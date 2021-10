Le procureur Sam Skinner a déclaré à la juge Catarina Sjölin Knight que le garçon, dont l'identité est protégée par une ordonnance du tribunal, a récolté pour 6 500 £ de bons d'achat au cours de la semaine où son site était actif. Love2shop a commencé à enquêter en avril 2020 après qu'un client s'est plaint, et le garçon a alors supprimé son faux site.Les bons d'achat volés ont ensuite été convertis en bons d'achat Love2Shop sur le propre compte de l'adolescent. Une enquête de police ultérieure a permis de découvrir 12 000 numéros de cartes de crédit sur son ordinateur, ainsi que les coordonnées de 197 comptes Paypal. En outre, il possédait 48 bitcoins. Lorsque la police l'a arrêté en août dernier, ces bitcoins valaient 200 000 livres sterling (2, 4 euros), mais leur valeur a décuplé depuis.En condamnant le garçon plus tôt cette semaine, la juge Knight a commenté au tribunal : « S'il était un adulte, il irait direct en prison ». Elle a dit au garçon : « Vous avez un intérêt de longue date pour les ordinateurs. Malheureusement, vous avez utilisé vos compétences pour commettre une fraude sophistiquée ». L'adolescent a reçu une ordonnance de réinsertion de 12 mois, après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude par fausse déclaration. La juge Knight a également accordé une ordonnance de confiscation à l'encontre du garçon, au motif que les bitcoins sont le produit de ses crimes.Dans sa déclaration à l'extérieur du tribunal, l'agent-détective Luke Casey de la police du Lincolnshire a décrit le coupable comme ayant réalisé une « cyberfraude sophistiquée » qui a nécessité une « enquête complexe ». L'agent Casey a ajouté : « Les criminels pensent souvent que les cryptomonnaies sont un moyen anonyme de transférer des fonds sans être détectés, mais je suis heureux que dans cette affaire, nous ayons pu montrer que la police est désormais en mesure d'enquêter efficacement sur les infractions de cette nature ».Les transactions en bitcoins sont toutes enregistrées sur la blockchain de l'actif numérique, un registre indiquant exactement qui a transféré quoi à qui et quand. Il existe aujourd'hui de nombreuses sociétés d'analyse de la blockchain qui affirment être en mesure de les relier à d'autres identités numériques ou même à des personnalités du monde réel.La facilité avec laquelle le garçon a pu acheter une annonce Google pour placer son site d'escroquerie au-dessus du site réel, et pour que son faux site reste en ligne pendant une semaine tout en récoltant les coordonnées des consommateurs, ne surprendra pas. Les sites de phishing ont explosé en popularité pendant la pandémie de COVID-19, le Centre national de cybersécurité britannique ayant à lui seul fait tomber 700 000 sites de ce type répartis sur 1,4 million d'URL en 2020. Le gouvernement s'est engagé à interdire certaines formes d'anonymat en ligne au Royaume-Uni par le biais de son projet de loi sur la sécurité en ligne, récemment rebaptisé projet de loi sur les préjudices en ligne.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?