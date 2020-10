La Suède interdit à Huawei et ZTE d'accéder à ses futurs réseaux 5G, Alors qu'elle s'apprête à lancer la vente aux enchères de fréquences 2PARTAGES 3 0 Après les États-Unis, le géant chinois de la Télécommunication Huawei est en train de perdre progressivement des marchés en Europe. Après la Belgique un peu plus tôt ce mois, c’est maintenant les régulateurs de la Suède qui ont interdit mardi l'utilisation d'équipements de télécommunications des sociétés chinoises Huawei et ZTE dans leur réseau 5G, en prévision de la vente aux enchères de fréquences prévue le mois prochain. La participation des fournisseurs de services de télécommunication comme Hi3G Access, Net4Mobility et Teracom a été approuvée.



L'Autorité suédoise des postes et des télécommunications (PTS) a déclaré dans un communiqué de presse publié sur son site Web ce mardi que la fixation des conditions de licence a été suivie d'évaluations par les forces armées et le service de sécurité suédois, afin de s'assurer que l'utilisation d'équipements radio dans ces bandes ne porte pas atteinte à la sécurité de la Suède. Les enchères sur les fréquences de 3,5 GHz et 2,3 GHz seront ouvertes le 10 novembre prochain en commençant par la bande de 3,5 GHz.



Les gouvernements européens ont examiné le rôle des entreprises chinoises dans la construction de leurs réseaux suite aux pressions des États-Unis, qui affirment qu'elles constituent une menace pour la sécurité car, entre autres préoccupations, les entreprises et les citoyens chinois doivent, en vertu de la loi, aider l'État dans la collecte de renseignements. En juillet, le Royaume-Uni a ordonné que les équipements Huawei soient complètement purgés du réseau 5G britannique d'ici 2027, devenant ainsi l'un des premiers pays européens à le faire.





En substance, la décision du gouvernement britannique au sujet de ses choix en matière de déploiement de la technologie 5G sur son territoire disait que les équipements de réseau de Huawei vont être retirés des réseaux 5G du pays. Les opérateurs de télécommunications ne seront pas autorisés à acheter de nouveaux équipements de télécommunications 5G à la société chinoise à partir de janvier prochain. Ils disposent de sept ans pour retirer la technologie existante du constructeur chinois de leur infrastructure 5G.



La pression internationale au sujet de Huawei est venue principalement des États-Unis, qui a tenté de sensibiliser ses alliés de bannir Huawei pour des raisons de sécurité nationale. Depuis mai 2019, Huawei est sur une liste d’entités qui ne peuvent pas se fournir en technologies auprès des entreprises américaines.



Au mois de mai de l’année en cours, les USA ont même durci leur position en annonçant de nouvelles sanctions contre Huawei. En vertu de ces nouvelles mesures qui devraient entrer en vigueur en septembre dernier, Huawei et ses fournisseurs (comme le fabricant de puces TSMC) ne pouvant plus utiliser la technologie américaine pour concevoir ou produire les produits de Huawei. C’est notamment sur cette dernière mesure que la décision du Royaume-Uni de se passer des équipements de Huawei s’est appuyée.



Selon Reuters, le service de sécurité suédois a qualifié la Chine de « l'une des plus grandes menaces contre la Suède ». Huawei et ZTE n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters sur la décision de la Suède, pays d’origine du concurrent Ericsson, l'un des principaux fournisseurs européens d'équipements de télécommunications.



« L'interdiction laisse aux opérateurs de réseaux moins d'options et risque de ralentir le déploiement de la 5G sur les marchés où la concurrence est réduite », a déclaré Ben Wood, chef de la recherche chez CCS Insight.



Parlant de moins d'options dans le déploiement de la technologie 5G, un peu plus tôt ce mois



Les fonctions centrales pour l'utilisation des fréquences radio doivent être dépouillées des équipements de Huawei et ZTE



L'interdiction des fournisseurs chinois devrait profiter aux fabricants d'équipements de télécommunications rivaux, Ericsson et le finlandais Nokia NOKIA. Conformément à la nouvelle législation, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le régulateur suédois a approuvé la participation de Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige et Teracom à la vente aux enchères prévue du spectre de 3,5 GHz et 2,3 GHz, bandes clés cruciales pour le déploiement de la 5G.



Tele2 et Telenor, deux opérateurs de télécommunications en Europe, participeront ensemble, sous le nom de Net4Mobility, à la sécurisation du spectre pour un réseau 5G commun à l'échelle nationale. Tele2, qui utilise des équipements Huawei dans son réseau, qui avait auparavant qualifié Huawei de fournisseur important, a déclaré dans un communiqué que la décision de PTS n’impacte pas profondément ses plans initiaux :



« L'annonce d'aujourd'hui ne modifie pas matériellement les prévisions d'investissement total de Tele2 pour le déploiement déjà prévu de la 5G et la modernisation du réseau, mais elle aura des implications sur le calendrier des différentes parties du projet au cours des prochaines années », lit-on sur son site Web. « Nous devrons peut-être échelonner les coûts différemment d'une année à l'autre pour répondre aux conditions de sécurité dans les délais », a déclaré un porte-parole à Reuters. Net4Mobility est née en 2009 afin de permettre aux deux entreprises de construire et d'exploiter ensemble un réseau national 2G et 4G.



L'Autorité suédoise des postes et des télécommunications a déclaré que les conditions de licence ont été décidées pour répondre aux évaluations faites par les forces armées et le service de sécurité. Voici quelques points de ces conditions :



Le titulaire de la licence doit prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que l'utilisation du réseau d'accès radio conformément à la licence ne porte pas atteinte à la sécurité de la Suède.

Les nouvelles installations et la nouvelle mise en œuvre de fonctions centrales pour l'utilisation des fréquences radio ne doivent pas être réalisées avec des produits des fournisseurs Huawei ou ZTE.

Si l'infrastructure existante pour les fonctions centrales doit être utilisée pour fournir des services dans les bandes de fréquences concernées, les produits de Huawei et de ZTE doivent être éliminés progressivement au plus tard le 1er janvier 2025.

Si les fonctions centrales dépendent de personnel ou de fonctions placées à l'étranger, ces dépendances doivent être progressivement éliminées et, si nécessaire, remplacées par des fonctions ou du personnel placés en Suède. Cette opération doit être achevée au plus tard le 1er janvier 2025.

Le régulateur a défini les fonctions centrales comme des équipements utilisés pour construire le réseau d'accès radio, le réseau de transmission, le réseau central et le service et la maintenance du réseau, ainsi que les services de communication électronique fournis par le titulaire de la licence.



La mise aux enchères du spectre dédié à la 5G était initialement prévue pour le début de 2020, mais l'année dernière, le régulateur suédois a déclaré qu'elle retarderait la mise aux enchères en raison d'un examen de la sécurité. La nouvelle date de la vente aux enchères a été annoncée par le PTS en avril.



