De nombreuses pertes d'emplois suite à la pandémie

Des machines qui occuperont de plus en plus le marché

Une évolution dans nos rapports avec la technologie ?

C’est une question que se posent déjà beaucoup d’analystes : à quoi ressemblera le paysage de l’emploi après la crise sanitaire déclenchée par le Covid-19 ? En très peu de temps, la pandémie a rendu le télétravail plus populaire que jamais, obligeant les entreprises à trouver des moyens pour adopter ce mode de travail. Les rapports se sont multipliés pour indiquer que la pandémie du Covid-19 pourrait être un accélérateur de l’automatisation dans les entreprises, car il encourage la distanciation entre les hommes, une mesure que les robots ne sont pas tenus d’observer.À l’allure où vont les choses, l’automatisation pourrait bien être plus justifiée aujourd’hui que jamais. Selon un rapport publié par le journaliste Michael Corkery et l’auteur David Gelles, la pandémie accélère l’automatisation. Les auteurs notent que quelques semaines seulement après les premiers cas officiels de Covid-19 aux États-Unis, plusieurs entreprises spécialisées dans le recyclage ont commencé à faire des commandes de robots destinés à la tâche.Si l’automatisation avançait à petits pas, de plus en plus d’entreprises parmi celles qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail ont cherché des solutions pour survivre. L'automatisation remplaçait progressivement le travail humain dans certains emplois comme les centres d'appel, les entrepôts, les épiceries, etc. Puis la survie s'est ajoutée aux objectifs d’accroissement du profit et de réduction des coûts de main-d'œuvre.Le COVID-19 a entraîné une perte d'emplois massive dans le monde entier. Aux États-Unis seulement, plus de 22,6 millions de personnes ont perdu leur emploi en 2020. En février 2021, le Moniteur de l'Organisation internationale du travail (OIT) a rapporté que les mesures de confinement liées à la pandémie ont coûté 114 millions de pertes d'emplois en un an seulement. En d'autres termes, la pandémie a enlevé 8,8% des heures de travail mondiales, ce qui équivaut à 255 millions d'emplois à temps plein.Selon le Forum économique mondial, l'impact économique de ces heures de travail perdues en un an seulement était de 3,7 billions de dollars (1 billion représentant 1 000 milliards) en revenus du travail perdus. Avec le déploiement des vaccins COVID-19, les entreprises et les secteurs manufacturiers ont progressivement rouvert. Cependant, une fois la pandémie terminée, plusieurs emplois perdus pourraient ne jamais revenir aux êtres humains.Avec des machines intelligentes à l'horizon et avec un accent industriel sur l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts dans l'ère post-pandémique, l'intelligence artificielle (IA) et les robots autonomes sont destinés à remporter cette offre du futur marché du travail.Le Forum économique mondial a déjà prédit que les machines intelligentes prendront plus de 85 millions d'emplois d'ici 2025. Nous pourrions voir des images encore plus effrayantes de pertes d'emplois humains d'ici une décennie. « D'ici 2025, l'automatisation et une nouvelle répartition du travail entre les humains et les machines perturberont 85 millions d'emplois dans le monde entier dans les moyennes et grandes entreprises de 15 secteurs et 26 économies. Les rôles dans des domaines tels que la saisie de données, la comptabilité et le soutien administratif sont de moins en moins demandés à mesure que l'automatisation et la numérisation sur le lieu de travail se développent. Plus de 80 % des chefs d'entreprise accélèrent les projets de numérisation des processus de travail et de déploiement de nouvelles technologies. Cinquante pour cent des employeurs prévoient d’accélérer l'automatisation de certains rôles dans leur entreprise. Contrairement aux années précédentes, la création de postes est en train de ralentir tandis que la destruction d'emplois s'accélère ».« La COVID-19 a accéléré l'arrivée de l'avenir du travail », a déclaré Saadia Zahidi, directrice générale au Forum Économique Mondial. « L'accélération de l'automatisation et les retombées de la récession entraînée par la COVID-19 ont aggravé les inégalités existantes sur les marchés du travail et annulé les progrès en matière d'emploi réalisés depuis la crise financière mondiale de 2007-2008. C'est un scénario de double perturbation qui présente un autre obstacle pour les travailleurs en cette période difficile. La fenêtre d'opportunité pour une gestion proactive de ce changement se referme rapidement. Les entreprises, les gouvernements et les travailleurs doivent prévoir de travailler ensemble de toute urgence pour mettre en œuvre une nouvelle vision de la main-d'œuvre mondiale ».Actuellement, les machines constituent 30% de notre main-d'œuvre tandis que le reste des 70% des emplois sont toujours occupés par des êtres humains. D'ici 2025, ce taux devrait dépasser 50%.Selon une étude menée par des professeurs du MIT et des universités de Boston, l'ajout d'un robot à une zone géographique réduit l'emploi dans cette zone de six travailleurs aux États-Unis seulement. La même étude a souligné que d'ici 2020, l'industrie des constructeurs automobiles aux États-Unis employait 38% des robots industriels existants.Parmi les autres industries manufacturières en Amérique du Nord, l'industrie électronique repose sur 15% de robots. L'industrie du plastique et de la chimie emploie 10% de robots pour améliorer la productivité et réduire les coûts de fabrication.Cette tendance n'est que le début, et non la fin, de notre monde technologiquement sophistiqué en constante évolution.En fait, avec la participation de la Chine à la fabrication rentable de machines autonomes à l'échelle industrielle, le coût du remplacement des emplois humains par des robots industriels diminuera considérablement dans les années à venir. Un tel scénario se traduira par la popularité et l'adoption de robots autonomes, même parmi les unités de fabrication à petite échelle.Grâce aux progrès technologiques remarquables, les versions incarnées et désincarnées des robots peuvent effectuer les tâches les plus sophistiquées et les plus complexes, qui étaient autrefois considérées comme le domaine exclusif des êtres humains.Ces tâches vont des besoins domestiques des êtres humains tels que l'aspirateur et le nettoyage des sols à demander à vos assistants virtuels, tels qu'Alexa ou Google Home, d'allumer / d'éteindre vos lumières avec des commandes verbales simplistes. Nous pouvons classer ces machines comme des robots domestiques. Les robots domestiques représentent peu ou pas de menace pour notre marché du travail potentiel.Cependant, dans le même temps, d'autres versions coûteuses et plus complexes de machines autonomes et de robots sont impliquées dans le fonctionnement de nos secteurs d'entreprise et de services. Nous pouvons les classer en tant que robots industriels.Par exemple, les robots dans le secteur de la santé sont impliqués dans plusieurs aspects des soins aux patients - allant de la réalisation de chirurgies, de la livraison de médicaments aux patients, de la désinfection des hôpitaux - à la prise des signes vitaux. On peut voir que de nombreux campus universitaires aux États-Unis, tels que l'Université George Mason, remplacent déjà les êtres humains par des robots de livraison de nourriture pendant les fermetures de campus pour contenir la propagation du COVID-19.De même, des grandes enseignes telles que Walmart ont déjà confié des tâches de nettoyage à ces gigantesques machines sans pilote, qui fonctionnent au fur et à mesure des besoins pour maintenir l'hygiène et la propreté, en particulier pendant la pandémie.Amazon a déjà testé avec succès, et dans certains cas a lancé, des drones de livraison de colis, ce qui est un moyen beaucoup plus efficace et plus rapide de satisfaire les acheteurs en ligne, en fonction de la taille et du poids des colis.Les véhicules autonomes, essentiellement des robots rapides qui ressemblent à des voitures sur les routes, rendent déjà les conducteurs de taxi, d'Uber et de Lyft nerveux. Nous verrons bientôt des véhicules autonomes nous transporter chaque fois que nous appellerons Uber ou Lyft.En ces temps changeants, nous devons réaliser que ces nouvelles tendances ne sont pas simplement un changement dans notre approche et nos attitudes envers les machines, mais, en fait, une révolution économique significative est déjà en cours.Les emplois et les emplois futurs ne seront peut-être pas les mêmes que ceux dont nous avons été témoins au cours des 100 dernières années. Pour rester pertinents et continuer à travailler dans ce monde en évolution rapide, nous devons acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui nous apprennent à collaborer et à travailler avec des machines en tant que partenaires et non en tant que maîtres.Historiquement, les machines ont essayé de nous comprendre, mais cette dynamique évolue rapidement. Nous devons maintenant apprendre et comprendre les machines pour partager la future main-d'œuvre entre nous et « elles » (machines autonomes). Et si nous n'agissons pas rapidement, cela peut s'avérer être une perte économique grave pour des centaines et des milliers d'êtres humains sur le marché du travail, car les robots peuvent facilement remplacer la plupart de nos compétences existantes.Sources : Organisation Internationale du Travail ( 1 2 ), Forum économique mondial ( 1 2 ), MIT ( 1 Quelle lecture en faites-vous ?