elle était satisfaite de l'enquête de sécurité de la NHTSA sur Tesla "et souhaite rappeler à tous les conducteurs d'être vigilants et concentrés sur la route lorsqu'ils sont au volant."Tesla n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.La NHTSA a déclaré qu'elle allait "."Plus tôt ce mois-ci, le New York Times a mis en lumière la fonctionnalité de jeu, ce qui a incité la NHTSA à dire qu'elle était en discussion avec Tesla au sujet de ses préoccupations.L'agence a noté plus tôt en décembre que la distraction au volant est responsable d'un nombre important de décès sur la route aux États-Unis - 3 142 pour la seule année 2019. Les défenseurs de la sécurité ont dit que les chiffres officiels sous-estiment le problème parce que tous les conducteurs impliqués dans des accidents n'admettent pas plus tard qu'ils étaient distraits.Le Times a déclaré que la mise à jour de Tesla a ajouté trois jeux - Solitaire, un scénario de stratégie de chasseur à réaction et de conquête - et a déclaré que les véhicules ont des avertissements indiquant : "".Selon le journal, la fonctionnalité de jeu demande une confirmation que le joueur est un passager, bien qu'un conducteur puisse toujours jouer en appuyant simplement sur un bouton.En 2013, la NHTSA a publié des directives pour encourager les constructeurs automobiles "."Ces directives "", a indiqué l'agence.En août, l'agence a ouvert une enquête de sécurité sur 765 000 véhicules Tesla concernant son système d'aide à la conduite Autopilot, après une série d'accidents impliquant le système et des véhicules d'urgence garés.Une évaluation préliminaire est une première étape avant que la NHTSA ne décide de faire évoluer une enquête vers une analyse technique, ce qui doit se produire avant que l'agence puisse exiger un rappel.La NHTSA a déclaré avoir reçu une plainte en novembre au sujet de la fonctionnalité de jeu de la part d'un conducteur de Tesla Model 3 dans l'Oregon, qui a déclaré : "".Le 29 novembre, la société Mercedes-Benz de Daimler a rappelé 227 véhicules américains - S580 de l'année modèle 2021, EQS450, EQS580 et S500 de l'année modèle 2022 - parce que les systèmes d'infodivertissement du véhicule "."Source : National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette fonction de jeu doit être supprimée ?