American Robotech fabrique quatre types de robots capables d'assurer des fonctions telles que la livraison de nourriture aux tables, le nettoyage de la vaisselle sale, l'accompagnement des convives jusqu'à leur siège, et même de chanter "joyeux anniversaire". Le PDG Jackie Chen a déclaré que l'entreprise texane a commencé ses ventes au début de 2021 : juste au moment où les entreprises ont commencé à se plaindre du manque de personnel.L'un de ses clients est La Duni, un restaurant latino-américain de Dallas, qui loue trois robots pour 15 dollars par jour chacun. Espartaco Borga, le propriétaire du restaurant, a déclaré que l'utilisation des robots était une "évidence" pour soulager son personnel surchargé.Selon monsieur Chen, la principale raison pour laquelle les restaurants ont introduit les robots de Robotech est qu'ils manquent de personnel. Mais Chen a ajouté que certains restaurants utilisaient les robots à des fins d'image de marque pour se différencier de leurs concurrents. Chen a déclaré que les robots « ne peuvent pas remplacer les employés ». Les robots sont plutôt destinés à prendre en charge les tâches répétitives que le personnel effectue des centaines de fois par jour, a-t-il précisé. Ils peuvent accomplir ces tâches mieux que les personnes, a-t-il ajouté.Les robots ne sont pas capables de placer la nourriture sur la table. Au lieu de cela, les robots disposent de plateaux sur lesquels le personnel de cuisine peut placer jusqu'à 10 assiettes, a expliqué Chen. Les robots les transportent ensuite jusqu'à la table, où les clients ou le personnel de service les enlèvent. Le même processus fonctionne en sens inverse pour le personnel qui débarrasse les tables.American Robotech affirme que ses robots peuvent fonctionner entre 10 et 24 heures avec une charge complète. Et sont également équipés d'un logiciel de reconnaissance vocale. Les robots ont deux roues motrices principales, ainsi que jusqu'à huit roues auxiliaires. Les robots fonctionnent de manière similaire aux voitures autonomes et disposent d'un système de caméras et de capteurs LiDAR qui balayent leur environnement "en permanence". Ils sont donc capables de s'arrêter immédiatement si quelqu'un se trouve sur leur chemin. Chen a précisé que les entreprises peuvent choisir d'acheter ou de louer les robots. Le plus petit robot, KettyBot, coûte 10 800 dollars à l'achat, et 17 800 dollars pour le plus grand robot de la société, HolaBot, plus les frais de service, a-t-il précisé. La plupart de ses clients exploitent des restaurants de taille moyenne à grande et n'ont généralement qu'un seul robot.L'homme vs. L'ordinateur : une machine peut-elle faire votre métier ?À votre avis dans quelles tâches un robot peut-il remplacer l'humain ?Et vous, qu’en est-il sur votre lieu de travail ? Votre employeur a-t-il adopté plus d’IA et de robots pendant la pandémie ?