Apple annonce le programme Small Business pour les développeurs, qui réduit la commission de l'App Store à 15 % Pour les petites entreprises gagnant jusqu'à 1 million de dollars par an 19PARTAGES 3 0 La lutte engagée par les petites et moyennes entreprises, ainsi que certains développeurs particuliers, au sujet des commissions facturées par Apple sur l'App Store aura peut-être finalement servi à quelque chose. Sous pression et vivement critiqué depuis quelques mois, Apple a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau programme spécial qui réduit la commission de l'App Store à 15 %. Le nouveau programme est baptisé Small Business et est dirigé à l'endroit des petites entreprises gagnant jusqu'à 1 million de dollars par an.



L'App Store d'Apple et le Google Play et leurs commissions controversées



L'App Store et le Google Play



Sur le Google Play, le même principe des 30 % s’applique que ce soit pour les applications payantes, les paiements intégrés ou les abonnements (pour la première année). Depuis le 1er janvier 2018, la commission de Google est passée à 15 % pour les abonnements qui sont conservés après 1 an. Avec ce système de rémunération des développeurs et des fournisseurs des plateformes, Apple a déclaré avoir versé 155 milliards de dollars aux développeurs depuis 2008, l'année où le magasin d'applications a vu le jour.



Si l’on considère qu’en janvier 2019, l’entreprise avait déclaré qu’elle avait versé 120 milliards de dollars, cela revient à dire qu’en 2019, 35 milliards de dollars ont été versés aux développeurs. À partir de là, on peut conclure qu’Apple seul a perçu environ 15 milliards de dollars pour la seule année 2019 contre 35 milliards de dollars pour l’ensemble des développeurs de la plateforme iOS. Et pour ce qui concerne les gains perçus par Google, les montants se chiffrent en milliards de dollars également.





Cependant, de plus en plus de développeurs et d'entreprises ont commencé à s'opposer à cette pratique, estimant qu'Apple n'a pas le droit de les obliger à se limiter à cela alors qu’il déclare que l’App Store est un endroit sûr pour l’innovation. Ils l’accusent de ce fait d'avoir recours à des pratiques monopolistes et anticoncurrentielles. À ce jour,



Leur initiative aura-t-elle porté ces fruits ? On ne saurait le dire très exactement. Toutefois, Apple est désormais en passe de revoir son taux de commission de longue date sur l'App Store, avec l'annonce du programme Small Business. L'introduction de Small Business représente l'un des changements les plus significatifs dans la manière dont les développeurs iOS gagnent de l'argent dans l'histoire du marché des applications numériques du fabricant d'iPhone. Small Business permettra à tout développeur qui gagne moins d'un million de dollars de ventes annuelles avec toutes ses applications de bénéficier d'une réduction de 15 % sur l'App Store sur toutes les recettes des applications payantes et les achats in-app.



Ce qui représente la moitié de la commission standard de 30 % d'Apple. Autrement dit, les développeurs peuvent bénéficier de ce programme et d'une commission réduite de 15 % s'ils ont gagné jusqu'à 1 million de dollars au cours de l'année civile précédente.



Apple entend accélérer l'innovation avec l'introduction de Small Business



Selon Apple, Small Business arrive à un moment important, alors que les petits développeurs indépendants continuent à travailler pour innover et prospérer pendant une période de défi économique mondial sans précédent. Les applications ont pris une nouvelle importance alors que les entreprises s'adaptent à un monde virtuel pendant la pandémie, et de nombreuses petites entreprises ont lancé ou considérablement accru leur présence numérique afin de continuer à atteindre leurs clients et leurs communautés.



La commission réduite du programme signifie que les petits développeurs et les entrepreneurs en herbe disposeront de plus de ressources pour investir et développer leurs activités dans l'écosystème de l'App Store. Dans un billet de blogue aujourd'hui, la société a informé que Small Business entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Les développeurs seront invités à poser leur candidature au programme, et Apple a indiqué qu'il publiera en décembre de plus amples informations sur ce processus ainsi que sur les autres conditions d'admissibilité et les dates limites.



L'entreprise a tout de même précisé certaines des règles du programme aujourd'hui. Apple a déclaré qu'il examinera les revenus des développeurs pour l'année 2020 afin de déterminer l'éligibilité à partir de janvier. Les nouveaux développeurs peuvent également se qualifier immédiatement. Les développeurs d'applications qui dépasseront le seuil d'un million de dollars en 2021 seront automatiquement retirés du programme et soumis à la réduction standard de 30 %. Et que se passera-t-il lorsqu'un développeur retombe en dessous du seuil d'un million ?



Apple a précisé que si un développeur repasse en dessous du seuil d'un million de dollars au cours d'une année civile ultérieure, il peut se qualifier à nouveau pour le programme et son taux de commission réduit. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a décrit cette mesure comme un moyen de soutenir les petites entreprises, qu'il décrit dans une déclaration comme « la colonne vertébrale de l'économie mondiale et le cœur battant de l'innovation ». Il a déclaré que ce nouveau programme va permettre aux petites entreprises de disposer de plus de capital.





« Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie mondiale et le cœur battant de l'innovation et des opportunités dans les communautés du monde entier. Nous lançons ce programme pour aider les propriétaires de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l'App Store, et à créer le type d'applications de qualité que nos clients aiment. L'App Store a été un moteur de croissance économique sans égal, créant des millions de nouveaux emplois et un chemin vers l'entrepreneuriat accessible à toute personne ayant une grande idée », a déclaré Tim Cook.



« Notre nouveau programme poursuit ces progrès en aidant les développeurs à financer leurs petites entreprises, à prendre des risques sur de nouvelles idées, à élargir leurs équipes et à continuer à créer des applications qui enrichissent la vie des gens », a-t-il ajouté.



Qu'est-ce que ce changement représente pour Apple et l'App Store ?



Apple n'a pas dit pourquoi il a choisi de ne pas inscrire automatiquement les développeurs au programme, mais il est possible que le fait d'exiger des développeurs qu'ils s'inscrivent puisse réduire le risque de fraude ou d'autres abus qui pourraient survenir si Apple inscrivait simplement les développeurs en dessous du seuil automatiquement. Par ailleurs, Apple a déclaré que la "grande majorité" des développeurs d'applications iOS devrait pouvoir accéder au programme, mais il a refusé de dire quel pourcentage de ses plus de 28 millions de développeurs d'applications enregistrés seraient qualifiés.



La firme de Cupertino a également refusé de préciser quelle part de son chiffre d'affaires lié à l'App Store serait affectée par la réduction de la commission. Cela dit, l'App Store, qui a généré un revenu estimé à 50 milliards de dollars en 2019, est l'une des activités les plus importantes d'Apple au-delà de l'iPhone et représente un pilier de la stratégie des services numériques que le PDG Tim Cook a présenté comme l'avenir de l'entreprise. Selon quelques critiques, ce nouveau programme plaira certainement à un plus grand nombre de créateurs d'applications de niche.



Cela inclut également les développeurs de jeux indépendants et d'autres membres de l'écosystème iOS qui ont eu le sentiment que l'ampleur et le succès de l'App Store ne se sont pas traduits par des avantages tangibles pour les développeurs au cours des dernières années. Apple a connu une année assez difficile, marquée par une mauvaise presse, qui s'est concentrée sur la réduction de 30 % des ventes d'applications payantes et des achats sur l'App Store, ainsi que sur les nombreuses règles qu'elle impose aux développeurs avant d'autoriser l'accès à l'App Store.



La série de controverses comprend le lancement d'une enquête antitrust européenne sur l'App Store et Apple Pay ; une confrontation publique avec le fabricant de logiciels Basecamp au sujet du client de messagerie Hey du développeur ; une bataille juridique sans précédent avec Epic Games au sujet de l'inclusion des options de paiement in-app d'Epic dans Fortnite ; et





Il y a également eu de nombreux petits accrochages, comme lorsque WordPress



Le dernier changement de cette ampleur est intervenu fin 2016, lorsque la société a commencé à autoriser les services d'abonnement à conserver 15 % supplémentaires de leurs revenus si un abonné reste inscrit à une application iOS pendant plus de 12 mois. Apple a également réduit ses coupures ou exonéré complètement certains services dans l'App Store, comme il l'a fait pour les abonnements à Amazon Prime Video et, plus récemment, pour la location et l'achat d'applications Prime Video.



Mais la société ne conclut souvent ces accords qu'à huis clos et n'a généralement pas étendu ces avantages aux développeurs avec lesquels elle ne négocie pas directement. Au regard de tout ce qui précède, certaines critiques estiment que le programme Small Business, bien qu'il soit positionné comme un moyen de soulager les fabricants d'applications pendant le ralentissement économique actuel précipité par la pandémie du Covid-19, ne peut pas être dissocié de ces nombreuses controverses dans lesquelles Apple s'est trouvé tout au long de l'année dernière.



La société a déclaré à The Verge qu'il n'y avait aucune raison de lancer le programme maintenant, et elle a refusé de dire si le programme avait été mis en place avant le début de la pandémie. Pourtant, il est évident que la relation d'Apple avec les développeurs est beaucoup plus fragile aujourd'hui que par le passé, et cette nouvelle réduction de la commission pourrait bien contribuer à la rétablir.



Source :



Quel est votre avis sur le sujet ?

Small Business permettra-t-il à Apple de regagner la confiance des développeurs iOS ?

Êtes-vous un développeur iOS ? Si oui, Small Business représente-t-il une bonne nouvelle pour vous ?



