Le président américain Joe Biden a signé jeudi le Secure Equipment Act. La législation empêche les régulateurs américains d'envisager même la délivrance de nouvelles licences d'équipement de télécommunications pour des entreprises considérées comme des menaces pour la sécurité, ce qui signifie des entreprises comme Huawei et ZTE en Chine.En octobre, la législation a été approuvée à l'unanimité par le Sénat américain, tandis que la Chambre des représentants l'a adoptée par 420 voix contre 4.Selon la Maison Blanche, la loi H.R. 3919, « exige que la Federal Communications Commission adopte des règles clarifiant qu'elle n'examinera ni n'approuvera plus aucune demande d'autorisation pour un équipement qui pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale ».Malheureusement pour Huawei, ZTE Corp et d'autres entreprises technologiques chinoises, le projet de loi lui-même précise que cela inclut les équipements répertoriés dans la loi de 2019 sur les réseaux de communications sécurisés et fiables.La loi sur les réseaux sécurisés est entrée en vigueur en mars 2020 à la suite de craintes que les réseaux 5G alimentés par un kit chinois puissent inclure des portes dérobées insérées à la demande de Pékin. Les sceptiques ont souligné que la loi donne également une longueur d'avance aux fournisseurs américains en supprimant Huawei en tant que concurrent.La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a annoncé en septembre qu'elle allait mettre en place un programme avec portefeuille de 1,9 milliard de dollars pour rembourser les opérateurs américains de télécommunications, essentiellement ruraux, afin qu'ils qu'ils retirent de leurs infrastructures réseau les équipements fabriqués par des sociétés chinoises considérées comme des menaces pour la sécurité nationale. La mesure concerne principalement des entreprises telles que Huawei et ZTE. C'est désormais chose faite, le programme a été officiellement lancé au début du mois, et les entreprises éligibles peuvent déjà s'inscrire pour recevoir leurs subventions.Le processus permet aux opérateurs de télécommunication de déposer des demandes de remboursement pour l'élimination du matériel. « Dès que ces fonds sont approuvés et envoyés, l'horloge commence à tourner », a déclaré John Nettles, président de la société Pine Belt Communications basée en Alabama. « Vous êtes censé en avoir terminé l'année qui suit la réception de votre premier remboursement », a-t-il ajouté. Les bénéficiaires cibles du programme sont en grande partie les petites entreprises rurales qui ne comptent pas plus de 10 millions de clients. Sans les subventions de la FCC, ces sociétés ont déclaré qu'elles n'auraient pas pu se permettre de se conformer au mandat du gouvernement, mais maintenant, avec les remboursements fédéraux, elles seront bientôt dans l'obligation de trouver suffisamment de main-d'œuvre et de matériel de remplacement admissible pour respecter la date limite annoncée par la commission.La FCC a donné aux opérateurs jusqu'à la mi-janvier pour demander des remboursements, après quoi ils devraient être soumis à un processus d'examen d'allocation financière qui pourrait se terminer au printemps prochain. De plus, si les opérateurs concernés ne reçoivent pas suffisamment de subventions, ils seront confrontés à des choix difficiles. Nettles estime qu'il faudrait environ 25 millions de dollars pour financer son projet de modernisation. Dans le cas où sa société recevrait moins que ce montant, il se demande : « Est-ce que je ferme un cinquième de mon réseau ? Ou est-ce que je vais essayer de trouver des fonds ailleurs ? ».Après que l'ex-administration Trump a mis fin aux accords commerciaux entre des dizaines d'entreprises chinoises, notamment Huawei, et les entreprises américaines, Joe Biden a non seulement continué sur cette lancée, mais il semble également qu'il cherche à couper tout lien avec ces entreprises.Selon le commissaire de la FCC, Brendan Carr, son organisation a approuvé plus de 3 000 demandes de Huawei depuis 2018 (certaines après le décret exécutif de 2019 interdisant à la société de nombreuses opérations aux États-Unis).Lorsque le projet de loi a été adopté par le Sénat, Carr a déclaré que la législation « contribuera à garantir que les équipements non sécurisés d'entreprises comme Huawei et ZTE ne puissent plus être insérés dans les réseaux de communication américains », ajoutant : « Nous avons déjà déterminé que cet équipement représente un risque inacceptable pour notre sécurité nationale, donc la fermeture de ce que j'ai appelé «*la porte dérobée Huawei" est une mesure appropriée que nous devons prendre.*»La Chine est profondément vexée que les États-Unis aient interdit Huawei, l'une des raisons pour lesquelles les relations entre les deux pays sont actuellement glaciales.Cependant, les présidents Biden et Xi devraient se rencontrer lundi lors d'un sommet virtuel.« Cela fait partie de nos efforts continus pour gérer de manière responsable la concurrence entre nos pays », a déclaré la principale adjointe de presse Karine Jean-Pierre à propos du sommet la semaine dernière.Sources : Maison Blanche