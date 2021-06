Lorsque Tesla a officiellement annoncé la Model S Plaid dans sa lettre de mise à jour du quatrième trimestre et de l'exercice 2020, l'entreprise n'a pas manqué de souligner que la nouvelle berline phare de la société serait dotée d'un système d'infodivertissement de 10 téraflops. Musk a même ajouté plus tard que le système d'infodivertissement des nouvelles Model S et Model X serait suffisamment puissant pour faire tourner des jeux de niveau PS5.Lors de l'événement de livraison de la Model S Plaid, Tesla a définitivement prouvé qu'il n'y avait pas d'hyperbole en ce qui concerne les capacités de jeu de ces véhicules phares. Tout en présentant les caractéristiques de la voiture, Tesla a présenté un segment montrant la Model S Plaid exécutant Cyberpunk 2077 en 60 images par seconde. Les participants à l'événement l'ont ensuite vu de leurs propres yeux.« Il n'y a jamais eu de voiture dotée d'une technologie informatique de pointe, d'un système d'infodivertissement de pointe qui est littéralement au niveau d'une PlayStation 5 », a déclaré Elon Musk, PDG de Tesla, lors de son événement de démonstration jeudi soir. « Les performances sont celles d'une PlayStation 5... Oui, elle peut faire tourner Cyberpunk. La fréquence d'images est élevée, elle peut atteindre 60 images par seconde avec des jeux de pointe ».AMD a révélé la semaine dernière qu'il alimentait ce nouveau système d'infodivertissement dans les nouveaux Model S et Model X, avec une puissance de calcul de 10 téraflops. Ce chiffre est en soi presque identique aux 10,28 téraflops de la PlayStation 5 de Sony, bien que la puissance de calcul totale de Tesla comprenne à la fois les GPU intégrés et discrets, de sorte qu'il n'y aura pas 10 téraflops pour les seuls jeux.« Nous avons donc un processeur APU AMD Ryzen qui alimente le système d'infodivertissement dans les deux voitures, ainsi qu'un GPU RDNA2 discret qui intervient lors de l'exécution de jeux AAA, fournissant jusqu'à 10 téraflops de puissance de calcul.... nous sommes impatients de donner aux joueurs une excellente plateforme pour les jeux AAA », avait déclaré Lisa Su, PDG d'AMD.Le système d'infodivertissement de niveau PS5 de la Tesla Model S Plaid et ses performances ont reçu un accueil chaleureux sur les médias sociaux. Sur Twitter, des commentaires de la communauté des joueurs se sont même moqués du fait que Cyberpunk 2077 semblait mieux fonctionner dans le système d'infodivertissement de la Model S Plaid que sur des consoles de jeu réelles. Il s'agissait d'une référence aux problèmes de plantage fréquents et tristement célèbres du titre AAA.Ce qui est plutôt intéressant, c'est que Tesla semble également développer ses propres contrôleurs de jeu. Des images partagées par les participants à l'événement ont révélé que Tesla a fabriqué des manettes avec une forme unique qui semble parfaite pour les jeux de conduite. Les manettes Tesla trouvées dans les voitures Model S Plaid arboreraient également un badge Tesla. Il n'est pas clair si la manette, qui imite la forme du volant de la voiture, est une unité factice ou non.Ceux qui se demandent peut-être pourquoi ils auraient besoin de performances de jeu de niveau PS5 dans votre voiture, Musk est heureux de répondre ceci : « Si vous pensez à l'avenir où la voiture est souvent en mode de pilotage automatique ou de conduite entièrement autonome, alors le divertissement va devenir de plus en plus important », a déclaré Musk. Avec ces améliorations embarquées désormais dans les véhicules Tesla, il semble que les séances de Supercharging viennent de devenir beaucoup plus agréables.Tesla a commencé les livraisons de sa nouvelle Model S Plaid, une version haute performance de la berline électrique phare de la société, jeudi avec un événement en direct sur la piste d'essai de la société près de son usine à Fremont, en Californie. Les 25 premiers clients ont reçu la Model S Plaid redessinée de Tesla lors de l’événement.Le constructeur automobile de la Silicon Valley a présenté cette nouvelle version de 130 000 dollars de la Model S – annoncée en janvier et dont la livraison était initialement prévue en mars – comme le « véhicule de série le plus rapide jamais fabriqué », capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Elle devrait également avoir une autonomie d'environ 390 miles. Tesla vend une version moins puissante de la Model S redessinée avec plus d'autonomie (412 miles) qui commence à un peu moins de 80 000 dollars. Les livraisons de ces modèles commenceront plus tard cette année.Si vous vous demandez pourquoi les nouvelles voitures vont si vite, Musk répond ceci : « Nous devons montrer qu'une voiture électrique est la meilleure voiture, sans conteste », a déclaré Musk lors de l'événement. « Il faut montrer clairement que les voitures à énergie durable peuvent être les voitures les plus rapides, les plus sûres, et qu'elles peuvent être les voitures les plus géniales dans tous les domaines ».Le 6 juin, Musk a annoncé que Tesla avait annulé la version la plus chère de la nouvelle Model S, qui était appelée Plaid Plus. Cette version, dont le prix de départ était d'environ 150 000 dollars, était censée parcourir 520 miles avec une batterie pleine. Elle était également censée être alimentée par les nouvelles cellules de batterie lithium-ion 4680 que Tesla développe actuellement. Une Model X redessinée a également été annoncée en janvier, mais les livraisons de ce nouveau SUV ont été repoussées de plusieurs mois, et Musk n'a pas mentionné le SUV mis à jour jeudi soir.La nouvelle Model S est la première révision majeure de la berline depuis son lancement en 2012 et a mis Tesla sur la voie de son statut actuel de première entreprise de véhicules électriques au monde. Le design extérieur est en grande partie inchangé et l'intérieur a reçu un gros lifting. Les versions redessinées sont une chance de relancer les ventes de ces anciennes voitures.« Nous sommes en production et nous allons livrer les 25 premières voitures maintenant, puis nous devrions atteindre plusieurs centaines de voitures par semaine bientôt et un millier de voitures par semaine au prochain trimestre », a déclaré Musk.Mais il n'a pratiquement pas mentionné la Model X Plaid, la Model S "longue autonomie" à double moteur, et il n'a pas développé son raisonnement sur l'annulation de la Plaid Plus de 520 miles. Plus tôt cette semaine, il a simplement dit dans une déclaration à Electrek que « plus d'autonomie n'a pas vraiment d'importance ». « Il n'y a essentiellement aucun trajet de plus de 400 miles où le conducteur n'a pas besoin de s'arrêter pour les toilettes, la nourriture, le café, etc. de toute façon », a-t-il déclaré.Sources : Vidéo YouTube, Tweet Qu’en pensez-vous ?La capacité de jeux du système d'infodivertissement compterait-il dans vos critères pour acheter la nouvelle Model S Plaid de Tesla ?Que pensez-vous des performances et de l’autonomie des nouvelles voitures ?