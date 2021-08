Le nombre total d'offres d'emploi aux États-Unis a dépassé les 10 millions en juin pour la première fois, alors que les entreprises s'efforcent de ramener les travailleurs sur le marché du travail et de pourvoir les postes ouverts

L'amélioration de la technologie et la nécessité de payer des salaires plus élevés aux humains ont entraîné une forte augmentation des ventes de robots aux grandes entreprises américaines. Mais peu de ces automates parviennent aux petites entreprises, qui craignent les coûts initiaux élevés et manquent de talents en matière de robotique.L'augmentation du nombre de robots intervient alors que les USA sont confrontés à une grave pénurie de main-d'œuvre, ce qui oblige les entreprises à se démener pour trouver des travailleurs et dans de nombreux cas, à les payer plus cher qu'avant la pandémie. Au début du mois, le ministère du travail américain a indiqué que les offres d'emploi atteignaient 10,1 millions à la fin du mois de juin, dépassant de 1,4 million le nombre de personnes au chômage. Ce chiffre est en hausse par rapport au mois de mai, qui comptait 9,5 millions d'ouvertures, les entreprises s'efforçant de convaincre les gens de reprendre le travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19.Saman Farid, un ancien investisseur en capital-risque qui a investi dans les robots pendant plus de dix ans et qui a constaté les difficultés liées à l'intégration des robots dans les usines, a créé la société de location de robots Formic Technologies avec le soutien de Lux Capital et d'Initialized Capital, un investisseur de la première heure de la start-up Cruise, spécialisée dans les technologies de conduite autonome.Garry Tan, partenaire d'Initialized Capital et investisseur dans Formics, a déclaré qu'il y a une convergence d'événements qui font de la possibilité de louer des robots une réalité plutôt qu'un rêve : une meilleure technologie de vision informatique et d'intelligence artificielle des robots, des taux d'intérêt bas et la menace des tensions entre les États-Unis et la Chine sur les chaînes d'approvisionnement. « Il est au centre de trois des plus grandes mégatendances qui animent toute la société aujourd'hui », a déclaré Tan.Les technophiles et les propriétaires de petites entreprises ne se comprennent pas toujours, un dilemme qui a conduit un groupe industriel, l'Association for Manufacturing Technology, à ouvrir un bureau à San Francisco il y a deux ans, pour rapprocher les deux parties. En effet, le modèle de location fait peser une grande partie de la charge financière sur les jeunes entreprises de robotique, qui courent le risque de voir un fabricant perdre un contrat ou modifier un produit. Les petites usines ont souvent de petites séries de produits plus personnalisés qui ne valent pas un robot. Et Silicon Valley Robotics, un groupe industriel qui soutient les start-ups de robots, affirme que dans le passé, le financement a été un défi. Pourtant, certains investisseurs de premier plan sont à bord. Tiger Global, le plus gros bailleur de fonds des start-ups technologiques cette année, a soutenu trois entreprises de robots proposant des abonnements en sept mois.Bob Albert, dont la famille est propriétaire de Polar Hardware Manufacturing, une usine d'emboutissage de métaux vieille de 105 ans à Chicago, a cru à l'argument de Formic selon lequel il paierait moins de 10 dollars de l'heure pour un robot, contre plus de 20 dollars de l'heure pour un travailleur humain moyen. Ce mois-ci, il a vu un bras robotisé prendre une barre de métal dans un bac, tourner sur lui-même et la placer dans une machine plus ancienne qui la plie pour en faire une poignée de porte de 107 cm. « Si le robot fonctionne vraiment bien, nous l'utiliserons beaucoup. Et si ça ne marche pas, aucun de nous ne s'en sort vraiment bien. Nous avons moins autant à perdre qu’eux dans le deal », a déclaré Albert, qui était satisfait des premiers résultats.Westec Plastics Corp, une usine familiale de moulage de plastique à Livermore, en Californie, a obtenu son premier robot en janvier 2020 et en possède maintenant trois (nommés Melvin, Nancy et Kim) de Rapid Robotics, qui facture 3 750 dollars par mois par robot la première année et 2 100 dollars à partir de la deuxième année. « Melvin fonctionne 24 heures sur 24, dans les trois équipes, et il a remplacé trois opérateurs à plein temps », a déclaré la présidente Tammy Barras, ajoutant qu'elle économise environ 60 000 dollars en coûts de main-d'œuvre par an avec ce seul robot. « Nous avons dû augmenter nos salaires de manière significative cette année en raison de ce qui se passe dans le monde. Et heureusement, Melvin n'a pas augmenté son taux de rémunération. Il ne demande pas d'augmentation », a-t-elle précisé.Barras, qui compte 102 employés, affirme que les robots ne peuvent pas remplacer les humains aujourd'hui, car ils ne peuvent effectuer que des tâches répétitives et simples, comme prendre un cylindre rond en plastique et estampiller le logo d'une entreprise sur le bon côté. Jordan Kretchmer, cofondateur et PDG de Rapid Robotics, dit rencontrer un certain scepticisme. « Souvent, nous sommes entrés dans une entreprise et nous avons vu un cimetière de robots achetés dans le passé », a-t-il déclaré. Mais il a ajouté : « Les robots peuvent être faciles et ils fonctionnent lorsqu'ils sont entre les mains des bonnes personnes ».L'homme vs. L'ordinateur : une machine peut-elle faire votre métier ?À votre avis dans quelles tâches un robot peut-il remplacer l'humain ?