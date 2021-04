Alors, Tesla veut-il réinventer la roue ?





NHTSA : Le nouveau levier de vitesse ne viole pas les règles





Il semble que Tesla veuille réinventer la plupart des commandes traditionnelles que l'on trouve à l'intérieur des voitures. Avec la mise à jour majeure du Model S et du Model X annoncée fin janvier, beaucoup de choses ont été remaniées au niveau du volant, mais aussi de la boîte de vitesse automatique. La tige des clignotants a disparu (remplacée par des boutons sur le volant), et il en va de même pour la tige permettant de passer de la marche avant à la marche arrière et du point mort au stationnement (PRND), une décision controversée au sein de la communauté Tesla.À la place, les conducteurs pourront changer la transmission à l'aide d'un curseur numérique sur l'écran tactile central. Ainsi, sur le côté gauche de l'écran, il y a une icône de véhicule avec des petites flèches indiquant la conduite et la marche arrière. Faire glisser la voiture dans l'une ou l'autre direction semble être la façon de sélectionner votre vitesse. En dehors de cette nouvelle méthode de changement de vitesse, le PDG Elon Musk a annoncé que certains véhicules Tesla seront bientôt équipés de la technologie "Smart Shift", qui ne nécessite pas l'intervention du conducteur pour changer de vitesse.Smart Shift (changement de vitesse intelligent) est une technologie que l'entreprise développe actuellement et qui devrait lui permettre d'automatiser entièrement le processus de changement de vitesse. Alors, comment ça marche ? Tesla indique que les capteurs de l'Autopilot et l'IA se combineront pour déterminer automatiquement la vitesse à laquelle la voiture doit se trouver. Par exemple, si l'avant de la Model S/X fait face à un mur de garage, à une bordure de trottoir ou à un autre véhicule, elle le détectera et passera automatiquement en marche arrière une fois que le conducteur aura appuyé sur la pédale de frein.Il serait toutefois possible de neutraliser le système sur l'écran tactile. Est-ce que cela semble être une bonne idée ? Il est difficile de trancher sur la question. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de loi ou de règlement contre cette technologie. Mais les autorités pourraient bientôt être amenées à enquêter, car si l'écran tactile tombe en panne ou si un autre problème électronique empêche le Smart Shift de fonctionner correctement, le conducteur serait incapable de déplacer le véhicule.Malgré les sentiments mitigés de l'industrie sur la façon dont le Model S actualisé présente la possibilité de passer les vitesses via un écran, la NHTSA a déclaré que le système ne présente "aucun problème de conformité". Le conducteur "passe" la voiture en marche avant ou arrière en tirant et en faisant glisser une icône sur l'écran tactile. Vous pouvez voir l'icône en haut à gauche de l'écran sur l'image ci-dessous. Le point mort est situé plus loin dans les menus, tandis que la manière dont la voiture passe en stationnement n'est pas encore claire. Selon l'organisme, Tesla n'enfreint aucune norme de sécurité avec son approche peu orthodoxe du PRND.« La NHTSA a connaissance de la commande de changement de vitesse à écran tactile que Tesla a développée pour son Model S et d'autres véhicules », a déclaré un porte-parole de la NHTSA. « Une commande de changement de vitesse correctement configurée et actionnée au moyen d'une interface à écran tactile ne violerait pas les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur. De plus, Tesla a certifié la conformité à toutes les normes de sécurité applicables. À l'heure actuelle, il n'y a aucun problème de conformité connu lié à la configuration de la commande de changement de vitesse », a-t-il clarifié.En vertu de la loi fédérale, tous les constructeurs automobiles doivent autocertifier qu'un véhicule répond à toutes les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles applicables, ce que Tesla a fait pour la Model S mise à jour et les autres véhicules qui utiliseront ce système. Les propriétaires ont toujours la possibilité de signaler des problèmes de sécurité à la NHTSA, ce qui pourrait entraîner une révision du processus d'autocertification. Musk a ouvert la discussion sur ce sujet en janvier après avoir tweeté que les nouveaux Model S et Model X "devinent la direction à suivre en fonction des obstacles qu'ils voient, du contexte et de la carte de navigation".Tesla ne dispose pas d'un service de relations publiques pour répondre aux demandes de commentaires, et n'a pas donné plus de détails sur la façon dont cela fonctionnerait exactement. Mais, pour l'instant, la NHTSA dit que c'est conforme au règlement. En ce qui concerne l'autre partie controversée du Model S et du Model X, le volant en forme d'étrier, l'on ne sait pas encore si l'agence gouvernementale a pris une décision sur ce composant. La NHTSA a refusé de faire d'autres commentaires sur le volant.Que pensez-vous des choix de conception de Tesla ?