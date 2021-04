Les cryptomonnaies finiront-elles par être interdites partout ? La question est sur toutes les lèvres depuis la fin de l'année 2020, où plusieurs projets de loi pour interdire les devises numériques sont mis sur la table en Inde , en Turquie , aux États-Unis et ailleurs. Selon certains analystes, le scandale Thodex ne pouvait pas mieux tomber pour les défenseurs de ces projets de loi et si l'escroquerie se confirme, ces lois pourraient passer facilement. En outre, ces pays s'inquiètent de l'influence grandissante de ces actifs numériques ainsi que des inconvénients que cela pourrait avoir sur les devises nationales traditionnelles.En effet, Thodex, une entreprise de cryptomonnaie basée en Turquie, a déclaré cette semaine que sa plateforme a été "temporairement fermée" pour faire face à une "fluctuation anormale des comptes de l'entreprise". D'abord, la plateforme, qui fonctionne depuis 2017, a annoncé une période de maintenance de six heures après que des problèmes de transaction ont été signalés. Puis, jeudi, Thodex a fait une annonce selon laquelle elle sera fermée "pendant environ cinq jours ouvrables" en raison d'un processus de vente. Cette période d'interruption devrait lui permettre de conclure des partenariats avec d'autres entreprises.« Des banques et des fonds de renommée mondiale, dont nous allons annoncer les noms lorsque le processus d'accord sera terminé, souhaitent investir dans notre société et proposent un partenariat depuis longtemps », a écrit Thodex sur son site Web. « Pour que ce processus soit mené à bien, les transactions doivent être arrêtées et le processus de vente doit être achevé. Les services resteront fermés pendant environ cinq jours ouvrables, le temps que le transfert des actions soit effectué, mais les utilisateurs ne doivent pas s'inquiéter pour leurs investissements ».Dans la foulée, près de 400 000 utilisateurs de la plateforme n'ont pas pu accéder à leurs comptes ou retirer de l'argent. Ces derniers sont devenus plus inquiets lorsque les médias locaux ont rapporté que Faruk Fatih Ozer, le fondateur et PDG de Thodex, s'est enfui du pays, emportant avec lui environ 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs. Incapables de retirer leur argent ou d'accéder à leurs comptes, les utilisateurs de Thodex se sont rendus sur les plateformes de médias sociaux pour sensibiliser à la question, exprimant leurs inquiétudes quant à la possibilité d'une escroquerie.L'avocat Oğuz Evren Kılıç a déclaré qu'il avait été contacté par un nombre non spécifié d'utilisateurs de Thodex mercredi et qu'une plainte juridique contre le PDG avait été déposée en leur nom. Cependant, jeudi, Özer a rompu le silence et a publié une déclaration sur le compte Twitter de Thodex et son compte Instagram. Il a rejeté les allégations en déclarant que Thodex n'a jamais exploité personne et ne le fera pas à l'avenir. Il a confirmé qu'il avait quitté le pays le 19 avril, mais a précisé que c'était pour une réunion à l'étranger. Enfin, il a dit qu'il reviendra bientôt en Turquie et que les pertes des personnes seront compensées.Par ailleurs, le mois dernier, Thodex aurait annoncé un don de 4 millions de Dogecoins pour atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs. Cependant, plusieurs utilisateurs auraient tweeté qu'ils n'avaient pas reçu la monnaie. Un procureur public d'Istanbul a ouvert une enquête sur Thodex et la police fouille ses bureaux. La nouvelle fait suite à l'interdiction par la Turquie de l'utilisation des cryptomonnaies la semaine dernière. Selon les nouvelles règles qui entreront en vigueur le 30 avril, les citoyens peuvent détenir des cryptomonnaies, mais ne peuvent pas les utiliser pour effectuer des paiements pour des biens ou des services.La mesure du gouvernement turc, prise via sa banque centrale, est motivée par ce qui suit : « la ruée vers le bitcoin provoque chaque jour un peu plus la chute de la valeur de la livre turque. Bannir l’utilisation des cryptomonnaies pour le paiement des biens et des services est donc susceptible d’amener les locaux à continuer à faire usage de la monnaie locale ». Grosso modo, le tableau vient confirmer le fait que la valeur d’une monnaie dépend de la confiance que ses utilisateurs lui accordent. Il relance du même coup les questionnements sur la validité du bitcoin et des autres cryptomonnaies comme valeurs refuges.Source : Thodex Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les cryptomonnaies sont une escroquerie ?Êtes-vous d'avis pour que l'utilisation des cryptomonnaies soit interdite ou pas ? Pourquoi ?