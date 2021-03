1

@@ - 7 , 7 + 7 , 7 @@ class HomeFeed < Feed @ account = account end - def get ( limit, max_id = nil , since_id = nil , min_id = nil ) + def get ( limit = 20 , max_id = nil , since_id = nil , min_id = nil ) # if redis.exists?("account:#{@account.id}:regeneration") from_database ( limit, max_id, since_id, min_id ) # else @@ - 18 , 8 + 18 , 33 @@ class HomeFeed < Feed private def from_database ( limit, max_id, since_id, min_id ) - Status. as_home_timeline ( @ account ) - . paginate_by_id ( limit, max_id: max_id, since_id: since_id, min_id: min_id ) - . reject { | status | FeedManager. instance . filter ? ( :home, status, @ account. id ) } + pagination_max = "" + pagination_min = "" + pagination_max = "and s.id < #{max_id} " unless max_id. nil ? + pagination_min = "and s.id > #{min_id} " unless min_id. nil ? + Status. find_by_sql " + select st.* from ( + select s.* + from statuses s + where + s.created_at > NOW() - INTERVAL '7 days' + and s.reply is false + and ( + s.account_id = #{@id} + or s.account_id in (select target_account_id from follows where account_id = #{@id} ) + ) + and s.account_id not in (select target_account_id from mutes where account_id = #{@id} ) + #{pagination_max} + #{pagination_min} + order by s.created_at desc + limit #{limit} + ) st + left join custom_filters cf + on cf.account_id = #{@id} and st.text not like '%' || cf.phrase || '%' + where cf.id is null + " + # .reject { |status| FeedManager.instance.filter?(:home, status, @account.id) } + # Status.as_home_timeline(@account) + # .paginate_by_id(limit, max_id: max_id, since_id: since_id, min_id: min_id) end end