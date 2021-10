l’annonce du MacBook Pro 14 2021 ;

l’officialisation du MacBook Pro 16 2021 ;

la présentation des AirPods 3 ;

les puces M1 Pro et M1 Max surpuissantes dévoilées ;

le nouvel abonnement Apple Music ;

les coloris tous frais du HomePod mini.

Apple a introduit ses deux nouveaux MacBook Pro, le 14 pouces et le 16 pouces. Une des grosses nouveautés est la nouvelle gamme de puce Apple Silicon, d’un côté le M1 Pro et de l’autre le M1 Max. Ce sont des ordinateurs portables très onéreux, leur prix démarre à 2 249 euros et dépasse les 6 600 euros. Vous pourrez, en plus, ajouter quelques accessoires. Un des accessoires qui vous fera sans doute le plus sourire est le chiffon Apple vendue à 19 $. Cet objet est « constitué d’un matériau non abrasif doux au toucher ». C’est un chiffon microfibre qui semble plutôt classique, même si les coutures semblent, en effet, de qualité.En effet, Apple recommande d’utiliser un « chiffon doux et non pelucheux » et d’éviter « des chiffons abrasifs, des serviettes, des essuie-tout ou des articles similaires » lors du nettoyage de vos appareils Apple, qui sont autant de soucis que ce chiffon à 19 $ met au repos. Sur la page produit du chiffon, Apple indique qu’il peut nettoyer les écrans et le verre nano-texturé sur n’importe quel appareil Apple. Et oui, il existe une liste de compatibilité.Cela rappelle le chiffon de polissage nécessaire pour nettoyer le coûteux écran nano-texture Pro Display XDR. Avons-nous mentionné que le tissu est en fait gratuit avec le Pro Display XDR ? visiblement, 6 000 $ est le prix que vous devrez payer si vous voulez un seul morceau de tissu inclus avec votre achat.Au terme de la deuxième keynote de Apple, voici ce qu’il fallait retenir :Source : Apple Qu’en pesez-vous ?Seriez-vous prêt à débourser cette somme pour acquérir cet accessoire ?Apple est-elle une marque "juste pour les riches", selon vous cette assertion est vraie ou erronée?Voir aussi :