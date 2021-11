Rappelons qu’en août 2018, Epic Game a publié une mise à jour pour Fortnite Battle Royale afin de permettre aux joueurs de ne pas payer les 30 % de commissions exigées par Apple lors de paiements in-app. Mais la réponse d’Apple ne s’est pas fait attendre, l’entreprise a supprimé Battle Royale de l’App Store. Epic Game a annoncé plus tard dans ce jour qu’il a intenté une action en justice contre Apple pour en finir avec les restrictions anticoncurrentielles que l’entreprise exerce sur les magasins d’applications des smartphones. Google Play Store avait également bloqué le jeu sur sa plateforme.Epic a développé son propre système de paiement in-app qui contourne les 30 % de frais standards d'Apple. Cette mise à jour a permis de réduire drastiquement le prix des V-Bucks, avec des réductions pouvant atteindre 20 %. Cela évite aussi aux joueurs de payer des commissions à Apple et Google. Epic a également publié un billet de blogue dans lequel il explique le paiement direct sur Epic. L’entreprise espérait ainsi porter ainsi un gros coup à Apple et Google, mais aussi à plusieurs autres magasins d’applications.En dehors de l’App Store et du Play Store, ces réductions sont aussi valables pour les achats sur d’autres plateformes, telles que PC, Mac, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. « Ce n'est pas une vente... Ce sont de nouveaux prix réduits disponibles à tout moment ! Nous sommes ravis de vous faire profiter de ces économies et nous continuerons à chercher d'autres moyens d'apporter de la valeur à tous les joueurs de Fortnite », avait écrit Epic sur son site officiel.« Ce dont le monde a vraiment besoin maintenant, c'est d'un store unique qui fonctionne avec toutes les plateformes, a déclaré Sweeney lors d'une interview à Séoul. À l'heure actuelle, la propriété des logiciels est fragmentée entre l'iOS App Store, la place de marché Android Google Play, les différents magasins sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, puis le Microsoft Store et le Mac App Store. »Sweeney a déclaré qu'Epic, avec sa boutique de jeux PC et d'autres efforts de distribution de logiciels, essaie de créer une plateforme unique où les clients peuvent acheter des logiciels en un seul endroit, en sachant qu'ils les auraient sur tous les appareils et toutes les plateformes. Epic reste enfermé dans des batailles juridiques avec Apple et Google au sujet du retrait de Fortnite de l'App Store et de Google Play l'année dernière.Les commentaires de Sweeney sont intervenus juste après sa participation à la Conférence mondiale pour l'équité de l'écosystème des applications mobiles en Corée du Sud, qui a adopté en août un projet de loi historique sur les stores d'applications exigeant que les marchés de logiciels permettent d'autres options de paiement in-app qui contourneraient les frais tels que la réduction de 30 % de l'App Store.Apple et Google ont tous deux exercé un lobbying important contre cette législation et ont, à des degrés divers, refusé de s'y conformer. Alors que Google a proposé de faire payer aux développeurs une redevance moins élevée pour l'utilisation de systèmes de paiement alternatifs, Apple a effectivement déclaré qu'elle n'avait pas à se conformer à la loi. Google fournit Android et Google Play gratuitement et s’investit dans les nombreux services de distribution, de développement et de sécurité qui selon eux soutiennent les développeurs et les consommateurs en Corée du Sud et dans le monde entier.Au début du mois, Google a présenté une proposition selon laquelle les développeurs d'applications distribuant des logiciels en Corée du Sud pourraient payer environ 26 % au lieu de 30 %, tandis que certaines catégories de contenu telles que les livres électroniques pourraient bénéficier de frais aussi bas que 6 %. Google a déclaré qu'environ 97 % des développeurs Android ne vendent pas de contenu numérique et ne sont pas soumis à la commission, tandis que ceux qui vendent du contenu numérique peuvent bénéficier d'une commission réduite de 15 % s'ils réalisent moins d'un million de dollars de recettes par an. (Les développeurs de jeux comme Epic représentent la majeure partie des revenus sur les magasins d'applications d'Apple et de Google, et les plus gros jeux rapportent des milliards par an).« L'App Store a joué un rôle vital pour soutenir les développeurs qui se sont adaptés aux défis de l'an passé et ont fait voir le jour à des innovations », affirme le fabricant de l'iPhone dans un communiqué. En effet, les propriétaires de smartphones et de tablettes Apple ont dépensé 643 milliards de dollars sur des applications en 2020, selon ce qu’a annoncé Apple. Ces recettes ont augmenté de 24 % sur un an, portées notamment par la pandémie, qui a conduit à une explosion des usages numériques.« Apple enferme un milliard d'utilisateurs dans un seul magasin et un seul processeur de paiement. Maintenant, Apple se conforme à des lois étrangères oppressives, qui surveillent les utilisateurs et les privent de leurs droits politiques. Mais Apple ignore les lois adoptées par la démocratie coréenne. Apple doit être arrêté », a déclaré Sweeney.Partagez-vous l'idée d'un App Store universel unique ?Pensez-vous que la proposition d'Epic Game pourra trouver un écho favorable ?