Vendredi, Mastodon a annoncé qu'il avait envoyé une lettre officielle à la plateforme "Truth Social" de Trump, lui demandant de se conformer à la licence de source ouverte du code informatique de Mastodon dans les 30 jours. Si Truth Social ne le fait pas, Mastodon pourrait poursuivre la plateforme pour violation du droit d'auteur, selon le fondateur de Mastodon, Eugen Rochko.Alors que Truth n'a pas encore été officiellement lancé, des internautes ont découvert qu'une version de test présentait essentiellement la même interface que Mastodon, et qu'une partie du code du site était identique à celui de l'autre réseau social. En soi, c'est l'utilisation prévue d'un logiciel libre, mais comme l'a souligné la semaine dernière le Software Freedom Conservancy, les applications ou les sites Web basés sur un logiciel qui utilise la licence AGPLv3 doivent à leur tour fournir leur propre code source. Selon la fondation qui a rédigé la licence AGPL, celle-ci a pour but d'améliorer les logiciels de la communauté : si vous améliorez quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, il doit pouvoir bénéficier de votre travail comme vous l'avez fait pour le sien.« Nous sommes fiers de fournir un logiciel qui permet à quiconque de gérer sa propre plateforme de médias sociaux indépendamment des grandes technologies. Mais la condition à laquelle nous publions notre travail gratuitement en premier lieu est l'idée que, comme nous donnons aux opérateurs de la plateforme, les opérateurs de la plateforme nous rendent la pareille en fournissant leurs améliorations pour nous et tout le monde », écrit Mastodon dans le billet de blog.Dans le même billet de blog, Mastodon a également déclaré que les conditions d'utilisation comprenaient un passage qui affirmait que le site était propriétaire et que tout le code source était détenu par TMTG. Maintenant que la vérité a été révélée, TMTG devra soit reconstruire le site sans utiliser le code de Mastodon (un défi de taille, car il n'est pas particulièrement facile de démarrer un site de réseau social) soit publier son code source et modifier les conditions de service. Mastodon a également exprimé sa déception de travailler avec des personnes " opposées " à ses valeurs, mais a ajouté : « la réalité du travail sur des logiciels libres est que vous renoncez à la possibilité de choisir qui peut et ne peut pas les utiliser dès le départ, donc, dans un sens pratique, le seul problème que nous pouvons avoir avec quelque chose comme Truth Social est qu'ils ne respectent même pas la licence de logiciel libre sous laquelle nous publions notre travail ».Ce n'est pas la première fois que Mastodon doit faire face, comme le dit Rochko, à des « personnes aussi opposées à ses valeurs » qui tentent de construire au-dessus de sa plateforme open-source. En 2019, Gab, un réseau social connu pour avoir été banni de presque tout en raison du nombre d'utilisateurs toxiques qu'il comptait, a décidé d'utiliser Mastodon comme backend. Mais contrairement à cette situation, où Gab n'enfreignait pas vraiment de règles (du moins en ce qui concerne son utilisation du logiciel), Truth viole l'AGPL en utilisant le code de Mastodon de manière non autorisée.Personne ne sait comment TMTG va réagir maintenant qu'il a été mis à terre, mais il devra répondre s'il ne veut pas s'exposer à une éventuelle action en justice. Dans un courriel, Rochko ajoute : « La licence dont nous parlons ici est une construction juridique et non un objet physique ou une clé numérique. Nous parlons donc de la révocation de la licence dans le sens où un tribunal le jugerait ainsi. L'utilisation du code sans licence signifierait une violation du droit d'auteur, et les voies de la lutte contre la violation du droit d'auteur nous seraient alors ouvertes ».Le groupe à but non lucratif, Software Freedom Conservancy, menace également de poursuivre la plateforme de médias sociaux de Trump pour ne pas avoir respecté la licence logicielle de Mastodon. « S'ils ne le font pas dans les 30 jours, leurs droits et permissions dans le logiciel sont automatiquement et définitivement résiliés. C'est ainsi que fonctionne la disposition curative de l'AGPLv3, sans exception, même si vous êtes un magnat de l'immobilier, une star de la télé-réalité, ou même un ancien Président des États-Unis », a écrit le groupe la semaine dernière.Source : Billet de blog Quel est votre avis sur le sujet ?